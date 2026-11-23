Justiça britânica condena hacker de GTA VI a sete anos, mas permite soltura imediata (Simon Ackerman/Simon Ackerman/Getty Images)
Publicado em 23 de novembro de 2026 às 14h38.
Justiça britânica condenou Arion Kurtaj, hacker de 21 anos, a sete anos de prisão por ciberataques a grandes empresas, incluindo vazamento de imagens do jogo GTA VI. Apesar da pena, ele pode ser liberado imediatamente por já ter ficado anos sob custódia. Kurtaj, diagnosticado com autismo, invadiu sistemas de empresas como Rockstar Games, BT/EE, Revolut e Uber entre 2021 e 2022.
Um tribunal britânico condenou, nesta segunda-feira, 23, o hacker Arion Kurtaj a sete anos de prisão por uma sequência de ciberataquescontra grandes corporações, incluindo o vazamento de imagens do jogo Grand Theft Auto VI anos antes do lançamento oficial. Apesar da pena, o juiz Mark Turner, do Tribunal da Coroa de Woolwich, em Londres, anunciou que o jovem poderá ser colocado em liberdade de forma imediata por já ter permanecido vários anos sob custódia.
Kurtaj, de 21 anos e diagnosticado com autismo, declarou-se culpado na semana passada de invadir, entre 2021 e 2022, os sistemas de companhias como a Rockstar Games— desenvolvedora da franquia GTA —, a operadora de telefonia móvel BT/EE, o banco digital Revolut e a plataforma de transporte Uber. Ao definir a sentença, o magistrado explicou que precisou "ponderar a gravidade do que ele fez em relação à sua juventude" e aos seus diagnósticos médicos.
Ainda adolescente à época das invasões, Kurtaj atuava como membro de destaque do grupo de hackers Lapsus$. Segundo a Promotoria da Coroa britânica, após ser inicialmente acusado de invadir a rede da BT/EE, ele foi hospedado em um hotel em setembro de 2022 como medida de proteção contra eventuais represálias de grupos rivais.
Mesmo sob essa condição, o jovem executou novos ataques diretamente do quarto de hotel contra Revolut, Uber e Rockstar. Munido apenas de um celular, da televisão do quarto conectada ao wi-fi e de um dispositivo Amazon Fire TV Stick, ele conseguiu penetrar nos servidores da produtora e extrair 90 vídeos de GTA VI.
As gravações foram publicadas na internet sob o pseudônimo "TeaPotUberHacker" mais de um ano antes de a Rockstar revelar as primeiras cenas oficiais do título, provocando forte repercussão na indústria de games. O episódio acabou alterando o planejamento de divulgação do sexto jogo da série, que chegou às lojas na semana passada, após uma espera de 13 anos.
Em 2023, um júri já havia concluído que Kurtaj era responsável por crimes de uso indevido de sistemas informáticos, fraude e extorsão. Naquela ocasião, porém, psiquiatras o consideraram incapaz de enfrentar um julgamento formal.
Diante da gravidade do seu quadro de autismo, a Justiça determinou sua internação em uma instituição hospitalar. Kurtaj permaneceu internado por dois anos, até que novas avaliações médicas atestassem que ele tinha condições de ser julgado.
Com AFP