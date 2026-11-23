Um tribunal britânico condenou, nesta segunda-feira, 23, o hacker Arion Kurtaj a sete anos de prisão por uma sequência de ciberataquescontra grandes corporações, incluindo o vazamento de imagens do jogo Grand Theft Auto VI anos antes do lançamento oficial. Apesar da pena, o juiz Mark Turner, do Tribunal da Coroa de Woolwich, em Londres, anunciou que o jovem poderá ser colocado em liberdade de forma imediata por já ter permanecido vários anos sob custódia.

Kurtaj, de 21 anos e diagnosticado com autismo, declarou-se culpado na semana passada de invadir, entre 2021 e 2022, os sistemas de companhias como a Rockstar Games— desenvolvedora da franquia GTA —, a operadora de telefonia móvel BT/EE, o banco digital Revolut e a plataforma de transporte Uber. Ao definir a sentença, o magistrado explicou que precisou "ponderar a gravidade do que ele fez em relação à sua juventude" e aos seus diagnósticos médicos.

Ataque feito de um quarto de hotel

Ainda adolescente à época das invasões, Kurtaj atuava como membro de destaque do grupo de hackers Lapsus$. Segundo a Promotoria da Coroa britânica, após ser inicialmente acusado de invadir a rede da BT/EE, ele foi hospedado em um hotel em setembro de 2022 como medida de proteção contra eventuais represálias de grupos rivais.

Mesmo sob essa condição, o jovem executou novos ataques diretamente do quarto de hotel contra Revolut, Uber e Rockstar. Munido apenas de um celular, da televisão do quarto conectada ao wi-fi e de um dispositivo Amazon Fire TV Stick, ele conseguiu penetrar nos servidores da produtora e extrair 90 vídeos de GTA VI.

As gravações foram publicadas na internet sob o pseudônimo "TeaPotUberHacker" mais de um ano antes de a Rockstar revelar as primeiras cenas oficiais do título, provocando forte repercussão na indústria de games. O episódio acabou alterando o planejamento de divulgação do sexto jogo da série, que chegou às lojas na semana passada, após uma espera de 13 anos.

Histórico judicial e internação

Em 2023, um júri já havia concluído que Kurtaj era responsável por crimes de uso indevido de sistemas informáticos, fraude e extorsão. Naquela ocasião, porém, psiquiatras o consideraram incapaz de enfrentar um julgamento formal.

Diante da gravidade do seu quadro de autismo, a Justiça determinou sua internação em uma instituição hospitalar. Kurtaj permaneceu internado por dois anos, até que novas avaliações médicas atestassem que ele tinha condições de ser julgado.

Com AFP