Mais de 200 GB de arquivos atribuídos à versão de GTA 6 para Xbox apareceram na internet em 19 de novembro, pouco depois do lançamento do jogo. A divulgação foi atribuída ao CyberLeek. O pacote veio sem o executável principal, arquivo necessário para iniciar o jogo e acessar os recursos protegidos por criptografia.

Lucas7yoshi, pesquisador da comunidade que acompanha a Rockstar Games, afirmou que os arquivos pertencem a uma versão anterior do jogo para Xbox. Ele citou a ausência da edição com cortes destinada à Austrália e à Nova Zelândia. A autenticidade e a integridade do pacote completo ainda não foram verificadas de forma independente.

Promeça do executável

O CyberLeek vinculou uma possível antecipação da divulgação ao valor de mercado de sua criptomoeda, a CYBERLEEK. A meta, inicialmente de US$ 15 milhões, teria sido reduzida para US$ 6 milhões. Segundo PLTytus, integrante da comunidade de GTA, o valor de mercado do ativo estava em cerca de US$ 1,44 milhão.

De acordo com PLTytus, o grupo manteve a promessa de publicar o arquivo ao fim de uma votação prevista para segunda-feira, 23 de novembro, mesmo que a meta financeira ficasse abaixo do previsto. A divulgação do executável ainda carece de confirmação independente.

O vazamento pode tornar GTA 6 jogável no PC?

O CyberLeek afirma que a comunidade poderia fazer a versão de Xbox rodar no computador em uma semana, com desempenho acima de 30 quadros por segundo. A previsão segue sem demonstração pública.

Mesmo com o executável, rodar no computador uma versão feita para o console dependeria de trabalho adicional de emulação, técnica que reproduz o funcionamento de um sistema em outro. Até o momento, inexiste confirmação de uma versão jogável no PC a partir do pacote, e a Rockstar Games ainda não anunciou uma data de lançamento para computadores.