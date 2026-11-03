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GTA 6: Rockstar confirma tamanho do jogo e antecipa pré-carregamento para 10 de novembro

Os jogadores que comprarem a versão digital de Grand Theft Auto VI poderão baixar o jogo a partir de 10 de novembro, nove dias antes do lançamento, marcado para 19 de novembro de 2026

GTA 6: pré-carregamento começa em 10 de novembro no PS5 e Xbox Series X|S (Reprodução)

GTA 6: pré-carregamento começa em 10 de novembro no PS5 e Xbox Series X|S (Reprodução)

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 3 de novembro de 2026 às 13h30.

Última atualização em 3 de novembro de 2026 às 13h33.

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A Rockstar Games confirmou que o jogo GTA 6 terá um tamanho de instalação de até 212 GB, dependendo do console. O pré-carregamento começará no dia 10 de novembro para PlayStation 5 e Xbox Series X|S, com horários de lançamento diferenciados.

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A Rockstar Games anunciou o calendário nesta terça-feira, 3, e informou que a instalação poderá exigir até 212 GB de armazenamento, conforme o console.

A liberação terá horários distintos para PlayStation 5 e Xbox Series X|S. No console da Sony, o download começará à meia-noite de 10 de novembro, de acordo com o horário local de cada região. Nos aparelhos da Microsoft, a abertura será simultânea em todo o mundo, às 00h GMT — equivalente às 21h de segunda-feira, 9, em Brasília.

O anúncio antecipa em dois dias o prazo apresentado em junho, durante a abertura da pré-venda. Na ocasião, a empresa havia previsto o início do pré-carregamento para 12 de novembro. Até a publicação da notícia, essa data permanecia na página de suporte da Rockstar.

Antes de iniciar o download, a desenvolvedora orienta os compradores a conferir a capacidade disponível no armazenamento do aparelho.

Edições em caixa terão código de download

As edições vendidas em caixa chegarão aos revendedores na quinta-feira, 12 de novembro, para as duas plataformas. Essas versões não terão disco: a embalagem incluirá um código para resgatar a cópia digital e baixar o jogo antes da estreia.

A Rockstar também programou para 19 de novembro a distribuição de um pôster digital gratuito, que poderá ser impresso. O material reunirá a arte de capa do jogo e o mapa de Leonida, cenário de GTA 6.

Uma edição física do pôster, com impressão dos dois lados, será oferecida posteriormente na Loja da Rockstar. Segundo a empresa, o item poderá ser comprado separadamente ou recebido como brinde em compras na loja.

As orientações sobre o pré-carregamento estarão disponíveis no suporte da desenvolvedora. O site oficial de GTA 6 reúne informações sobre as edições, os materiais divulgados e as opções de pré-venda.

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O que é Rockstar Games?

Rockstar Games é uma desenvolvedora e publicadora de jogos eletrônicos conhecida por suas franquias populares, como Grand Theft Auto (GTA) e Red Dead Redemption.

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