GTA 6: Rockstar confirma tamanho do jogo e antecipa pré-carregamento para 10 de novembro

A Rockstar Games anunciou o calendário nesta terça-feira, 3, e informou que a instalação poderá exigir até 212 GB de armazenamento, conforme o console.

A liberação terá horários distintos para PlayStation 5 e Xbox Series X|S. No console da Sony, o download começará à meia-noite de 10 de novembro, de acordo com o horário local de cada região. Nos aparelhos da Microsoft, a abertura será simultânea em todo o mundo, às 00h GMT — equivalente às 21h de segunda-feira, 9, em Brasília.

O anúncio antecipa em dois dias o prazo apresentado em junho, durante a abertura da pré-venda. Na ocasião, a empresa havia previsto o início do pré-carregamento para 12 de novembro. Até a publicação da notícia, essa data permanecia na página de suporte da Rockstar.

Antes de iniciar o download, a desenvolvedora orienta os compradores a conferir a capacidade disponível no armazenamento do aparelho.

Edições em caixa terão código de download

As edições vendidas em caixa chegarão aos revendedores na quinta-feira, 12 de novembro, para as duas plataformas. Essas versões não terão disco: a embalagem incluirá um código para resgatar a cópia digital e baixar o jogo antes da estreia.

A Rockstar também programou para 19 de novembro a distribuição de um pôster digital gratuito, que poderá ser impresso. O material reunirá a arte de capa do jogo e o mapa de Leonida, cenário de GTA 6.

Uma edição física do pôster, com impressão dos dois lados, será oferecida posteriormente na Loja da Rockstar. Segundo a empresa, o item poderá ser comprado separadamente ou recebido como brinde em compras na loja.

As orientações sobre o pré-carregamento estarão disponíveis no suporte da desenvolvedora. O site oficial de GTA 6 reúne informações sobre as edições, os materiais divulgados e as opções de pré-venda.