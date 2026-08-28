Evento especial de GTA VI 'explode' audiência da Netflix

Após quase 13 anos desde o GTA V, os fãs se aproximam do lançamento do sexto jogo da franquia Grand Theft Auto. A expectativa é para um dos maiores acontecimentos da história dos videogames. Nesta quinta-feira, a Rockstar disponibilizou cerca de 26 minutos de uma gameplay limpa do jogo na Netflix, que viu a audiência explodir e o evento alcançar o Top 1 no Brasil.

De acordo com um levantamento da Sensor Tower, as visualizações da Netflix nos Estados Unidos aumentaram 50% no dia 27 de agosto de 2026, levando em conta a mesma quantidade de pessoas conectadas na plataforma no dia anterior, ao mesmo horário do evento. Além disso, no momento da estreia do especial de GTA 6 na Netflix, o streaming registrou um aumento de outros 50% em dispositivos mobile, enquanto navegadores web tiveram um crescimento de 125%.

Ótima audiência

O “Olhar Estendido” do game da Rockstar foi acompanhado por vários streamers de sucesso, que também registraram uma ótima audiência. O norte-americano Ishow Speed alcançou 1,7 milhão simultâneos no YouTube, em uma live que acumulou 4 milhões de views gerais. O brasileiro Alanzoka chegou a 78 mil na Twitch. Outra referência na área, Davy Jones teve 1,2 milhão de visualizações totais em sua transmissão ao vivo no canal GameplayRJ no YouTube.

A Rockstar já havia registrado um grande número de visualizações em um teaser de 26 segundos para o evento, há três semanas: 8,1 milhões no YouTube. Na mesma plataforma, o estúdio alcançou 7,7 milhões de views em apenas 16 horas da publicação dos 26 minutos de gameplay.

“Um jogo do calibre do GTA VI é capaz de movimentar toda a indústria e, dentro disso, ampliam-se as possibilidades de monetização. Mesmo diante dos vazamentos, a estratégia de divulgação do game e a expectativa que ele tem gerado no público são fatores que fortalecem esse panorama. Dentro disso, os próprios trailers sobre o jogo também são oportunidades para ampliar a monetização. A estreia do trailer exclusivo do GTA IV na Netflix reforça isso e também reafirma a percepção de outras indústrias de que os games despontam como uma das mais completas formas de entretenimento atualmente”, pontua Henrique Prado, sócio da Thunder Games, empresa brasileira desenvolvedora de games.

Além disso, segundo especialistas, a escolha da Rockstar em promover o evento na Netflix pode significar que o estúdio está focado em atrair um público ainda maior para o lançamento do jogo.

Estratégia de marketing

“Esse movimento da Rockstar mostra como o entretenimento está cada vez mais integrado. Ao levar o GTA VI primeiro para a Netflix, a marca não está falando apenas com o público gamer, mas com uma audiência muito maior e diversa. E o mais interessante é que o alcance não termina na plataforma: streamers, creators e redes sociais transformam aquele lançamento em uma conversa global, multiplicando a exposição e criando novas portas de entrada para o produto. É uma estratégia que trata o lançamento de um jogo como um grande evento de entretenimento, e não apenas como uma divulgação tradicional", diz Fábio Wolff, especialista em marketing e sócio-diretor da Wolff Sports.

“A velocidade das inovações pune cada vez mais quem não as entende e recompensa quem sabe ler o jogo. A Rockstar entendeu que as fronteiras entre publicidade, canais e conteúdo são fluidas. Já não basta adequar uma campanha ao que cada rede social ou veículo oferece, ou pensar apenas na jornada do consumidor, que era o playbook de ontem. A aula da publisher de GTA mostra que a história maior é contada por meio de cada canal, tendo o próprio contexto de cada ponto de contato como personagem e parte da trama”, comenta Alexandre Vasconcellos, diretor regional do Flashscore no Brasil.

O “Olhar Estendido” de GTA VI na Netflix ocorre em meio a vários vazamentos do jogo nas redes sociais durante a última semana. Em nota, a Rockstar confirmou a veracidade das gameplays vazadas e disse que o impacto para o estúdio era “devastador”. GTA VI será lançado no dia 19 de novembro de 2026.