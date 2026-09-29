GTA 6: Rockstar divulga lista de atividades secundárias do novo jogo

GTA 6 será o tema principal da próxima edição da revista Game Informer, que antecipou detalhes sobre os recursos e conteúdos previstos para o novo jogo da Rockstar Games. Entre as informações divulgadas está a variedade de atividades paralelas, recursos opcionais que ampliam as possibilidades de interação dentro do mundo aberto.

Parte dessas opções já havia aparecido no trailer estendido do título, mas a publicação confirmou novas atividades que estarão disponíveis para os jogadores. A lista inclui:

Paraquedas;

Bilhar;

Academia de musculação;

Caiaque;

Minigolfe;

Mergulho;

Corridas de rua e provas off-road, modalidade fora de estrada;

Zoológicos;

Aerobarco;

Jet ski, veículo aquático recreativo.

A quantidade de atividades reveladas indica que o jogo terá diferentes formas de exploração fora das missões principais. A Rockstar Games ainda não divulgou a lista completa de recursos disponíveis no lançamento, o que mantém a possibilidade de novas funcionalidades serem apresentadas até a chegada do título.

Quando o GTA 6 será lançado?

GTA 6 tem lançamento marcado para 19 de novembro, com versões para PlayStation 5 e Xbox Series X|S.