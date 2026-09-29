Pop
CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

GTA 6: Rockstar divulga lista de atividades secundárias do novo jogo

Novo título da Rockstar terá opções de interação que incluem esportes, veículos aquáticos e atividades de exploração

GTA 6 terá uma variedade de conteúdos opcionais para complementar missões principais e exploração do mapa (Reprodução)

GTA 6 terá uma variedade de conteúdos opcionais para complementar missões principais e exploração do mapa (Reprodução)

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 29 de setembro de 2026 às 14h29.

Priorizar nos meus resultados Google
Tudo sobreGames
Saiba mais

GTA 6 será o tema principal da próxima edição da revista Game Informer, que antecipou detalhes sobre os recursos e conteúdos previstos para o novo jogo da Rockstar Games. Entre as informações divulgadas está a variedade de atividades paralelas, recursos opcionais que ampliam as possibilidades de interação dentro do mundo aberto.

Parte dessas opções já havia aparecido no trailer estendido do título, mas a publicação confirmou novas atividades que estarão disponíveis para os jogadores. A lista inclui:

  • Paraquedas;
  • Bilhar;
  • Academia de musculação;
  • Caiaque;
  • Minigolfe;
  • Mergulho;
  • Corridas de rua e provas off-road, modalidade fora de estrada;
  • Zoológicos;
  • Aerobarco;
  • Jet ski, veículo aquático recreativo.

A quantidade de atividades reveladas indica que o jogo terá diferentes formas de exploração fora das missões principais. A Rockstar Games ainda não divulgou a lista completa de recursos disponíveis no lançamento, o que mantém a possibilidade de novas funcionalidades serem apresentadas até a chegada do título.

Quando o GTA 6 será lançado?

GTA 6 tem lançamento marcado para 19 de novembro, com versões para PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Acompanhe tudo sobre:GamesJogos

Mais de Pop

Ator de 'Vingadores: Doutor Destino' diz que gravou cenas sem saber o que estava acontecendo

'Aquele sobre Matthew Perry': Netflix divulga trailer de série documental sobre ator de Friends

'LEGO One Piece: A Série' chega à Netflix; saiba tudo sobre a animação

Onde assistir à final do MasterChef 2026 hoje de graça? Veja as opções

Mais na Exame

Esporte

F1: Onde assistir ao GP do Bahrein na Malásia?

Future of Money

BC nega 1º pedido de licença a empresa de criptoativos

Pop

Ator de 'Vingadores: Doutor Destino' diz que gravou cenas sem saber o que estava acontecendo

Ciência

Cientistas de Singapura criam relógio que pode redefinir como medimos o segundo