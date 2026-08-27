'GTA 6' ganha trailer de 26 minutos com novas mecânicas, missões e detalhes de gameplay

O Grand Theft Auto 6 recebeu um novo trailer com um “olhar estendido” nesta quinta-feira, 27. A prévia, com mais de 25 minutos de duração, apresenta novas cenas do jogo e detalhes sobre os sistemas de jogabilidade do título da Rockstar.

O vídeo ficou disponível de forma exclusiva para assinantes da Netflix até as 22h desta quinta-feira, 27, quando passou a ser publicado no canal oficial da desenvolvedora no YouTube.

Durante o lançamento, o serviço de streaming, plataforma de transmissão de conteúdo pela internet, apresentou instabilidade para alguns usuários, segundo registros do site Down Detector.

A prévia começa com os protagonistas Lucia e Jason envolvidos em um tiroteio entre uma gangue de traficantes de drogas e policiais dentro de um prédio. O material também apresenta cenas de "gameplay", termo usado para definir momentos de interação direta dos jogadores com o jogo.

O trailer mostra parte da mecânica de alternância entre os dois personagens principais. Em uma das sequências, Jason dirige um veículo enquanto foge da polícia e, em seguida, o controle passa de forma imediata para Lucia, que dispara contra os agentes durante a perseguição.

Outro trecho indica que a troca entre os protagonistas poderá ocorrer mesmo quando os dois estiverem em locais diferentes dentro do mapa do jogo.

Quando o "GTA 6" será lançado?

GTA 6 apresenta novas mecânicas em trailer estendido com 26 minutos de gameplay.

PlayStation 5 e Xbox Series X e S em 19 de novembro. Conhecido como “GTA 6” , o novo título da franquia de ação em mundo aberto será lançado parae S em 19 de novembro.

O lançamento é aguardado como uma das principais estreias da indústria de games no ano e marca a chegada de um novo capítulo da série criada pela Rockstar.

O que foi revelado no olhar estendido de GTA 6?

O novo material de GTA 6 apresentou detalhes sobre a história, os sistemas de combate e as atividades disponíveis no mundo aberto de Leonida, região fictícia onde o jogo será ambientado.

Uma das sequências exibidas mostra Jason e Lucia entrando em um ponto de venda de drogas controlado por uma gangue, mas a ação é interrompida por uma operação policial no local.

A cena também revelou mais informações sobre a gameplay, termo usado para descrever a interação do jogador com o jogo, incluindo combates em ambientes fechados, movimentação dos personagens e troca de tiros. O vídeo confirmou o retorno das corridas como uma das atividades secundárias e mostrou momentos de exploração aquática pelo mapa.

Novas mecânicas de roubo de veículos

O trailer apresentou mudanças no sistema de roubo de carros. Em uma das cenas, Jason precisa realizar um pequeno minigame, atividade curta dentro do jogo, para abrir a porta de um veículo antes de assumir o controle.

A mecânica indica que alguns carros poderão exigir ações adicionais antes de serem utilizados, diferente do modelo tradicional da franquia, no qual o jogador normalmente apenas abre a porta e dirige. O recurso aponta para um sistema de furtos com mais etapas e contexto durante a experiência.

Alternância entre Jason e Lucia

O olhar estendido confirmou que os jogadores poderão alternar entre Jason Duval e Lucia Caminos durante a campanha principal.

O sistema aparece integrado a diferentes momentos da gameplay e também à exploração do mundo aberto. A proposta segue uma estrutura semelhante à apresentada em GTA 5, que permitia alternar entre Michael, Franklin e Trevor durante a história.

Possível habilidade inspirada em "Red Dead Redemption 2"

Outro recurso mostrado no trailer aparece durante uma missão de assalto protagonizada por Jason. Na sequência, pontos vermelhos surgem sobre partes específicas dos inimigos, indicando possíveis áreas de maior precisão nos disparos.

O sistema apresentado lembra o “Olho da Morte”, habilidade de "Red Dead Redemption 2" usada por Arthur Morgan para marcar alvos e facilitar disparos durante confrontos.

Ainda não há confirmação de que GTA 6 terá uma mecânica equivalente. O efeito mostrado pode estar relacionado a outro recurso de combate do jogo.

Atividades secundárias mostradas em GTA 6

O trailer também revelou diferentes atividades disponíveis no mundo aberto, incluindo: