GTA 6 tem novo vazamento com cena inédita do protagonista Jason

Novo material divulgado nas redes sociais apresenta cenas inéditas com Jason antes do lançamento de GTA 6 (Redes Sociais/Reprodução)
Repórter
Publicado em 24 de agosto de 2026 às 17h14.
A Cyberleek publicou nas redes sociais um novo conteúdo atribuído a GTA 6, desta vez com imagens de uma área de nudismo presente no jogo. O vídeo mostra Jason em uma festa com diversos personagens sem roupas antes de uma confusão começar no local.
Durante a sequência, Jason, um dos protagonistas do próximo título da Rockstar, caminha pelo espaço e passa a participar do confronto. As imagens vazadas também mostram o personagem utilizando uma arma contra participantes da festa.
O arquivo recebeu o nome de “nudist_town” e, segundo as informações divulgadas, corresponde ao 11º conteúdo vazado atribuído à Cyberleek. O responsável pela conta também mencionou a possibilidade de publicar imagens relacionadas a Lucia, outra protagonista do jogo, a depender do resultado de uma enquete com seguidores.
Até o momento, a Rockstar Games não apresentou informações oficiais sobre o conteúdo exibido no vazamento. O material, portanto, não confirma como a área mostrada será utilizada na versão final de GTA 6 nem se a sequência permanecerá no jogo quando ele chegar ao público.
O lançamento permanece programado para 19 de novembro, com disponibilidade exclusiva para PlayStation 5 e Xbox Series X e S. O título havia sido anunciado inicialmente para o segundo semestre de 2025, mas passou por mais de um adiamento desde a publicação do primeiro trailer, em 2023.
Até o momento, a Rockstar não confirmou uma edição para PC.
A arte promocional divulgada pela desenvolvedora apresenta os protagonistas Lucia e Jason diante da paisagem de Vice City, cidade fictícia inspirada em Miami. O cenário fez sua estreia na franquia em 2002 e retorna no novo capítulo da série dentro de um ambiente de mundo aberto localizado na Flórida.
Na trama, Lucia e Jason enfrentam uma sequência de acontecimentos após um plano aparentemente simples fracassar. A partir desse episódio, os dois passam a integrar uma conspiração criminosa no estado fictício de Leonida e precisam contar um com o outro para permanecer vivos.
Durante a campanha, os jogadores poderão alternar o controle entre os dois personagens principais. Lucia e Jason já haviam sido apresentados ao público no primeiro trailer do jogo.
Lançado em 2013, "GTA V" segue como o capítulo principal mais recente da franquia. O jogo já superou a marca de 190 milhões de unidades comercializadas em todo o mundo.