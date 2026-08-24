GTA 6 tem novo vazamento com cena inédita do protagonista Jason

A Cyberleek publicou nas redes sociais um novo conteúdo atribuído a GTA 6, desta vez com imagens de uma área de nudismo presente no jogo. O vídeo mostra Jason em uma festa com diversos personagens sem roupas antes de uma confusão começar no local.

Durante a sequência, Jason, um dos protagonistas do próximo título da Rockstar, caminha pelo espaço e passa a participar do confronto. As imagens vazadas também mostram o personagem utilizando uma arma contra participantes da festa.

O arquivo recebeu o nome de “nudist_town” e, segundo as informações divulgadas, corresponde ao 11º conteúdo vazado atribuído à Cyberleek. O responsável pela conta também mencionou a possibilidade de publicar imagens relacionadas a Lucia, outra protagonista do jogo, a depender do resultado de uma enquete com seguidores.

Até o momento, a Rockstar Games não apresentou informações oficiais sobre o conteúdo exibido no vazamento. O material, portanto, não confirma como a área mostrada será utilizada na versão final de GTA 6 nem se a sequência permanecerá no jogo quando ele chegar ao público.

Quando será a venda geral do 'GTA 6'?

O lançamento permanece programado para 19 de novembro, com disponibilidade exclusiva para PlayStation 5 e Xbox Series X e S. O título havia sido anunciado inicialmente para o segundo semestre de 2025, mas passou por mais de um adiamento desde a publicação do primeiro trailer, em 2023.

O 'GTA 6' estará disponível para PC?

Até o momento, a Rockstar não confirmou uma edição para PC.

Quanto custará o 'GTA 6'?

O preço oficial do "GTA 6" deverá ser informado somente quando a pré-venda for iniciada.

Entenda o enredo do 'GTA 6'

A arte promocional divulgada pela desenvolvedora apresenta os protagonistas Lucia e Jason diante da paisagem de Vice City, cidade fictícia inspirada em Miami. O cenário fez sua estreia na franquia em 2002 e retorna no novo capítulo da série dentro de um ambiente de mundo aberto localizado na Flórida.

Na trama, Lucia e Jason enfrentam uma sequência de acontecimentos após um plano aparentemente simples fracassar. A partir desse episódio, os dois passam a integrar uma conspiração criminosa no estado fictício de Leonida e precisam contar um com o outro para permanecer vivos.

Durante a campanha, os jogadores poderão alternar o controle entre os dois personagens principais. Lucia e Jason já haviam sido apresentados ao público no primeiro trailer do jogo.

Lançado em 2013, "GTA V" segue como o capítulo principal mais recente da franquia. O jogo já superou a marca de 190 milhões de unidades comercializadas em todo o mundo.