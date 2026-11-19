O GTA 6 (Grand Theft Auto VI), lançado nesta quinta-feira, 19, para PlayStation 5 (PS5) e Xbox Series X|S, apresenta um mundo aberto ambientado em Leonida, estado fictício inspirado na Flórida, nos Estados Unidos.

O novo jogo da Rockstar Games amplia o cenário da franquia para além de Vice City, com cidades, regiões costeiras, pântanos e áreas naturais que podem ser exploradas pelos jogadores.

A história acompanha Jason e Lucia em uma trama que se estende por diferentes partes de Leonida.

Qual é o tamanho do mapa de GTA 6?

O mapa de GTA 6 é aproximadamente duas vezes maior que o de GTA 5, segundo informações divulgadas pela revista Game Informer, que entrevistou profissionais da Rockstar Games.

O cenário de Leonida será o maior mundo aberto já desenvolvido pela empresa, com cidades, praias, pântanos, áreas industriais e regiões montanhosas. Além da extensão territorial, a desenvolvedora investiu na criação de ambientes mais detalhados, incluindo telhados, becos e interiores de edifícios.

Apesar da comparação com GTA 5, não foi divulgada uma medida oficial da área total do mapa em quilômetros quadrados.

Quais são as regiões do mapa de GTA 6?

O cenário de GTA 6 reúne seis regiões principais, com características urbanas, costeiras e naturais.

Vice City

Inspirada em Miami, Vice City é o principal centro urbano do jogo. A cidade reúne praias, hotéis, estabelecimentos comerciais, vida noturna e bairros com diferentes características.

O local já apareceu em outros títulos da franquia e retorna como um dos principais cenários da história de Jason e Lucia.

Leonida Keys

A região de Leonida Keys é formada por ilhas e áreas costeiras inspiradas no arquipélago de Florida Keys, no sul dos Estados Unidos.

O cenário inclui estradas sobre o mar, pequenas comunidades e ambientes ligados à navegação e ao turismo.

Grassrivers

Grassrivers é uma região de pântanos inspirada nos Everglades, área natural da Flórida.

O ambiente apresenta vegetação alagada, canais e animais selvagens, incluindo jacarés.

Port Gellhorn

Port Gellhorn é uma cidade costeira marcada por estabelecimentos comerciais, áreas de lazer e construções que remetem a antigos destinos turísticos.

O cenário contrasta com a estrutura urbana de Vice City e amplia a variedade de localidades do jogo.

Ambrosia

Localizada no interior de Leonida, Ambrosia apresenta características industriais e rurais.

A região reúne atividades ligadas à produção de açúcar e áreas associadas a grupos de motociclistas.

Mount Kalaga

Mount Kalaga é uma região natural que inclui um parque nacional, com florestas, montanhas, trilhas e rios.

O local oferece um cenário diferente das praias e dos centros urbanos, com ambientes voltados à exploração da natureza.

O mapa de GTA 6 é maior que o de GTA 5?

Sim. As comparações divulgadas sobre o novo jogo apontam que Leonida tem aproximadamente o dobro da área do mapa de GTA 5.

O título anterior é ambientado principalmente em Los Santos e Blaine County, regiões fictícias inspiradas no sul da Califórnia.

Em GTA 6, a ambientação combina o retorno de Vice City com outras cidades e áreas naturais espalhadas pelo estado de Leonida. A diferença envolve não apenas a extensão territorial, mas também a diversidade dos ambientes apresentados pela Rockstar Games.

GTA 6 tem mapa inspirado em lugares reais?

Sim. Embora Leonida seja fictício, diferentes regiões foram inspiradas em localidades da Flórida.

Vice City faz referência a Miami, enquanto Leonida Keys remete ao arquipélago de Florida Keys. Já Grassrivers apresenta características dos Everglades.

O estado fictício também inclui cidades menores, áreas industriais e ambientes naturais que ampliam a representação de diferentes paisagens do sul dos Estados Unidos.