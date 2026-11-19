GTA 6: Vice City retorna como um dos principais cenários do novo jogo (Rockstar Games/Divulgação)
Redatora
Publicado em 19 de novembro de 2026 às 14h59.
GTA 6, lançado para PS5 e Xbox Series, expande a franquia para um mundo aberto em Leonida, estado fictício inspirado na Flórida. O jogo apresenta seis regiões distintas com ambientes urbanos, costeiros e naturais, e seu mapa é aproximadamente duas vezes maior que o de GTA 5.
O GTA 6 (Grand Theft Auto VI), lançado nesta quinta-feira, 19, para PlayStation 5 (PS5) e Xbox Series X|S, apresenta um mundo aberto ambientado em Leonida, estado fictício inspirado na Flórida, nos Estados Unidos.
O novo jogo da Rockstar Games amplia o cenário da franquia para além de Vice City, com cidades, regiões costeiras, pântanos e áreas naturais que podem ser exploradas pelos jogadores.
A história acompanha Jason e Lucia em uma trama que se estende por diferentes partes de Leonida.
O mapa de GTA 6 é aproximadamente duas vezes maior que o de GTA 5, segundo informações divulgadas pela revista Game Informer, que entrevistou profissionais da Rockstar Games.
O cenário de Leonida será o maior mundo aberto já desenvolvido pela empresa, com cidades, praias, pântanos, áreas industriais e regiões montanhosas. Além da extensão territorial, a desenvolvedora investiu na criação de ambientes mais detalhados, incluindo telhados, becos e interiores de edifícios.
Apesar da comparação com GTA 5, não foi divulgada uma medida oficial da área total do mapa em quilômetros quadrados.
O cenário de GTA 6 reúne seis regiões principais, com características urbanas, costeiras e naturais.
Inspirada em Miami, Vice City é o principal centro urbano do jogo. A cidade reúne praias, hotéis, estabelecimentos comerciais, vida noturna e bairros com diferentes características.
O local já apareceu em outros títulos da franquia e retorna como um dos principais cenários da história de Jason e Lucia.
A região de Leonida Keys é formada por ilhas e áreas costeiras inspiradas no arquipélago de Florida Keys, no sul dos Estados Unidos.
O cenário inclui estradas sobre o mar, pequenas comunidades e ambientes ligados à navegação e ao turismo.
Grassrivers é uma região de pântanos inspirada nos Everglades, área natural da Flórida.
O ambiente apresenta vegetação alagada, canais e animais selvagens, incluindo jacarés.
Port Gellhorn é uma cidade costeira marcada por estabelecimentos comerciais, áreas de lazer e construções que remetem a antigos destinos turísticos.
O cenário contrasta com a estrutura urbana de Vice City e amplia a variedade de localidades do jogo.
Localizada no interior de Leonida, Ambrosia apresenta características industriais e rurais.
A região reúne atividades ligadas à produção de açúcar e áreas associadas a grupos de motociclistas.
Mount Kalaga é uma região natural que inclui um parque nacional, com florestas, montanhas, trilhas e rios.
O local oferece um cenário diferente das praias e dos centros urbanos, com ambientes voltados à exploração da natureza.
Sim. As comparações divulgadas sobre o novo jogo apontam que Leonida tem aproximadamente o dobro da área do mapa de GTA 5.
O título anterior é ambientado principalmente em Los Santos e Blaine County, regiões fictícias inspiradas no sul da Califórnia.
Em GTA 6, a ambientação combina o retorno de Vice City com outras cidades e áreas naturais espalhadas pelo estado de Leonida. A diferença envolve não apenas a extensão territorial, mas também a diversidade dos ambientes apresentados pela Rockstar Games.
Sim. Embora Leonida seja fictício, diferentes regiões foram inspiradas em localidades da Flórida.
Vice City faz referência a Miami, enquanto Leonida Keys remete ao arquipélago de Florida Keys. Já Grassrivers apresenta características dos Everglades.
O estado fictício também inclui cidades menores, áreas industriais e ambientes naturais que ampliam a representação de diferentes paisagens do sul dos Estados Unidos.