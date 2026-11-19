O lançamento de GTA 6 levou o tráfego de internet a um novo recorde na infraestrutura da DE-CIX, empresa que opera pontos de troca de dados ao redor do mundo. Na quarta-feira, 18 de novembro, a rede registrou um pico de 33,03 terabits por segundo (Tbit/s), a maior marca já medida pela companhia.

O volume foi registrado às 16h20, no horário de Brasília, na véspera da estreia global de Grand Theft Auto VI. Segundo a DE-CIX, o tráfego relacionado ao período de lançamento ficou 25% acima do observado em uma semana típica do início de 2026.

O impacto começou antes mesmo da estreia. Em 10 de novembro, quando os jogadores puderam iniciar os downloads antecipados, a empresa já havia registrado picos de 33,01 Tbit/s em sua infraestrutura global e de 22,30 Tbit/s em Frankfurt, na Alemanha.

Por que GTA 6 movimentou tantos dados na internet?

Um dos motivos é o tamanho do jogo. Com aproximadamente 210 gigabytes (GB), GTA 6 exige a transferência de uma grande quantidade de dados para cada instalação.

Para dimensionar esse volume, a DE-CIX calcula que o pico de 22,30 Tbit/s registrado em Frankfurt durante os pré-downloads seria equivalente à transferência de cerca de 13 cópias completas de GTA 6 por segundo.

Isso não significa que todos os dados transportados naquele momento fossem do jogo. A comparação serve para demonstrar a capacidade de transmissão exigida das redes.

Em uma conexão de internet de 50 megabits por segundo (Mbps), o download de um arquivo de 210 GB levaria mais de nove horas, em condições ideais.

O pré-download permite que os jogadores baixem os arquivos antes da estreia, distribuindo parte da demanda por vários dias. Atualizações e transmissões relacionadas ao lançamento também podem aumentar o tráfego.

O que é a DE-CIX e como ela mede o tráfego?

A DE-CIX opera Internet Exchanges, conhecidos como pontos de troca de tráfego. São estruturas que permitem a conexão direta entre provedores de internet, plataformas digitais e outras redes responsáveis por transportar dados.

Quando milhões de pessoas baixam arquivos grandes em um período próximo, o volume de informações que passa por essas conexões pode aumentar significativamente.

Os 33,03 Tbit/s representam a velocidade de transmissão de dados registrada em determinado instante na infraestrutura global da DE-CIX. Não se trata do volume total de downloads nem de uma medição de toda a internet mundial.

Somente o ponto de troca de Frankfurt reúne mais de 1.100 redes conectadas. Durante o período de lançamento, também foram registrados picos em cidades como Dallas, Nova York, Chicago, Madri, Lisboa, Dubai e Singapura.

“Para milhões de gamers, baixar um jogo é apenas um clique. Para a infraestrutura digital por trás disso, significa transportar volumes enormes de dados com confiabilidade”, afirmou Thomas King, diretor de tecnologia da DE-CIX.

Segundo o executivo, a companhia amplia sua capacidade antecipadamente para lidar com momentos de maior demanda e mantém uma margem de reserva para evitar sobrecarga.

Perguntas frequentes

GTA 6 bateu um recorde de tráfego de internet? O lançamento coincidiu com a maior taxa de transmissão de dados já registrada na infraestrutura global da DE-CIX: 33,03 terabits por segundo, em 18 de novembro de 2026.

Quantos GB tem GTA 6? Segundo a DE-CIX, o jogo tem aproximadamente 210 GB. Em uma conexão de 50 Mbps, o download levaria mais de nove horas em condições ideais.