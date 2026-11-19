Jack Nicholson: ator americano está no top 10 da lista da Variety ( Warner Brothers/Getty Images)
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Publicado em 19 de novembro de 2026 às 14h18.
A revista Variety publicou uma lista com as 100 maiores estrelas de cinema de todos os tempos, reunindo artistas de diferentes gerações e nacionalidades. Para montar o ranking, a publicação considerou uma combinação de talento artístico, popularidade, importância histórica e capacidade de atrair o público — com a ressalva de que nem todo grande ator é necessariamente uma estrela de cinema.
A revista americana Variety divulgou uma lista com as 100 maiores estrelas de cinema de todos os tempos. O ranking reúne nomes de diferentes gerações e nacionalidades, de ícones da era de ouro de Hollywood a artistas que ganharam projeção nas últimas décadas.
A seleção, no entanto, chama a atenção pela presença de atores contemporâneos, como Timothée Chalamet (86º), Kristen Stewart (91ª) e Zendaya (98ª). Ao mesmo tempo, deixa de fora nomes consagrados da indústria cinematográfica, como Sandra Bullock, Anne Hathaway, Michael Douglas, Tommy Lee Jones, Cate Blanchett, Gene Hackman, Sally Field, Anne Bancroft, Peter O'Toole, Shirley MacLaine, James Caan, Bruce Willis, Keanu Reeves, Glenn Close, Gary Oldman, Kevin Costner e Michael Keaton.
Para elaborar o ranking, a Variety considerou uma combinação de talento artístico, popularidade, relevância histórica e capacidade de atrair a atenção do público. A revista ressalta que nem toda estrela de cinema é necessariamente um grande ator, assim como nem todo grande ator se torna uma estrela.
O primeiro lugar ficou com Marilyn Monroe, seguida por Humphrey Bogart e Charlie Chaplin. Jack Nicholson e Katharine Hepburn completam os cinco primeiros colocados.
100. Henry Fonda
99. Sylvester Stallone
98. Zendaya
97. Alain Delon
96. Eddie Murphy
95. Philip Seymour Hoffman
94. Emma Stone
93. Joaquin Phoenix
92. Shah Rukh Khan
91. Kristen Stewart
90. Lauren Bacall
89. Nicolas Cage
88. Lillian Gish
87. Whoopi Goldberg
86. Timothée Chalamet
85. Burt Reynolds
84. Kate Winslet
83. Robert Pattinson
82. Morgan Freeman
81. Liv Ullmann
80. Sean Penn
79. Divine
78. Gregory Peck
77. Ryan Gosling
76. Burt Lancaster
75. Pam Grier
74. Robert Downey Jr.
73. Barbara Stanwyck
72. Nicole Kidman
71. Matt Damon
70. Jack Lemmon
69. Dorothy Dandridge
68. Daniel Day-Lewis
67. Robert Mitchum
66. Will Smith
65. Michael Caine
64. Russell Crowe
63. Faye Dunaway
62. Orson Welles
61. Elvis Presley
60. Sophia Loren
59. Arnold Schwarzenegger
58. Gene Kelly
57. Jodie Foster
56. John Travolta
55. The Marx Brothers
54. Robert De Niro
53. Bruce Lee
52. Joan Crawford
51. Kirk Douglas
50. Diane Keaton
49. Marcello Mastroianni
48. Warren Beatty
47. Shirley Temple
46. Robin Williams
45. Steve McQueen
44. Julie Andrews
43. Marlene Dietrich
42. Dustin Hoffman
41. Fred Astaire e Ginger Rogers
40. Jane Fonda
39. Rudolph Valentino
38. Leonardo DiCaprio
37. Catherine Deneuve
36. James Cagney
35. Vivien Leigh
34. Spencer Tracy
33. Judy Garland
32. Al Pacino
31. Paul Newman
30. Grace Kelly
29. Brad Pitt
28. James Stewart
27. Meryl Streep
26. Audrey Hepburn
25. Harrison Ford
24. Elizabeth Taylor
23. Sean Connery
22. Greta Garbo
21. Robert Redford
20. Denzel Washington
19. John Wayne
18. Ingrid Bergman
17. Tom Hanks
16. Bette Davis
15. Clark Gable
14. James Dean
13. Julia Roberts
12. Cary Grant
11. Clint Eastwood
10. Barbra Streisand
9. Toshiro Mifune
8. Tom Cruise
7. Marlon Brando
6. Sidney Poitier
5. Katharine Hepburn
4. Jack Nicholson
3. Charlie Chaplin
2. Humphrey Bogart
1. Marilyn Monroe