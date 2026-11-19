Quem faz conteúdo sobre o "Big Brother Brasil" vai ter a chance de disputar uma vaga no time de criadores da próxima edição. A Globo anunciou um reality em formato vertical voltado a fãs do programa, com lançamento previsto ainda em 2026, antes da estreia do "BBB 27".

Como vai funcionar o reality de criadores?

Os participantes vão enfrentar desafios que testam o quanto eles conhecem o universo do "BBB". A Globo ainda não detalhou quais serão as provas nem como o vencedor será escolhido.

A produção foi anunciada em formato vertical, pensado para acompanhar pelo celular com a tela em pé.

Quem vencer a disputa vai integrar o time de criadores de conteúdo do "BBB 27", chamado de squad no anúncio da Globo. A emissora ainda não explicou quais serão as atribuições do vencedor na cobertura da temporada.

Quando estreia e como participar?

A previsão é que a competição comece ainda neste ano. O anúncio oficial segue sem data exata de estreia, nomes dos participantes ou informações sobre como os criadores serão selecionados.

Qual é a diferença para o 'Seleção BBB'?

O "Seleção BBB" define parte do elenco que vai entrar na casa. De 8 a 10 de janeiro de 2027, Tadeu Schmidt acompanha candidatos do Pipoca nas Casas de Vidro, espalhadas pelas cinco regiões do país. Além das vagas, os candidatos vão disputar poderes que poderão usar no programa principal.

O "BBB 27" estreia em 11 de janeiro de 2027, com Pipoca, Camarote e Veteranos. A temporada tem duração prevista de 100 dias.