GTA 6: o que já se sabe sobre o jogo que chega na próxima semana

Com lançamento previsto para 19 de novembro, GTA 6 terá dois protagonistas, uma história centrada na relação entre eles e o retorno a Vice City, cidade inspirada em Miami. O jogo da Rockstar Games chegará ao PlayStation 5 e ao Xbox Series, enquanto a versão para computadores ainda não tem data divulgada.

Nas últimas semanas, a produtora apresentou informações sobre o título por meio de entrevistas e de um trailer, vídeo de divulgação, na Netflix. O lançamento dará continuidade a uma franquia que acumula mais de 475 milhões de cópias vendidas no mundo.

Veja os detalhes sobre a história, as atividades disponíveis, os preços e o cenário do jogo.

Quem São os Protagonistas de GTA 6?

Jason Duval e Lucía Caminos, dois ex-detentos que passam a atuar como uma dupla de assaltantes, conduzem a trama. A parceria segue a referência de Bonnie e Clyde, casal que ficou conhecido por crimes nos Estados Unidos.

A relação entre os protagonistas terá participação na experiência do jogador. Segundo os criadores, ações como cumprir missões juntos e responder às mensagens trocadas entre os personagens poderão reforçar esse vínculo. Será possível alternar o controle entre Jason e Lucía a qualquer momento.

O elenco também inclui um hacker que demonstra paranoia, um gerente de clube de striptease e duas rappers que trabalham como influenciadoras digitais.

A premissa mantém a linha adotada pela série desde sua estreia, em 1997: histórias de personagens ligados ao crime em cidades dos Estados Unidos.

Onde acontece a história?

O estado de Leonida, território fictício inspirado na Flórida, será o cenário de GTA 6. Uma das áreas da história é Vice City, que reproduz referências de Miami e já serviu de palco para o jogo lançado em 2002.

Os materiais de divulgação mostram bairros com características próprias e personagens que ocupam as ruas da cidade. A exploração também se estende a regiões fora do perímetro urbano.

Entre os ambientes estão uma área de pântanos inspirada nos Everglades, na Flórida, e um arquipélago tropical. Esses locais terão espécies de animais que fazem parte do universo do jogo.

Segundo a Rockstar, o mapa terá aproximadamente o dobro da área do título anterior. A quantidade de edifícios com acesso ao interior será dez vezes maior.

Quais atividades estarão disponíveis?

Assaltos, perseguições e confrontos com policiais e criminosos fazem parte das mecânicas de GTA 6. As missões incluem roubos, assassinatos e tráfico de drogas, enquanto o formato de mundo aberto permite explorar o mapa fora dessas tarefas.

Como nos jogos anteriores, o personagem poderá atacar pedestres e disparar armas pelas ruas. A reação das forças de segurança aumentará conforme os crimes cometidos pelo jogador.

Fora das missões, haverá atividades como mergulho, basquete e canoagem. Motocicletas, aviões e motos aquáticas estarão entre os veículos disponíveis.

O jogo também terá mudanças na aparência dos personagens conforme seus hábitos de alimentação.

No lançamento, GTA 6 terá apenas o modo individual. A modalidade online, ainda sem anúncio, é esperada para o próximo ano.

O que muda em relação aos jogos anteriores?

Desenvolvido para a geração atual de consoles, GTA 6 terá avanços nos gráficos e no nível de detalhes em comparação com seu antecessor, lançado há 13 anos.

A Rockstar criou uma unidade em Los Angeles para produzir e animar personagens não jogáveis, aqueles controlados pelo próprio sistema. A equipe tem a função de atribuir características e comportamentos a cada um deles.

Lucía também marca o retorno de uma mulher ao grupo de protagonistas da franquia, algo que não ocorria desde o primeiro GTA. A escolha acontece após décadas de críticas à representação feminina na série.

Um álbum oficial acompanhará o lançamento, com músicas de Travis Scott, do porto-riquenho Rauw Alejandro e da dupla argentina CA7RIEL & Paco Amoroso.

Quanto custará GTA 6?

A edição básica terá preço de US$ 79,99, com valor de R$ 420 no Brasil. Já a edição especial custará US$ 99,99 e oferecerá bônus para uso no jogo, como armas e carros.

A compra poderá ser feita em formato digital ou em uma embalagem física. Segundo a Rockstar, porém, a caixa terá somente um código para baixar o título, sem disco.

Quem adquiriu o jogo na pré-venda poderá iniciar o download, a transferência dos arquivos para o console, em 10 de novembro. O acesso ao conteúdo será liberado apenas no dia 19, data oficial de lançamento.

Uma versão para PC é esperada, mas ainda não há previsão divulgada para sua chegada.