GTA 6: compatibilidade dos controles no PS5 depende do modelo e do suporte a jogos da nova geração (//Getty Images)
Redatora
Publicado em 19 de novembro de 2026 às 14h08.
O artigo explica as opções de controles disponíveis para jogar GTA 6 no PlayStation 5, destacando que apenas os controles nativos do PS5 são compatíveis com o jogo. O DualSense padrão e o DualSense Edge são as opções oficiais.
O GTA 6 (Grand Theft Auto VI) foi lançado nesta quinta-feira, 19, para PlayStation 5 (PS5) e Xbox Series X|S. No console da Sony, nem todos os controles são compatíveis com o novo jogo da Rockstar Games.
Embora o PS5 ofereça suporte a acessórios de diferentes gerações, a compatibilidade depende do modelo utilizado e do tipo de jogo.
Segundo a Sony, controles que funcionam em títulos de PS4 não são necessariamente compatíveis com jogos desenvolvidos para o PS5.
O DualSense, controle padrão do PlayStation 5, é a principal opção para jogar GTA 6 no console da Sony.
Outra alternativa é o DualSense Edge, versão que oferece recursos adicionais de personalização, como configuração de botões e ajustes de sensibilidade.
Ambos são compatíveis com jogos nativos de PS5. A disponibilidade de funcionalidades específicas, como resposta tátil e gatilhos adaptáveis, depende da implementação em cada título.
Segundo as regras da Sony, o acessório pode ser utilizado em jogos de PS4 executados no PlayStation 5 por retrocompatibilidade, mas não em títulos desenvolvidos exclusivamente para o console mais recente.
O DualSense é o controle convencional do PS5. Ele possui resposta tátil, gatilhos adaptáveis, microfone integrado e sensores de movimento.
Já o DualSense Edge oferece opções adicionais, como botões traseiros configuráveis, ajustes de sensibilidade dos analógicos e perfis personalizados.
Essas diferenças não significam, necessariamente, que um dos modelos ofereça vantagens específicas em GTA 6.
O DualSense pode ser utilizado no PlayStation 5 por conexão sem fio ou por cabo USB.
Para conectar o acessório pela primeira vez, a Sony orienta ligar o console, conectar o controle com um cabo USB e pressionar o botão PS. Após o emparelhamento, o cabo pode ser desconectado.
O PS5 também permite configurar o método de comunicação do controle. Nas configurações do console, o jogador pode selecionar a comunicação por Bluetooth ou por cabo USB.
O procedimento está disponível na página de suporte da PlayStation.
A compatibilidade de acessórios de outras fabricantes depende do modelo e do suporte oferecido para jogos nativos de PS5.
Alguns controles são desenvolvidos especificamente para o console, enquanto outros funcionam apenas com determinados títulos ou plataformas.
Por isso, antes de utilizar um acessório alternativo, é necessário verificar se o fabricante informa compatibilidade com jogos de PlayStation 5.