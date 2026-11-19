O GTA 6 (Grand Theft Auto VI) foi lançado nesta quinta-feira, 19, para PlayStation 5 (PS5) e Xbox Series X|S. No console da Sony, nem todos os controles são compatíveis com o novo jogo da Rockstar Games.

Embora o PS5 ofereça suporte a acessórios de diferentes gerações, a compatibilidade depende do modelo utilizado e do tipo de jogo.

Segundo a Sony, controles que funcionam em títulos de PS4 não são necessariamente compatíveis com jogos desenvolvidos para o PS5.

Quais controles funcionam com GTA 6 no PS5?

O DualSense, controle padrão do PlayStation 5, é a principal opção para jogar GTA 6 no console da Sony.

Outra alternativa é o DualSense Edge, versão que oferece recursos adicionais de personalização, como configuração de botões e ajustes de sensibilidade.

Ambos são compatíveis com jogos nativos de PS5. A disponibilidade de funcionalidades específicas, como resposta tátil e gatilhos adaptáveis, depende da implementação em cada título.

Controle do PS4 funciona no GTA 6?

DualShock 4 , controle do PlayStation 4 , não funciona na versão de GTA 6 para PS5.

Segundo as regras da Sony, o acessório pode ser utilizado em jogos de PS4 executados no PlayStation 5 por retrocompatibilidade, mas não em títulos desenvolvidos exclusivamente para o console mais recente.

Qual é a diferença entre DualSense e DualSense Edge?

O DualSense é o controle convencional do PS5. Ele possui resposta tátil, gatilhos adaptáveis, microfone integrado e sensores de movimento.

Já o DualSense Edge oferece opções adicionais, como botões traseiros configuráveis, ajustes de sensibilidade dos analógicos e perfis personalizados.

Essas diferenças não significam, necessariamente, que um dos modelos ofereça vantagens específicas em GTA 6.

É possível jogar GTA 6 com controle com fio ou sem fio?

O DualSense pode ser utilizado no PlayStation 5 por conexão sem fio ou por cabo USB.

Para conectar o acessório pela primeira vez, a Sony orienta ligar o console, conectar o controle com um cabo USB e pressionar o botão PS. Após o emparelhamento, o cabo pode ser desconectado.

O PS5 também permite configurar o método de comunicação do controle. Nas configurações do console, o jogador pode selecionar a comunicação por Bluetooth ou por cabo USB.

O procedimento está disponível na página de suporte da PlayStation.

Controles de outras marcas funcionam no GTA 6?

A compatibilidade de acessórios de outras fabricantes depende do modelo e do suporte oferecido para jogos nativos de PS5.

Alguns controles são desenvolvidos especificamente para o console, enquanto outros funcionam apenas com determinados títulos ou plataformas.

Por isso, antes de utilizar um acessório alternativo, é necessário verificar se o fabricante informa compatibilidade com jogos de PlayStation 5.