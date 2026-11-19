O homem mais rico do mundo e CEO da SpaceX e da Tesla, Elon Musk, agora é acionista da Skydance, grupo que reúne Paramount, Warner Bros. e HBO Max. Quem confirmou foi David Ellison, co-CEO da companhia, nesta quarta-feira, 18, durante o DealBook Summit, evento do The New York Times em Nova York. Ellison não revelou quanto Musk investiu nem o tamanho da participação.

Em outubro, a CNBC informou que o aporte foi de cerca de US$ 1 bilhão, com base em uma pessoa familiarizada com a operação, e a Reuters repercutiu a informação. No palco, segundo a Variety, Ellison confirmou a presença de Musk entre os acionistas, mas não comentou a cifra.

Parceria com a SpaceX ainda não existe

O jornalista Andrew Ross Sorkin perguntou se o investimento poderia abrir caminho para uma parceria com a Starlink, o serviço de internet via satélite da SpaceX. De acordo com a Variety, Ellison respondeu que avaliaria uma colaboração se a oportunidade surgisse, mas que não há nada em andamento.

Para os assinantes, isso significa que, por enquanto, nada muda: a entrada de Musk não veio acompanhada de nenhuma integração entre a rede de satélites e a HBO Max. O plano de streaming que a Skydance já anunciou segue outro caminho. A empresa prevê lançar um pacote com HBO Max e Paramount+ no início de 2027, como primeiro passo para unificar as plataformas.

Quem manda na Skydance

O investimento veio à tona depois que a Paramount concluiu a compra da Warner Bros. Discovery, em 6 de outubro. Com a aquisição, o grupo passou a se chamar Skydance Corporation e juntou no mesmo portfólio serviços de vídeo, estúdios de cinema e canais como CNN e CBS.

Mesmo como acionista, Musk não comanda a empresa. Segundo o relatório trimestral da Skydance, a família Ellison detém indiretamente cerca de 77,5% das ações classe A, as que dão direito de voto, e continua no controle. Ellison não detalhou quais direitos acompanham a participação de Musk.

Documentário sobre Musk segue nos planos da HBO Max

A chegada de Musk ao quadro de acionistas também trouxe uma dúvida editorial: o que acontece com Musk, documentário de Alex Gibney sobre o empresário? Segundo a Variety, Ellison disse no evento que a HBO Max vai manter a exibição, prevista para o primeiro trimestre de 2027. A data exata de estreia não foi informada.