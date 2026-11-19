Elon Musk: investidor da Skydance sai de reunião no Capitólio dos EUA, em março de 2025 (Graeme Sloan/The Washington Post /Getty Images)
Repórter de Inteligência Artificial e Tecnologia
Publicado em 19 de novembro de 2026 às 14h53.
Elon Musk investiu na Skydance após a compra da Warner Bros. Discovery pela Paramount. O co-CEO David Ellison confirmou a participação, sem revelar seu valor, e disse que não há colaboração com a Starlink em andamento.
O homem mais rico do mundo e CEO da SpaceX e da Tesla, Elon Musk, agora é acionista da Skydance, grupo que reúne Paramount, Warner Bros. e HBO Max. Quem confirmou foi David Ellison, co-CEO da companhia, nesta quarta-feira, 18, durante o DealBook Summit, evento do The New York Times em Nova York. Ellison não revelou quanto Musk investiu nem o tamanho da participação.
Em outubro, a CNBC informou que o aporte foi de cerca de US$ 1 bilhão, com base em uma pessoa familiarizada com a operação, e a Reuters repercutiu a informação. No palco, segundo a Variety, Ellison confirmou a presença de Musk entre os acionistas, mas não comentou a cifra.
O jornalista Andrew Ross Sorkin perguntou se o investimento poderia abrir caminho para uma parceria com a Starlink, o serviço de internet via satélite da SpaceX. De acordo com a Variety, Ellison respondeu que avaliaria uma colaboração se a oportunidade surgisse, mas que não há nada em andamento.
Para os assinantes, isso significa que, por enquanto, nada muda: a entrada de Musk não veio acompanhada de nenhuma integração entre a rede de satélites e a HBO Max. O plano de streaming que a Skydance já anunciou segue outro caminho. A empresa prevê lançar um pacote com HBO Max e Paramount+ no início de 2027, como primeiro passo para unificar as plataformas.
O investimento veio à tona depois que a Paramount concluiu a compra da Warner Bros. Discovery, em 6 de outubro. Com a aquisição, o grupo passou a se chamar Skydance Corporation e juntou no mesmo portfólio serviços de vídeo, estúdios de cinema e canais como CNN e CBS.
Mesmo como acionista, Musk não comanda a empresa. Segundo o relatório trimestral da Skydance, a família Ellison detém indiretamente cerca de 77,5% das ações classe A, as que dão direito de voto, e continua no controle. Ellison não detalhou quais direitos acompanham a participação de Musk.
A chegada de Musk ao quadro de acionistas também trouxe uma dúvida editorial: o que acontece com Musk, documentário de Alex Gibney sobre o empresário? Segundo a Variety, Ellison disse no evento que a HBO Max vai manter a exibição, prevista para o primeiro trimestre de 2027. A data exata de estreia não foi informada.
A CNBC noticiou um investimento de cerca de US$ 1 bilhão. David Ellison confirmou que Musk é acionista, mas não revelou o valor do aporte.
Não houve anúncio de parceria. Ellison disse que não há colaboração em andamento, embora considere a possibilidade no futuro.
A família Ellison mantém o controle da companhia, com cerca de 77,5% das ações classe A detidas indiretamente, segundo o relatório trimestral da empresa.
Glossário
Acionista
Pessoa ou entidade que possui ações de uma companhia.
Starlink
Serviço de acesso à internet por satélites operado pela SpaceX.
Streaming
Transmissão de vídeo ou áudio pela internet sem baixar o arquivo completo antes de assistir ou ouvir.
Direito de voto
Direito de participar de decisões submetidas aos acionistas, conforme a classe de ações e as regras da companhia.