GTA 6: jogo terá mapa duas vezes maior que GTA 5, furacões e mais de 170 espécies de animais

RESUMO ＋ A desenvolvedora Rockstar Games apresentou, nesta terça-feira, 29, novos detalhes de GTA 6: Leonida terá mapa com cerca do dobro do tamanho de GTA 5, mais de 170 espécies animais e clima regionalizado. A revista Game Informer também revelou variações físicas para NPCs e atividades como sinuca, mergulho e corridas. O lançamento está previsto para 19 de novembro de 2026.

A Rockstar Games apresentou, nesta terça-feira, 29, novos detalhes sobre o GTA 6 em uma reportagem de 14 páginas publicada pela Game Informer. O conteúdo reúne entrevistas com responsáveis pelo desenvolvimento e 12 imagens inéditas que mostram parte do trabalho de adaptação da Flórida para Leonida, estado fictício onde o jogo será ambientado.

O material traz informações sobre o tamanho do mapa, as mudanças no sistema climático e a presença de mais de 170 espécies de animais. A Rockstar também desenvolveu novas variações físicas para os NPCs, non-player characters, personagens controlados pelo próprio jogo.

Entre as atividades disponíveis estarão sinuca, minigolfe, visitas a um zoológico, passeios de aerobarco e mergulho com snorkel.

Segundo a Game Informer, Leonida será o maior mundo aberto já desenvolvido pela Rockstar. A área terá aproximadamente o dobro do tamanho do mapa de GTA 5 e combinará concentração de conteúdo com cenários construídos e ajustados manualmente.

O desenvolvimento não ficou restrito aos bairros e localidades centrais. A empresa também trabalhou em telhados, becos, interiores e áreas entre as principais regiões para reduzir a presença de espaços usados apenas como conexão entre diferentes pontos do mapa.

GTA 6: novo game terá mais 170 espécies de animais. (Rockstar Games/Gameinformer/Divulgação)

Outra parte do trabalho envolve a quantidade de ambientes internos. Os prédios foram desenvolvidos para preservar uma relação entre o exterior e os espaços que poderão ser acessados pelos jogadores.

Até agora, seis regiões foram apresentadas: Vice City, Leonida Keys, Grassrivers, Port Gellhorn, Ambrosia e Mount Kalaga National Park. As localidades incluem áreas urbanas, praias, arquipélagos, pântanos, cidades industriais e regiões montanhosas.

Atividades disponíveis no mapa de GTA 6

GTA 6: novo mapa do jogo será duas vezes maior que o do GTA 5. (Rockstar Games/Gameinformer/Divulgação)

As atividades estarão espalhadas pelas diferentes regiões de Leonida. Parte delas funcionará como minijogos, enquanto outras terão relação com exploração, transporte ou encontros entre Jason e Lucia.

Entre as opções apresentadas ou mencionadas pela reportagem estão:

Sinuca;

Minigolfe;

Visita ao zoológico;

Mergulho com snorkel;

Mergulho com equipamentos;

Passeios em aerobarcos;

Basquete;

Academia e levantamento de peso;

Pesca;

Caça;

Caiaque;

Corridas de rua e em circuitos;

Motocross;

Jet ski;

Paraquedismo e salto BASE;

Lutas clandestinas;

Estandes de tiro;

Bares, boates e casas de striptease.

O zoológico poderá ser usado como local de encontro entre Jason e Lucia. Em Grassrivers, área baseada nos Everglades, os jogadores poderão utilizar aerobarcos para atravessar águas rasas cercadas por vegetação.

GTA 6 terá mais de 170 espécies de animais

A fauna de Leonida terá mais de 170 espécies distribuídas entre ambientes terrestres, aquáticos e aéreos. Parte dos animais será formada por espécies nativas da região que ainda não haviam aparecido em jogos da Rockstar.

A lista contempla mais de 60 espécies de pássaros e mais de 30 mamíferos terrestres, além de peixes, répteis e outros animais. Entre os exemplos confirmados estão peixes-boi, flamingos, pelicanos e jacarés.

As águas ao redor de Leonida também terão diferentes espécies de tubarões, baleias, arraias, tartarugas e águas-vivas. Os grupos terão padrões próprios de movimentação, o que produzirá comportamentos distintos durante atividades como mergulho e navegação.

A tecnologia utilizada em Red Dead Redemption 2 foi adotada como base para o desenvolvimento da fauna. Os animais poderão apresentar características como iridescência, bioluminescência e transparência, assim como diferentes tipos de penas e sistemas de pelos.

A pelagem também responderá às condições do ambiente. Sujeira, água e lama poderão alterar aspectos como umidade, agrupamento dos fios e tonalidade depois do contato do animal com diferentes superfícies.

NPCs terão diferenças de altura, idade e composição corporal

A população de Leonida terá variações de altura, idade, massa muscular e distribuição de gordura. O sistema permitirá modificar características corporais sem recorrer somente ao aumento ou à redução proporcional de um mesmo modelo.

As diferenças poderão ser aplicadas de forma independente em regiões como peito, busto, barriga, quadris e nádegas. Com isso, personagens com pesos próximos poderão apresentar formatos corporais distintos.

A pele dos NPCs poderá ter sardas, pintas e diferentes níveis de bronzeamento. Cabelos e pelos corporais incluirão estilos associados a diferentes grupos étnicos. Roupas, penteados e hábitos de cuidados pessoais também variarão conforme as comunidades e regiões do estado.

A Rockstar também trabalhou na criação de tatuagens associadas aos diferentes grupos presentes em Leonida. Uma equipe localizada em Los Angeles concentrou parte de suas atividades na produção dos pedestres e nas tecnologias responsáveis por essas variações.

Clima poderá mudar conforme a região de Leonida

O sistema climático foi reformulado para permitir fenômenos localizados e persistentes. Dessa forma, chuva, vento e nebulosidade poderão atingir determinadas áreas sem necessariamente afetar todo o mapa ao mesmo tempo.

Após o pôr do sol, Leonida poderá receber brisas provenientes do mar. A simulação também prevê correntes ascendentes e mudanças na direção dos ventos causadas pela presença de construções.

Tempestades poderão reunir nuvens densas, ventos, relâmpagos, trovões e grandes volumes de chuva. A água poderá escorrer por telhados, postes e outras superfícies, enquanto árvores e outras formas de vegetação responderão às rajadas de vento.

O sistema também incluirá furacões, fenômeno presente na Flórida, estado que serviu como referência para a construção de Leonida.

Rockstar fez pesquisas na Flórida para criar Leonida

Parte da produção de GTA 6 envolveu viagens de equipes da Rockstar à Flórida. Os profissionais fotografaram locais, percorreram diferentes regiões de carro e pesquisaram elementos que não poderiam ser reproduzidos somente por meio de imagens encontradas na internet.

O levantamento também incluiu conversas com moradores, ex-criminosos, policiais, promotores de festas, negociantes de armas, artistas e pessoas ligadas às economias legal e clandestina de Miami.

Relatos coletados durante esse processo foram usados como referência para personagens, comunidades e situações incluídas no jogo.

As 12 imagens publicadas pela Game Informer mostram moradores com diferenças de altura, formato corporal, roupas e outras características físicas. As capturas também apresentam cenários de Vice City e de outras localidades de Leonida e fazem parte da edição digital 382 da revista.

Quando será lançado o GTA 6?

Grand Theft Auto 6 tem lançamento previsto para 19 de novembro de 2026 no PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Até o momento, a Rockstar não anunciou uma versão do jogo para PC.