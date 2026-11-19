O GTA 6 chegou ao lançamento global nesta quinta-feira, 19 de novembro, com aproximadamente 17,07 milhões de unidades digitais vendidas e US$ 1,65 bilhão em gastos estimados, segundo dados atribuídos à plataforma de inteligência de mercado Sensor Tower.

Os números colocam Grand Theft Auto VI no caminho de superar marcas de vendas da indústria dos videogames. Para comparação, GTA 5 levou três dias para alcançar US$ 1 bilhão em vendas após seu lançamento, em 2013, segundo informações citadas pela Folha de S.Paulo.

O levantamento considera compras digitais para PlayStation 5 e Xbox Series X|S até 18 de novembro, véspera da estreia global. Os valores são estimativas de mercado, e não resultados oficiais divulgados pela Rockstar Games ou por sua controladora, a Take-Two Interactive.

As cópias físicas do jogo não estão incluídas nos números apresentados.

Quantas cópias de GTA 6 foram vendidas?

Segundo os dados atribuídos à Sensor Tower, as vendas digitais estimadas de GTA 6 passaram de 12,13 milhões de unidades em 13 de novembro para 17,07 milhões em 18 de novembro.

No mesmo período, os gastos estimados avançaram de US$ 1,18 bilhão para US$ 1,65 bilhão.

Veja a evolução das estimativas de vendas digitais:

10 de novembro: 9,69 milhões de unidades e US$ 942 milhões;

9,69 milhões de unidades e US$ 942 milhões; 13 de novembro: 12,13 milhões de unidades e US$ 1,18 bilhão;

12,13 milhões de unidades e US$ 1,18 bilhão; 16 de novembro: 14,94 milhões de unidades e US$ 1,45 bilhão;

14,94 milhões de unidades e US$ 1,45 bilhão; 17 de novembro: 15,88 milhões de unidades e US$ 1,54 bilhão;

15,88 milhões de unidades e US$ 1,54 bilhão; 18 de novembro: 17,07 milhões de unidades e US$ 1,65 bilhão.

Quais recordes GTA 6 pode quebrar?

O principal parâmetro de comparação é GTA 5, lançado em setembro de 2013. O título anterior da Rockstar alcançou US$ 1 bilhão em vendas nos três primeiros dias de comercialização.

Já GTA 6 chegou à estreia global com mais de US$ 1,5 bilhão em gastos digitais estimados, de acordo com os números atribuídos à Sensor Tower.

A comparação, porém, envolve metodologias diferentes: enquanto a marca de GTA 5 foi divulgada oficialmente após seu lançamento, os valores de GTA 6 são estimativas de compras digitais anteriores à estreia global.

Segundo a Folha de S.Paulo, analistas consultados pela S&P Global Visible Alpha projetam que GTA 6 pode alcançar US$ 2 bilhões em receita com vendas de unidades nas seis semanas seguintes ao lançamento.

A projeção ainda depende do desempenho comercial do jogo e não representa uma receita já registrada pela Take-Two.

GTA 6 vendeu mais no PlayStation ou no Xbox?

O PlayStation 5 concentrava aproximadamente 74% das unidades digitais estimadas de GTA 6 na leitura de 16 de novembro.

Na ocasião, o levantamento apontava cerca de 11,13 milhões de unidades no console da Sony, equivalentes a US$ 1,08 bilhão em gastos estimados.

O Xbox Series X|S respondia por aproximadamente 3,81 milhões de unidades, ou 26% do total, com US$ 368 milhões em gastos.

Essa distribuição corresponde à estimativa de 16 de novembro, quando o total acumulado era de 14,94 milhões de unidades. Não há, nos dados consultados, uma divisão por plataforma para o número mais recente, de 17,07 milhões.

Perguntas frequentes

GTA 6 bateu recorde de vendas? As estimativas indicam mais de US$ 1,5 bilhão em gastos digitais antes da estreia global, acima da marca de US$ 1 bilhão alcançada por GTA 5 em três dias. Entretanto, os números de GTA 6 ainda não são oficiais e não comprovam, isoladamente, um recorde absoluto da indústria.

Quantas cópias de GTA 6 foram vendidas? Dados atribuídos à Sensor Tower apontam aproximadamente 17,07 milhões de unidades digitais até 18 de novembro de 2026. A Rockstar e a Take-Two ainda não confirmaram o número.

Quanto GTA 6 arrecadou em vendas? O levantamento indica US$ 1,65 bilhão em gastos estimados com compras digitais até 18 de novembro. O valor não corresponde ao lucro da Rockstar Games.

GTA 6 vendeu mais no PS5 ou no Xbox? Na estimativa de 16 de novembro, o PlayStation 5 concentrava cerca de 74% das unidades digitais, enquanto o Xbox Series X|S respondia por aproximadamente 26%.