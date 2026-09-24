GTA 6 ganha coleção de US$ 400, mas pacote não inclui o jogo

RESUMO ＋ A empresa Rockstar Games revelou a Vice City Collection, caixa de colecionáveis inspirada em GTA 6 que custa US$ 399,99 e não inclui uma cópia do jogo. O pacote reúne itens do programa fictício Macca the Gator e não tem disponibilidade anunciada no Brasil. GTA 6 chega em 19 de novembro para PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

A Rockstar Games revelou uma edição especial de itens colecionáveis inspirada no universo de GTA 6. Batizada de Vice City Collection, a caixa reúne produtos baseados no programa de televisão fictício Macca the Gator, uma atração criada para o cenário do jogo.

O pacote tem preço de US$ 399,99 e não inclui uma cópia de Grand Theft Auto 6. Entre os itens disponíveis estão uma figura de vinil do personagem Macca, óculos de sol, pochete, boné, espelho, copo de shot, colher, chaveiro, conjunto de pins, adesivos e um pôster.

A coleção não tem disponibilidade anunciada para o Brasil. No mercado nacional, a versão física de GTA 6 também terá uma mudança em relação aos lançamentos tradicionais da franquia: as caixas do jogo não virão com disco. Em vez disso, o produto terá um código para resgate nas lojas digitais do PlayStation e Xbox.

Quando o GTA 6 será lançado?

O GTA 6 chega em 19 de novembro para PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

O que foi revelado no olhar estendido de GTA 6?

GTA 6 apresenta novas mecânicas em trailer estendido com 26 minutos de gameplay. (/YouTube/Rockstar Games/Reprodução)

O novo material de GTA 6 apresentou detalhes sobre a história, os sistemas de combate e as atividades disponíveis no mundo aberto de Leonida, região fictícia onde o jogo será ambientado.

Uma das sequências exibidas mostra Jason e Lucia entrando em um ponto de venda de drogas controlado por uma gangue, mas a ação é interrompida por uma operação policial no local.

A cena também revelou mais informações sobre a gameplay, termo usado para descrever a interação do jogador com o jogo, incluindo combates em ambientes fechados, movimentação dos personagens e troca de tiros. O vídeo confirmou o retorno das corridas como uma das atividades secundárias e mostrou momentos de exploração aquática pelo mapa.

Novas mecânicas de roubo de veículos

O trailer apresentou mudanças no sistema de roubo de carros. Em uma das cenas, Jason precisa realizar um pequeno minigame, atividade curta dentro do jogo, para abrir a porta de um veículo antes de assumir o controle.

A mecânica indica que alguns carros poderão exigir ações adicionais antes de serem utilizados, diferente do modelo tradicional da franquia, no qual o jogador normalmente apenas abre a porta e dirige. O recurso aponta para um sistema de furtos com mais etapas e contexto durante a experiência.

Alternância entre Jason e Lucia

O olhar estendido confirmou que os jogadores poderão alternar entre Jason Duval e Lucia Caminos durante a campanha principal.

O sistema aparece integrado a diferentes momentos da gameplay e também à exploração do mundo aberto. A proposta segue uma estrutura semelhante à apresentada em GTA 5, que permitia alternar entre Michael, Franklin e Trevor durante a história.

Possível habilidade inspirada em "Red Dead Redemption 2"

Outro recurso mostrado no trailer aparece durante uma missão de assalto protagonizada por Jason. Na sequência, pontos vermelhos surgem sobre partes específicas dos inimigos, indicando possíveis áreas de maior precisão nos disparos.

O sistema apresentado lembra o “Olho da Morte”, habilidade de "Red Dead Redemption 2" usada por Arthur Morgan para marcar alvos e facilitar disparos durante confrontos.

Ainda não há confirmação de que GTA 6 terá uma mecânica equivalente. O efeito mostrado pode estar relacionado a outro recurso de combate do jogo.

Atividades secundárias mostradas em GTA 6

O trailer também revelou diferentes atividades disponíveis no mundo aberto, incluindo:

Fazer carinho em cachorros;

Alimentar animais de rua;

Estudar animais em uma dinâmica semelhante à de Red Dead Redemption 2;

Participar de lutas livres (wrestling, modalidade de combate esportivo) dentro de casas;

Participar de rachas e corridas de rua;

Andar de patinete elétrico;

Passear de barco a hélice pelos pântanos;

Fazer mergulho no oceano;

Andar de caiaque;

Jogar minigolfe;

Jogar sinuca;

Treinar na academia para aumentar a massa muscular;

Treinar com o parceiro;

Navegar pelas redes sociais dentro do jogo;

Interagir com personagens não jogáveis (NPCs, personagens controlados pelo sistema), incluindo situações em que encarar essas pessoas por muito tempo pode gerar uma reação.