GTA 6 ganha coleção de US$ 400, mas pacote não inclui o jogo

GTA 6: Vice City Collection traz boné, pôster, figura de vinil e outros itens baseados em atração fictícia do game; GTA 6 chega em novembro para PS5 e Xbox Series X|S (Reprodução)
Repórter
Publicado em 24 de setembro de 2026 às 14h25.
A empresa Rockstar Games revelou a Vice City Collection, caixa de colecionáveis inspirada em GTA 6 que custa US$ 399,99 e não inclui uma cópia do jogo. O pacote reúne itens do programa fictício Macca the Gator e não tem disponibilidade anunciada no Brasil. GTA 6 chega em 19 de novembro para PlayStation 5 e Xbox Series X|S.
A Rockstar Games revelou uma edição especial de itens colecionáveis inspirada no universo de GTA 6. Batizada de Vice City Collection, a caixa reúne produtos baseados no programa de televisão fictício Macca the Gator, uma atração criada para o cenário do jogo.
O pacote tem preço de US$ 399,99 e não inclui uma cópia de Grand Theft Auto 6. Entre os itens disponíveis estão uma figura de vinil do personagem Macca, óculos de sol, pochete, boné, espelho, copo de shot, colher, chaveiro, conjunto de pins, adesivos e um pôster.
A coleção não tem disponibilidade anunciada para o Brasil. No mercado nacional, a versão física de GTA 6 também terá uma mudança em relação aos lançamentos tradicionais da franquia: as caixas do jogo não virão com disco. Em vez disso, o produto terá um código para resgate nas lojas digitais do PlayStation e Xbox.
O GTA 6 chega em 19 de novembro para PlayStation 5 e Xbox Series X|S.
O novo material de GTA 6 apresentou detalhes sobre a história, os sistemas de combate e as atividades disponíveis no mundo aberto de Leonida, região fictícia onde o jogo será ambientado.Uma das sequências exibidas mostra Jason e Lucia entrando em um ponto de venda de drogas controlado por uma gangue, mas a ação é interrompida por uma operação policial no local.
A cena também revelou mais informações sobre a gameplay, termo usado para descrever a interação do jogador com o jogo, incluindo combates em ambientes fechados, movimentação dos personagens e troca de tiros. O vídeo confirmou o retorno das corridas como uma das atividades secundárias e mostrou momentos de exploração aquática pelo mapa.
O trailer apresentou mudanças no sistema de roubo de carros. Em uma das cenas, Jason precisa realizar um pequeno minigame, atividade curta dentro do jogo, para abrir a porta de um veículo antes de assumir o controle.
A mecânica indica que alguns carros poderão exigir ações adicionais antes de serem utilizados, diferente do modelo tradicional da franquia, no qual o jogador normalmente apenas abre a porta e dirige. O recurso aponta para um sistema de furtos com mais etapas e contexto durante a experiência.
O olhar estendido confirmou que os jogadores poderão alternar entre Jason Duval e Lucia Caminos durante a campanha principal.
O sistema aparece integrado a diferentes momentos da gameplay e também à exploração do mundo aberto. A proposta segue uma estrutura semelhante à apresentada em GTA 5, que permitia alternar entre Michael, Franklin e Trevor durante a história.
Outro recurso mostrado no trailer aparece durante uma missão de assalto protagonizada por Jason. Na sequência, pontos vermelhos surgem sobre partes específicas dos inimigos, indicando possíveis áreas de maior precisão nos disparos.O sistema apresentado lembra o “Olho da Morte”, habilidade de "Red Dead Redemption 2" usada por Arthur Morgan para marcar alvos e facilitar disparos durante confrontos.
Ainda não há confirmação de que GTA 6 terá uma mecânica equivalente. O efeito mostrado pode estar relacionado a outro recurso de combate do jogo.
O trailer também revelou diferentes atividades disponíveis no mundo aberto, incluindo:
A Vice City Collection é uma edição especial de itens colecionáveis inspirada em GTA 6. A caixa reúne produtos baseados em Macca the Gator, programa de televisão fictício criado para o universo do jogo.
A Vice City Collection custa US$ 399,99. O pacote inclui figura de vinil de Macca, óculos de sol, pochete, boné, espelho, copo de shot, colher, chaveiro, pins, adesivos e pôster.
Não, a Vice City Collection não inclui uma cópia de Grand Theft Auto 6. A coleção também não tem disponibilidade anunciada para o Brasil.
GTA 6 será lançado em 19 de novembro para PlayStation 5 e Xbox Series X|S.
Não, as caixas da versão física de GTA 6 no Brasil não virão com disco. O produto terá um código para resgate nas lojas digitais do PlayStation e Xbox.
O trailer mostrou combates em ambientes fechados, exploração aquática, corridas e um minigame para roubar veículos, além da alternância entre Jason Duval e Lucia Caminos. O vídeo também exibiu atividades como mergulho, minigolfe, sinuca, academia, lutas livres e interação com animais e personagens não jogáveis.