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GTA 6: Netflix exibe novo trailer estendido hoje; saiba que horas assistir

Apresentação da Rockstar Games será lançada primeiro na Netflix nesta quinta-feira e chega ao YouTube seis horas depois

GTA 6: gameplay será exibido às 16h na Netflix e chegará ao YouTube seis horas depois (Reprodução)

GTA 6: gameplay será exibido às 16h na Netflix e chegará ao YouTube seis horas depois (Reprodução)

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 27 de agosto de 2026 às 07h38.

Última atualização em 27 de agosto de 2026 às 11h26.

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É hoje. A Netflix será o primeiro lugar onde o público poderá assistir ao novo gameplay de GTA 6. A apresentação da Rockstar Games, chamada “GTA 6 - Um Olhar Estendido”, estreia às 16h desta quinta-feira, 27, no horário de Brasília.

O conteúdo será disponibilizado na Netflix como um título convencional. Para assistir, é necessário ter uma assinatura da plataforma. Caso a apresentação não apareça na página inicial, basta pesquisar por “GTA 6” no serviço.

Quando o gameplay de GTA 6 chega ao YouTube?

Depois da estreia na Netflix, o vídeo será publicado no canal oficial da Rockstar Games às 22h, seis horas depois. O material também ficará disponível no site oficial de GTA 6.

O que esperar do novo vídeo?

A Rockstar chamou o material de "An Extended Look", indicando uma apresentação mais extensa do que os trailers divulgados anteriormente.

A expectativa é que o vídeo mostre uma quantidade maior de gameplay e ofereça novos detalhes sobre o mundo de GTA 6, seus protagonistas e as mecânicas presentes no jogo. A companhia, porém, ainda não detalhou oficialmente tudo o que será mostrado.

A apresentação chega em um momento especialmente movimentado para a Rockstar Games. Nas últimas semanas, vídeos supostamente retirados de uma versão de testes de GTA 6 começaram a circular na internet, revelando trechos de jogabilidade antes da divulgação oficial.

A Rockstar confirmou, nesta quarta-feira, 26, que os vazamentos são reais e afetaram a equipe de desenvolvimento e classificou o episódio como "devastador". A empresa mantém a apresentação oficial programada para 27 de agosto.

"É difícil expressar o quanto foi doloroso para nossa equipe ver vídeos do GTA VI vazarem dessa forma, e obviamente não era assim que queríamos que vocês vissem o jogo depois de todo esse tempo."

Quando GTA 6 será lançado?

Depois de anos de expectativa, GTA 6 tem lançamento marcado para 19 de novembro de 2026. O jogo chegará para PlayStation 5 e Xbox Series X|S

LEIA TAMBÉM: O que está em alta na Netflix? Veja o Top 10 de filmes e séries da semana no Brasil

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