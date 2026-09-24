Da prateleira à mesa: como funciona a checagem de bebidas da Diageo

Verificar a procedência e a integridade de uma garrafa antes de comprar ou consumir a bebida é a proposta do Selo Drink Seguro, uma iniciativa da Diageo, dona de marcas como Johnnie Walker, Tanqueray e Smirnoff.

A consulta pelo celular foi desenvolvida para dar ao consumidor uma ferramenta simples de verificação. Para os estabelecimentos, como supermercados, bares, restaurantes e demais participantes da cadeia, o recurso permite tornar esses cuidados visíveis ao público.

A verificação pode acontecer no recebimento das mercadorias, na prateleira ou antes da abertura da garrafa, no momento do serviço. A Diageo reforça que o selo não substitui os controles dos estabelecimentos, a compra de fornecedores oficiais e revendedores autorizados nem a fiscalização pública, mas coloca a verificação da procedência e da integridade da garrafa ao alcance de quem vende e de quem consome.

A iniciativa se insere em um contexto de maior atenção à falsificação de bebidas. Os casos de intoxicação por metanol registrados em 2025 reforçaram a importância da prevenção, da informação e da cooperação entre indústria, comércio, consumidores e autoridades.

“O Selo Drink Seguro Diageo foi desenvolvido para gerar valor em todos os pontos da cadeia. O consumidor ganha uma ferramenta simples para verificar a procedência e a integridade da garrafa”, afirma André Muller, diretor de Vendas da Diageo Brasil.

Segundo o executivo, os parceiros comerciais também passam a contar com um recurso para reforçar a confiança no estabelecimento e qualificar a experiência de compra e consumo.

Do recebimento à mesa

Nos bares e restaurantes, a ferramenta pode apoiar os cuidados em dois momentos. Na chegada das mercadorias, a leitura do selo permite verificar as garrafas ainda fechadas. Durante o serviço, o estabelecimento pode apresentar a validação ao consumidor antes da abertura. Assim, além de consultar o selo, o estabelecimento tem uma forma de compartilhar com o público a verificação da procedência e da integridade da garrafa.

“Para o dono do estabelecimento, verificar o Selo Drink Seguro Diageo antes de abrir é uma forma de reforçar o cuidado com o cliente e a confiança no momento do consumo”, afirma Humberto Munhoz, sócio-fundador da 3T, grupo de bares e restaurantes com atuação em aeroportos e grandes complexos, presente em seis estados brasileiros.

No supermercado, a consulta pode acontecer antes mesmo de o produto entrar no carrinho. Com a garrafa ainda fechada, o consumidor consegue acessar a plataforma e acompanhar a validação na própria prateleira.

“Quando o consumidor consegue verificar a procedência da garrafa diretamente no ponto de venda, ele ganha mais informação e segurança para tomar sua decisão de compra. Para o varejo, a ferramenta amplia a transparência e reforça a relação de confiança com o cliente”, afirma Paulo Sergio Mariano, gerente comercial de Líquida do GPA.

Como funciona a verificação

O processo começa pelo QR Code do selo. Ao apontar a câmera do smartphone para ele, o usuário é direcionado à plataforma Diageo.ID, onde deve fotografar a identificação exclusiva presente na etiqueta.

Essa identificação funciona como uma impressão digital. Segundo a Diageo, cada selo possui um padrão próprio, em um universo de mais de 27 trilhões de combinações. Uma inteligência artificial analisa a imagem e informa, em poucos segundos, se o selo foi validado.

A consulta autentica essa identificação. Não se trata de um rastreamento que informa de qual local a garrafa veio ou o caminho que percorreu até o ponto de venda.

A solução é implementada pela Securetrace, especializada em identificação e autenticação de alta segurança. A Diageo informa que a tecnologia tem eficácia anticópia de 99,99%, indicador referente à proteção contra a reprodução do selo.

Selo permite checar bebidas no recebimento, na prateleira e antes de servir ao consumidor (Jairo Rodrigues/Divulgação)

Quando a leitura é bem-sucedida, a plataforma exibe a mensagem “SELO VALIDADO COM SUCESSO”. Se a identificação não for reconhecida na primeira tentativa, o usuário recebe a orientação de repetir o procedimento. Caso o resultado permaneça como “NÃO IDENTIFICADO”, a recomendação da companhia é não consumir a bebida.

A plataforma também disponibiliza um formulário para registrar informações sobre a garrafa. Segundo a empresa, esses dados podem contribuir para suas análises de mercado e, quando pertinente, apoiar a atuação das autoridades competentes.

O selo foi desenvolvido para se romper com a abertura da embalagem, evidenciando a violação e impedindo sua reutilização íntegra. Por isso, a consulta deve ocorrer antes de abrir a garrafa.