Celulares para idosos: veja 5 modelos indicados em 2026

RESUMO | Os celulares mais indicados para idosos em 2026 são smartphones de entrada com tela de 6,7 polegadas e bateria de 5.000 mAh, como os Galaxy A07 e A17, da Samsung, que contam com modo de uso simplificado. O Moto G56 atende quem busca mais resistência, os iPhones da linha e servem a quem já usa iOS e o Positivo P51, de teclas, é a opção para quem só faz ligações. O texto traz ainda o passo a passo para simplificar a tela e proteger o aparelho contra golpes.

Oito em cada dez brasileiros com 60 anos ou mais tinham celular para uso pessoal em 2025, segundo a PNAD Contínua TIC, divulgada pelo IBGE em julho de 2026, com tendência de crescimento para os próximos anos. Por isso, na escolha de um celular para idosos, fóruns e guias de tecnologia convergem numa recomendação: comprar um smartphone de entrada de marca conhecida e configurar os recursos de acessibilidade.

A lógica é de custo-benefício. Aparelhos vendidos como "celular do idoso" costumam ter hardware limitado — o ObaSmart Conecta Max, por exemplo, tem 2 GB de RAM — por preço próximo ao de um Galaxy de entrada com seis anos de atualizações. A seleção abaixo reúne cinco modelos vendidos no Brasil, do celular de teclas ao iPhone.

O que observar num celular para idosos?

Na escolha, a ergonomia pesa mais que o processador. Os critérios que mais aparecem em guias e comunidades de tecnologia são:

Tela de 6,5 polegadas ou mais: facilita a leitura de mensagens e reduz a necessidade de ampliar o conteúdo com os dedos. Painéis AMOLED têm mais contraste sob luz do sol;

Bateria de 5.000 mAh ou mais: sustenta um dia inteiro longe da tomada e reduz o risco de o celular desligar fora de casa;

Modo simplificado: o Modo Fácil da Samsung e o Acesso Assistivo do iPhone reorganizam a tela com ícones e textos maiores;

Volume alto e entrada P2: alto-falante potente ajuda quem tem perda auditiva, e o fone com fio dispensa o pareamento por Bluetooth;

Atualizações de segurança: quanto mais anos de suporte, mais tempo o aparelho fica protegido e compatível com WhatsApp e apps de banco.

Celular de teclas ou smartphone: qual escolher?

Depende do uso. Quem só liga e atende, ou tem dificuldade com tela sensível ao toque, se adapta melhor a um celular de teclas grandes e botão SOS. Esses modelos custam a partir de R$ 200, mas não rodam WhatsApp nem apps de banco.

Quem quer trocar mensagens, fazer videochamadas, pedir carro por aplicativo ou usar o Pix precisa de um smartphone. Um modelo de entrada, configurado com fonte grande e poucos ícones na tela inicial, atende a maior parte dos casos.

Quais são os melhores celulares para idosos em 2026?

Os preços abaixo foram levantados no varejo online em setembro de 2026 e variam conforme a loja e as promoções.

Samsung Galaxy A07

É a opção de menor custo entre os smartphones que mais aparecem nas indicações para idosos. Tem tela LCD de 6,7 polegadas com taxa de 90 Hz, bateria de 5.000 mAh e proteção IP54 contra respingos e poeira. Como usa a interface da Samsung, conta com o Modo Fácil.

O principal argumento a favor é a política de seis atualizações do Android e seis anos de patches de segurança, rara nessa faixa de preço. A resolução HD deixa a tela menos nítida que a de modelos AMOLED. Lançado por R$ 899, sai por menos de R$ 800 na versão de 4 GB de RAM; a de 8 GB, lançada por R$ 1.099, roda com mais folga.

Samsung Galaxy A17

Custa pouco mais que o A07 e troca o LCD por um painel Super AMOLED de 6,7 polegadas com resolução Full HD+, mais nítido e legível sob sol. Mantém a bateria de 5.000 mAh, o Modo Fácil e a promessa de seis anos de atualizações, com vidro Gorilla Glass Victus e NFC para pagamento por aproximação.

A versão 4G não tem entrada P2 para fone com fio, o que exige Bluetooth ou adaptador USB-C. Lançado por R$ 1.399, é vendido entre R$ 800 e R$ 950 no varejo online.

Motorola Moto G56

Aparece em guias como o do Tecnoblog como alternativa para quem quer mais desempenho. Tem tela LCD de 6,72 polegadas Full HD+ com 120 Hz, processador Dimensity 7060, 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento. A bateria de 5.200 mAh aceita carregamento de 30 W.

O diferencial é a resistência: certificações IP68 e IP69 contra água e poeira, padrão militar MIL-STD-810H contra quedas e vidro Gorilla Glass 7i. A interface da Motorola traz poucos apps pré-instalados, mas não tem um modo simplificado como o da Samsung, e os ajustes ficam no menu de acessibilidade do Android. Lançado por R$ 1.999, sai por cerca de R$ 1.400.

iPhone 16e

O iPhone 16e é uma escolha prática quando o idoso ou seus familiares já utilizam o ecossistema da Apple, o que simplifica bastante o suporte técnico à distância. Ele conta com uma tela OLED de 6,1 polegadas, é equipado com o chip A18, possui câmera de 48 MP e traz a resistência IP68 contra água e poeira. O sistema iOS oferece o recurso de Acesso Assistivo, que reduz a interface a poucos aplicativos exibidos em botões grandes.

Apesar de sua tela ser maior que a de modelos de entrada antigos, ela ainda é compacta em relação a outros smartphones modernos, o que pode ser um ponto de atenção para quem tem baixa visão. O aparelho já aparece com descontos significativos em revendedores autorizados, por cerca de R$ 3.200.

Positivo P51 4G

É a opção mais simples — um celular de teclas no formato fli que abre para atender e fecha para encerrar a ligação. Tem teclado físico, botão SOS para acionar contatos de emergência, rádio FM, entrada P2 e chamadas por 4G (VoLTE). Não roda WhatsApp nem aplicativos. A tela tem 2,4 polegadas e a bateria removível, 1.000 mAh. Custa cerca de R$ 200.