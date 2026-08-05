Gregg Sulkin tem esperanças para Mason e Alex em 'Os Feiticeiros Além de Waverly Place'

ATENÇÃO: O texto abaixo contém spoilers de Os Feiticeiros Além de Waverly Place

O final de "Os Feiticeiros Além de Waverly Place" acalmou diversos corações, incluindo o de Gregg Sulkin. O ator reprisou brevemente seu papel como lobisomen mais queridinho dos fãs, e ex-namorado de Alex Russo.

A terceira e última parte de "Os Feiticeiros Além de Waverly Place" foi ao ar na última terça-feira, 4, e revelou o final de Mason Greyback (Sulkin), que ficou em aberto no final da série original.

Um romântico esperançoso

Em entrevista ao Deadline, Gregg Sulkin afirmou acreditar que, no fundo, Alex e Mason são o casal definitivo da série.

“Então, em termos de narrativa, acho que isso está mais no coração do que no roteiro, e acredito que os fãs de todo o mundo vão se identificar com isso”, acrescentou o ator. “Mas, é claro, fiquei muito feliz em voltar à série. Feliz em trabalhar com a Selena novamente. É muito especial estar de volta ao set daquele que foi o meu primeiro lar nos Estados Unidos.”

Sulkin fez uma breve aparição no segundo dos quatro episódios para a final da série. O ator foi acompanhado por Jennifer Stone, também conhecida como a 'melhor amiga humana de Alex', Harper Finkle.

O que aconteceu com Mason?

"Os Feiticeiros Além de Waverly Place" acompanha Billie (Janice LeAnn Brown), filha de Alex e do ex-bruxo das trevas Damian Penwulf. Porém, na realidade alternativa em que se passa a final da série, a personagem de Selena Gomez ainda mora com Harper e namora Mason, que, segundo Harper, está prestes a aparecer com planos de pedi-la em casamento.

Mason, no entanto, tem outra revelação: ele está morto. Com essa informação, descobrimos que Alex ficou presa em uma espécie de limbo após atravessar uma fenda dimensional para salvar sua família no final da segunda temporada. Ele e Harper estão ali para guiá-la de volta à sua família.

"Senti que havia apenas uma pessoa capaz de fazer isso e, felizmente, escolheram o Mason", explicou Gregg. "Acho que o Mason sempre foi o porto seguro da Alex."

A relação de confiança entre os personagens também acontece entre seus intérpretes. Após mais de uma década desde o final de "Os Feiticeiros de Waverly Place", Sulkin afirmou que bastaram "três segundos" para retomar o personagem.

"Bastou olhar para a Selena e pensar: 'Ok, beleza, estamos de volta'", disse. "Acho que, quando se tem um vínculo tão especial com as pessoas, tanto profissional quanto pessoalmente, é muito fácil retomar essa conexão."