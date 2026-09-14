O ex-secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite (PP), a ex-ministra do Planejamento, Simone Tebet (PSB), e o presidente da Alesp, André do Prado (PL), dividem a liderança pelas duas vagas de São Paulo no Senado.

Segundo a pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta segunda-feira, 14, Derrite registra 19% das intenções de voto, seguido pelos dois adversários com 17% cada um. A margem de erro é de 2 pontos, configurando empate técnico.

Entre os demais nomes testados no cenário consolidado, Marina Silva (Rede) pontua com 13% e Salles (Novo) alcança 10%. Na sequência, Soninha Francine (Cidadania) marca 3%, Guto Schiavetto (Missão) e Geraldo Rufino (Podemos) registram 2% cada.

Os candidatos Petter Maahs (PCB), William Teixeira (Agir), Maíra de Souza (UP), Marcio Alves (UP), Ednelson Cesaretti (PCO), Dra. Eliana Ferreira (PSTU) e Weller Gonçalves (PSTU) somam 2%. Votos brancos e nulos são 6% e indecisos chegam a 9%.

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Como a eleição de 2026 renova duas cadeiras no Senado, o eleitor escolhe dois candidatos. Na simulação de primeiro voto, Derrite lidera isoladamente com 22%, seguido por Tebet com 19%.

Já na intenção de segundo voto, André do Prado avança para 19%, superando os 15% registrados tanto por Derrite quanto por Tebet como segunda opção.

A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 2.000 eleitores entre 9 e 12 de setembro de 2026, por meio de entrevistas estruturadas. A margem de erro é de 2,0 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pelo próprio instituto e está registrado no TSE sob o protocolo SP-02794/2026.