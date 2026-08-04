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Lançamentos do Disney+ em agosto de 2026: veja os filmes e as séries

Camp Rock 3', a volta de 'Os Feiticeiros Além de Waverly Place' e 'Star Wars: Visions Apresenta – A Nona Jedi' estão entre os destaques do mês

Disney+: o que entra no catálogo em agosto de 2026? (Divulgação/Disney)

Disney+: o que entra no catálogo em agosto de 2026? (Divulgação/Disney)

Luiza Vilela
Luiza Vilela

Repórter de Casual

Publicado em 4 de agosto de 2026 às 14h20.

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O mês de agosto começa a todo vapor no streaming com uma seleção diversa de conteúdos no Disney+. Entram no catálogo séries inéditas, novos episódios de sucessos já conhecidos e uma seleção reforçada de eventos esportivos ao vivo pela ESPN.

Entre os destaques para as séries, estão produções aguardadas como a terceira temporada de Os Feiticeiros Além de Waverly Place, a expansão do universo galáctico em Star Wars: Visions Apresenta – A Nona Jedi, além do drama jovem Estilhaços, produzido por Ryan Murphy.

Já para os filmes, a chegada do nostálgico Camp Rock 3 traz o retorno dos irmãos Jonas e novidades no elenco. O suspense de terror Psycho Killer e o drama Animais também prometem movimentar as opções para o público adulto durante o mês.

Confira a lista completa de lançamentos do Disney+ em agosto de 2026:

Séries que entram no Disney+ em agosto

  • Gilmore Girls (Temporadas 1 a 7) | 01/08/2026
  • Futurama: Temporada 14 | 03/08/2026
  • 9-1-1: Temporada 9 (Novos Episódios) | 05/08/2026
  • Os Feiticeiros Além de Waverly Place: Temporada 3 | 05/08/2026
  • Star Wars: Visions Apresenta – A Nona Jedi: Temporada 1 | 05/08/2026
  • Estilhaços: Temporada 1 | 05/08/2026
  • R.J. Decker – Investigador Privado: Temporada 1 | 05/08/2026
  • O Marido (Final da Temporada) | 09/08/2026
  • Uma Loja Para Assassinos: Temporada 2 (Final da Temporada) | 12/08/2026
  • X-Men '97: Temporada 2 (Final da Temporada) | 12/08/2026
  • Spidey e Seus Amigos Espetaculares: Temporada 5 | 19/08/2026
  • Fúria (Final da Temporada) | 31/08/2026
  • Gutiérrez Contra o Crime | Agosto/2026

Filmes e especiais que entram no Disney+ em agosto

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  • O Tempo e a Água: Memórias das Geleiras | 01/08/2026
  • Psycho Killer | 05/08/2026
  • Animais | 07/08/2026
  • Travis Barker: Mais Forte que o Medo | 13/08/2026
  • Camp Rock 3 | 14/08/2026
  • Yellow Mirror: A Realidade Paralela de Homer | 26/08/2026

Esportes ao vivo (ESPN)

  • Ciclismo: Tour de France Femmes | 01/08 a 09/08/2026
  • Automobilismo: NASCAR Brasil (Etapa Cuiabá) | 02/08/2026
  • Tênis: ATP Masters 1000 de Montreal / WTA 1000 de Toronto | Primeira quinzena de agosto
  • Tênis: ATP Masters 1000 de Cincinnati | Primeira quinzena de agosto
  • Motovelocidade: GP da Alemanha | 07/08 a 09/08/2026
  • Automobilismo: NASCAR Cup Series (Etapa Iowa) | 09/08/2026
  • Automobilismo: IndyCar (GP de Portland) | 09/08/2026
  • Futebol: CONMEBOL Libertadores (Oitavas de final) | A partir de 11/08/2026
  • Futebol: Copa Sul-Americana (Oitavas de final) | 12/08 a 19/08/2026
  • Automobilismo: NASCAR Cup Series (Etapa Richmond) | 15/08/2026
  • Automobilismo: IndyCar (GP de Markham) | 16/08/2026
  • Futebol: Premier League (Início da Temporada 2026/27) | A partir de 21/08/2026
  • Futebol: Copa da Alemanha (1ª rodada) | 21/08 a 24/08/2026
  • Ciclismo: Vuelta a España | A partir de 22/08/2026
  • Automobilismo: NASCAR Brasil (Etapa Goiânia) | 23/08/2026
  • Automobilismo: NASCAR Cup Series (Etapa New Hampshire) | 23/08/2026
  • Automobilismo: IndyCar (GP de Washington) | 23/08/2026
  • Futebol: Campeonato Italiano (Início da Temporada 2026/27) | A partir de 24/08/2026
  • Motovelocidade: GP de Aragão | 28/08 a 30/08/2026
  • Automobilismo: NASCAR Cup Series (Etapa Daytona) | 29/08/2026
  • Automobilismo: IndyCar (GP de Milwaukee) | 29/08/2026
  • Tênis: US Open | A partir de 30/08/2026
  • Futebol: Campeonato Brasileiro Série B (Rodadas 21 a 25) | Ao longo do mês
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