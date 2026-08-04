Lançamentos do Disney+ em agosto de 2026: veja os filmes e as séries

O mês de agosto começa a todo vapor no streaming com uma seleção diversa de conteúdos no Disney+. Entram no catálogo séries inéditas, novos episódios de sucessos já conhecidos e uma seleção reforçada de eventos esportivos ao vivo pela ESPN.
Entre os destaques para as séries, estão produções aguardadas como a terceira temporada de Os Feiticeiros Além de Waverly Place, a expansão do universo galáctico em Star Wars: Visions Apresenta – A Nona Jedi, além do drama jovem Estilhaços, produzido por Ryan Murphy.
Já para os filmes, a chegada do nostálgico Camp Rock 3 traz o retorno dos irmãos Jonas e novidades no elenco. O suspense de terror Psycho Killer e o drama Animais também prometem movimentar as opções para o público adulto durante o mês.
Confira a lista completa de lançamentos do Disney+ em agosto de 2026:
Séries que entram no Disney+ em agosto
- Gilmore Girls (Temporadas 1 a 7) | 01/08/2026
- Futurama: Temporada 14 | 03/08/2026
- 9-1-1: Temporada 9 (Novos Episódios) | 05/08/2026
- Os Feiticeiros Além de Waverly Place: Temporada 3 | 05/08/2026
- Star Wars: Visions Apresenta – A Nona Jedi: Temporada 1 | 05/08/2026
- Estilhaços: Temporada 1 | 05/08/2026
- R.J. Decker – Investigador Privado: Temporada 1 | 05/08/2026
- O Marido (Final da Temporada) | 09/08/2026
- Uma Loja Para Assassinos: Temporada 2 (Final da Temporada) | 12/08/2026
- X-Men '97: Temporada 2 (Final da Temporada) | 12/08/2026
- Spidey e Seus Amigos Espetaculares: Temporada 5 | 19/08/2026
- Fúria (Final da Temporada) | 31/08/2026
- Gutiérrez Contra o Crime | Agosto/2026
Filmes e especiais que entram no Disney+ em agosto
- O Tempo e a Água: Memórias das Geleiras | 01/08/2026
- Psycho Killer | 05/08/2026
- Animais | 07/08/2026
- Travis Barker: Mais Forte que o Medo | 13/08/2026
- Camp Rock 3 | 14/08/2026
- Yellow Mirror: A Realidade Paralela de Homer | 26/08/2026
Esportes ao vivo (ESPN)
- Ciclismo: Tour de France Femmes | 01/08 a 09/08/2026
- Automobilismo: NASCAR Brasil (Etapa Cuiabá) | 02/08/2026
- Tênis: ATP Masters 1000 de Montreal / WTA 1000 de Toronto | Primeira quinzena de agosto
- Tênis: ATP Masters 1000 de Cincinnati | Primeira quinzena de agosto
- Motovelocidade: GP da Alemanha | 07/08 a 09/08/2026
- Automobilismo: NASCAR Cup Series (Etapa Iowa) | 09/08/2026
- Automobilismo: IndyCar (GP de Portland) | 09/08/2026
- Futebol: CONMEBOL Libertadores (Oitavas de final) | A partir de 11/08/2026
- Futebol: Copa Sul-Americana (Oitavas de final) | 12/08 a 19/08/2026
- Automobilismo: NASCAR Cup Series (Etapa Richmond) | 15/08/2026
- Automobilismo: IndyCar (GP de Markham) | 16/08/2026
- Futebol: Premier League (Início da Temporada 2026/27) | A partir de 21/08/2026
- Futebol: Copa da Alemanha (1ª rodada) | 21/08 a 24/08/2026
- Ciclismo: Vuelta a España | A partir de 22/08/2026
- Automobilismo: NASCAR Brasil (Etapa Goiânia) | 23/08/2026
- Automobilismo: NASCAR Cup Series (Etapa New Hampshire) | 23/08/2026
- Automobilismo: IndyCar (GP de Washington) | 23/08/2026
- Futebol: Campeonato Italiano (Início da Temporada 2026/27) | A partir de 24/08/2026
- Motovelocidade: GP de Aragão | 28/08 a 30/08/2026
- Automobilismo: NASCAR Cup Series (Etapa Daytona) | 29/08/2026
- Automobilismo: IndyCar (GP de Milwaukee) | 29/08/2026
- Tênis: US Open | A partir de 30/08/2026
- Futebol: Campeonato Brasileiro Série B (Rodadas 21 a 25) | Ao longo do mês