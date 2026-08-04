Lançamentos do Disney+ em agosto de 2026: veja os filmes e as séries

O mês de agosto começa a todo vapor no streaming com uma seleção diversa de conteúdos no Disney+. Entram no catálogo séries inéditas, novos episódios de sucessos já conhecidos e uma seleção reforçada de eventos esportivos ao vivo pela ESPN.

Entre os destaques para as séries, estão produções aguardadas como a terceira temporada de Os Feiticeiros Além de Waverly Place, a expansão do universo galáctico em Star Wars: Visions Apresenta – A Nona Jedi, além do drama jovem Estilhaços, produzido por Ryan Murphy.

Já para os filmes, a chegada do nostálgico Camp Rock 3 traz o retorno dos irmãos Jonas e novidades no elenco. O suspense de terror Psycho Killer e o drama Animais também prometem movimentar as opções para o público adulto durante o mês.

Confira a lista completa de lançamentos do Disney+ em agosto de 2026:

Séries que entram no Disney+ em agosto

Gilmore Girls (Temporadas 1 a 7) | 01/08/2026

Futurama: Temporada 14 | 03/08/2026

9-1-1: Temporada 9 (Novos Episódios) | 05/08/2026

Os Feiticeiros Além de Waverly Place: Temporada 3 | 05/08/2026

Star Wars: Visions Apresenta – A Nona Jedi: Temporada 1 | 05/08/2026

Estilhaços: Temporada 1 | 05/08/2026

R.J. Decker – Investigador Privado: Temporada 1 | 05/08/2026

O Marido (Final da Temporada) | 09/08/2026

Uma Loja Para Assassinos: Temporada 2 (Final da Temporada) | 12/08/2026

X-Men '97: Temporada 2 (Final da Temporada) | 12/08/2026

Spidey e Seus Amigos Espetaculares: Temporada 5 | 19/08/2026

Fúria (Final da Temporada) | 31/08/2026

Gutiérrez Contra o Crime | Agosto/2026

Filmes e especiais que entram no Disney+ em agosto

O Tempo e a Água: Memórias das Geleiras | 01/08/2026

Psycho Killer | 05/08/2026

Animais | 07/08/2026

Travis Barker: Mais Forte que o Medo | 13/08/2026

Camp Rock 3 | 14/08/2026

Yellow Mirror: A Realidade Paralela de Homer | 26/08/2026

Esportes ao vivo (ESPN)