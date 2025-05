Oreo e Selena Gomez lançam novo biscoito para os 'selenators'; veja onde encontrar

A Oreo anunciou nesta terça-feira, 20, uma nova parceria com a cantora e atriz Selena Gomez para o lançamento de uma edição limitada de biscoitos. O novo produto, cocriado com a estrela pop, chega ao mercado brasileiro em junho e combina sabores ligados às suas raízes mexicano-americanas com elementos culturais locais.

Batizado de Oreo Selena Gomez, o biscoito traz recheio de leite condensado com canela. Segundo a marca, a escolha do sabor busca conectar o amor da artista pela bebida horchata — tradicional nos países latino-americanos e feita com arroz, leite e canela — com a forte presença do leite condensado no paladar brasileiro.

“Criar meu próprio biscoito foi muito divertido. Cresci amando Oreo, então poder fazer parte desse processo foi um momento de fechamento de ciclo”, diz Selena Gomez, em comunicado. “Quis encontrar uma forma de trazer uma sensação de conforto e um toque de nostalgia da minha infância. O sabor de canela dá um ar de horchata, e estou empolgada para que meus fãs experimentem.”

A edição limitada conta com seis desenhos inéditos criados por Selena. Um deles homenageia os fãs da artista, os chamados “selenators”. A marca incluiu ainda uma versão rara do biscoito com a assinatura da cantora. Essa é a primeira vez que a assinatura de uma artista global aparece diretamente em um produto de Oreo.

“Oreo é uma marca global, conhecida por lançamentos icônicos e por estar sempre se reinventando para se conectar com a cultura pop”, diz Isabela Zyad, gerente sênior de marketing da empresa. “A colaboração com Selena Gomez, uma das artistas mais influentes da atualidade, reflete nosso compromisso em encantar nossos consumidores de maneiras inesperadas. E, mais do que isso, reforçamos o nosso posicionamento atrelado ao entretenimento.”

Trecho exclusivo de música

A collab é acompanhada por uma campanha de comunicação multicanal, com presença na TV aberta, redes sociais, mídia out-of-home e streaming. O TikTok é um dos focos da campanha, já que Selena é a segunda pessoa mais vista na plataforma.

Como parte da campanha, Oreo lança uma experiência digital ligada ao produto físico. A partir de 9 de junho, consumidores que encontrarem o biscoito com a assinatura de Selena poderão escanear a imagem para desbloquear um trecho exclusivo do remix da música “I Can’t Get Enough”.

O lançamento completo da nova versão da música está previsto para o dia 17 de junho, por meio de uma landing page oficial da marca. A proposta é conectar o sabor do biscoito à música em uma experiência interativa para os fãs.

Foco na Geração z

A Oreo aposta nessa ativação para fortalecer a conexão com a Geração Z, público-alvo da ação. Segundo a marca, a geração busca autenticidade, expressão e conexão com ícones do entretenimento como forma de consumo cultural.

De acordo com o relatório Marketing Trends 2025, da Kantar, estratégias de cocriação com vozes relevantes e autênticas são uma das formas mais eficazes de engajar consumidores jovens.

“Essa parceria reflete o que Oreo representa: uma marca conectada à cultura pop e em constante reinvenção para dialogar com a Geração Z. O lançamento com a artista mais seguida do mundo reforça nosso compromisso com inovação e surpresa, apostando em experiências e ativos exclusivos”, afirma Zyad.

Onde encontrar o Oreo Selena Gomez

O Oreo Selena Gomez estará disponível em todo o Brasil a partir de junho e no e-commerce da Amazon, principal parceiro varejista da marca, enquanto durarem os estoques.

Prêmios instantâneos

A campanha também inclui uma promoção nacional com prêmios instantâneos. Entre 16 de junho e 14 de setembro de 2025, consumidores que comprarem o Oreo Selena Gomez junto com qualquer outro produto da linha regular poderão cadastrar a nota fiscal no site da ação. Os participantes concorrerão a prêmios de até R$ 700 em carteira digital Hub4Pay, com mais de dois mil vale-brindes disponíveis.

Os valores poderão ser usados livremente, inclusive em compras de itens da Rare Beauty, marca de cosméticos fundada por Selena Gomez. Apenas consumidores maiores de 18 anos poderão participar. O limite é de uma participação por dia, com até 91 notas fiscais cadastradas por CPF.

O movimento faz parte da estratégia global da Mondelēz International, dona da Oreo, que busca reforçar seu posicionamento no segmento de snacks como uma marca associada ao entretenimento, inovação e cultura pop. Em 2024, a receita líquida global da empresa foi de US$ 36,4 bilhões. No Brasil, a Mondelēz atua com marcas como Lacta, Bis, Club Social, Tang e Trident.