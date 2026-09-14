Ainda dá para pegar o novo ciclo de alta do bitcoin?

A alta do bitcoin de US$ 64 mil para US$ 80 mil no final de agosto trouxe esperança para os investidores de que um novo ciclo de valorização da criptomoeda estaria começando. Sem alavancagem excessiva e com a volta dos fluxos de capital institucional, esse movimento dá sinais de ser diferente dos repiques que o BTC teve ao longo do ano.

Para falar sobre isso, o podcast Future of Money desta semana trouxe Matheus Parizotto, head de Research de ativos digitais do BTG Pactual, e Vinicius Bitelo, analista de Research de ativos digitais do BTG Pactual.

Assista ao vídeo acima.

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