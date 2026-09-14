Future of Money
BitcoinEthereumCriptomoedasDrexBlockchain

Ainda dá para pegar o novo ciclo de alta do bitcoin?

Métricas mostram risco-retorno atrativo, mas o cenário macroeconômico preocupa. Confira o que pensam os analistas do BTG Pactual

Podcast Future of Money com Matheus Parizotto e Vinicius Bitelo, do BTG Pactual (crédito: Heitor Pinheiro)

Podcast Future of Money com Matheus Parizotto e Vinicius Bitelo, do BTG Pactual (crédito: Heitor Pinheiro)

Ricardo Bomfim
Ricardo Bomfim

Editor do Future of Money

Publicado em 14 de setembro de 2026 às 09h30.

Priorizar nos meus resultados Google
Tudo sobreBitcoin
Saiba mais
yt thumbnail

A alta do bitcoin de US$ 64 mil para US$ 80 mil no final de agosto trouxe esperança para os investidores de que um novo ciclo de valorização da criptomoeda estaria começando. Sem alavancagem excessiva e com a volta dos fluxos de capital institucional, esse movimento dá sinais de ser diferente dos repiques que o BTC teve ao longo do ano.

Para falar sobre isso, o podcast Future of Money desta semana trouxe Matheus Parizotto, head de Research de ativos digitais do BTG Pactual, e Vinicius Bitelo, analista de Research de ativos digitais do BTG Pactual.

Assista ao vídeo acima.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube  Tik Tok  

Leia mais

Acompanhe tudo sobre:BitcoinBTG PactualPreço do bitcoin

Mais de Future of Money

O blockchain pode estar seguro e seu dinheiro ainda assim ser roubado

5 estratégias para equilibrar segurança e experiência nas transações internacionais

O que sustenta o banco que cabe no celular

Licença se torna ativo mais escasso do mercado cripto e Brasil se aproxima do prazo final

Mais na Exame

ExameLab

iOS 27: quais iPhones não serão atualizados?

Brasil

Entenda o que o STF vai decidir sobre investigação de Alexandre de Moraes

Ciência

Sangue do cordão umbilical vira 'arma' contra o câncer em novo estudo

Inteligência Artificial

De Tony Stark ao ChatGPT: o risco de criar vínculos emocionais com a IA