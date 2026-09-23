Do gramado para os mais vendidos: gosto literário de Scarpa repercute na Argentina

RESUMO | As resenhas literárias publicadas por Gustavo Scarpa, meia do Atlético, no recém-criado "Canal do Scarpinha" no YouTube alcançaram repercussão internacional, virando destaque no tradicional jornal esportivo argentino Diario Olé.

O meia Gustavo Scarpa, do Atlético-MG, ganhou as manchetes da imprensa internacional nos últimos dias, mas por um motivo totalmente fora dos gramados. O Diario Olé, um dos jornais esportivos mais tradicionais da Argentina, destacou o sucesso do atleta de 32 anos no universo da literatura. Com publicações em vídeo que já ultrapassam 600 mil visualizações, o jogador tem mobilizado fãs, impulsionado o mercado editorial e criado um verdadeiro clube de leitura improvisado entre os torcedores do Galo.

O ápice dessa repercussão ocorreu com a resenha dedicada ao clássico "A Morte de Ivan Ilitch", obra do escritor russo Liev Tolstói publicada originalmente em 1886. A análise detalhada feita pelo atleta levou o livro ao topo da lista de mais vendidos da Amazon Brasil. O fenômeno chamou a atenção do jornal argentino, que destacou: "Há apenas duas semanas abriu o Canal do Scarpinha no YouTube e rapidamente conquistou enorme repercussão. O verdadeiro impacto ocorreu com sua análise de A morte de Iván Ilich, de León Tolstói".

O impacto cultural e o nascimento da "Galeitura"

A iniciativa do meio-campista transcendeu o engajamento digital e deu origem à "Galeitura", um clube de leitura idealizado por torcedores atleticanos — encabeçado pela jovem Carolina Marques, de 22 anos — baseado nas recomendações literárias do jogador. O grupo de WhatsApp criado para reunir os leitores atingiu o limite de 300 membros logo no primeiro dia, enquanto o perfil oficial do movimento no Instagram rapidamente ultrapassou a marca de 50 mil seguidores.

Na avaliação que motivou tanta repercussão, Scarpa detalha a trajetória do protagonista Ivan Ilitch, um respeitado juiz que, ao enfrentar uma doença terminal após um acidente doméstico com uma cortina, passa a questionar as escolhas de sua vida. O jogador ressalta as reflexões provocadas pela narrativa em relação ao egoísmo social, ao comportamento interesseiro de conhecidos e familiares diante da morte e à busca genuína por significado e compaixão — encontrada pelo juiz apenas na simplicidade do criado Gerassim —, gerando um forte debate sobre prioridades pessoais e o verdadeiro sentido do sucesso para além do status profissional.

A influência literária de Gustavo Scarpa

A paixão confessa do meia Gustavo Scarpa por literatura voltou a causar um impacto impressionante fora das quatro linhas, transformando uma obra clássica da literatura mundial em um verdadeiro fenômeno de vendas no país. Conhecido no futebol por fugir do perfil tradicional e utilizar seu tempo livre — como viagens e concentrações — para mergulhar nos livros, o jogador do Atlético levou o hábito para dentro do vestiário alvinegro. Além de incentivar companheiros de equipe e presentear colegas (como o atacante argentino Cuello com um exemplar), a iniciativa do atleta inspirou diretamente a criação do "Galeitura", um clube do livro formado por torcedores que adotou a obra como sua primeira leitura oficial.

O grande catalisador desse movimento foi a resenha de dez minutos publicada por Scarpa em seu canal no YouTube, o Canal do Scarpinha, dedicada ao clássico "A Morte de Ivan Ilitch", do autor russo Lev Tolstói. Lançado originalmente em 1886, o livro trata de temas profundos sobre a finitude da vida e a revisão de prioridades existenciais. Impulsionado pela análise detalhada do meia, o exemplar furou a bolha literária, conquistou leitores de nova geração e disparou na plataforma da Amazon, alcançando o posto de livro mais vendido em todo o Brasil.

O que chamou a atenção do jornal argentino Diario Olé em relação a Scarpa?

O periódico destacou o sucesso e a repercussão das resenhas literárias publicadas pelo jogador de 32 anos em seu canal no YouTube.

Qual livro foi impulsionado pela análise do jogador?

A obra clássica "A Morte de Ivan Ilitch", escrita pelo autor russo Liev Tolstói em 1886.

Qual foi o reflexo prático da recomendação nas vendas?

O livro impulsado pela resenha de Scarpa alcançou o topo da lista de obras mais vendidas na Amazon Brasil.

O que é a "Galeitura"?

É um clube de leitura criado por torcedores do Atlético, inspirado nas recomendações literárias do meia, que rapidamente ganhou milhares de seguidores nas redes sociais.

Qual é o enredo básico da obra resenhada por Scarpa?

O livro acompanha um juiz de sucesso que, diante de uma grave doença, revisa suas escolhas de vida, a superficialidade de suas relações e o verdadeiro significado da existência.