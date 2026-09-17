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Quando se passa 'Stranger Things: Histórias de 85'? Entenda a cronologia da série

Animação expande o universo da franquia e apresenta uma nova aventura ambientada na década de 1980

'Stranger Things: Histórias de 85': animação ambientada em 1985 expande o universo da série e apresenta uma nova aventura em Hawkins (Divulgação/Netflix)

'Stranger Things: Histórias de 85': animação ambientada em 1985 expande o universo da série e apresenta uma nova aventura em Hawkins (Divulgação/Netflix)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 17 de setembro de 2026 às 07h34.

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Hawkins está prestes a enfrentar uma nova ameaça sobrenatural. A segunda temporada de "Stranger Things: Histórias de 85" chega à Netflix nesta quinta-feira, 17, levando o Clube dos Investigadores de Hawkins a uma aventura que combina aparições fantasmagóricas, criaturas misteriosas e novos segredos da cidade.

A animação funciona como um spin-off da série original e mantém sua história no inverno de 1985. A nova temporada começa logo após os acontecimentos do final do primeiro ano, dando continuidade à jornada de Eleven, Mike, Will, Dustin, Lucas, Max e Nikki.

Quando se passa 'Stranger Things: Histórias de 85'?

A história se passa em 1985, entre a segunda e a terceira temporada de "Stranger Things". A animação explora um período intermediário da cronologia da franquia, com os personagens ainda vivendo em Hawkins antes dos acontecimentos apresentados no verão daquele ano.

Essa ambientação permite que a produção desenvolva novas aventuras com os protagonistas e amplie o universo sobrenatural da série original.

O que acontece na 2ª temporada?

Após derrotar a Rainha da Horda e impedir a abertura de um novo portal para o Mundo Invertido, o grupo tenta retomar sua rotina em Hawkins. A chegada do Dia dos Namorados, porém, coincide com o surgimento de fenômenos estranhos pela cidade.

Aparições fantasmagóricas e um enxame de criaturas misteriosas provocam o caos, levando o Clube dos Investigadores de Hawkins a investigar a origem dos acontecimentos. A missão envolve descobrir a ameaça por trás dos fenômenos antes que um novo portal seja aberto.

Flores misteriosas e novos perigos

Um dos mistérios da temporada envolve o surgimento de flores por toda a cidade. Segundo o showrunner Eric Robles, em entrevista ao site oficial da Netflix, as plantas escondem um segredo sobrenatural, e Max e Nikki planejam vendê-las, o que acaba contribuindo para a expansão do problema.

"Vai criar um problema ainda maior porque elas vão se espalhar pela cidade", explicou Robles.

Os novos episódios também levam os personagens a locais conhecidos, como a Hawkins Middle School e o Palace Arcade. A equipe ainda explora áreas inéditas, incluindo uma mina de Hawkins que não havia sido apresentada anteriormente.

Quem está no elenco?

A segunda temporada mantém as vozes do grupo principal:

  • Brooklyn Davey Norstedt como Eleven;
  • Luca Diaz como Mike;
  • Jolie Hoang-Rappaport como Max;
  • Elisha "EJ" Williams como Lucas;
  • Braxton Quinney como Dustin;
  • Benjamin Plessala como Will;
  • Odessa A’zion como Nikki Baxter.

Confira o trailer da segunda temporada de 'Stranger Things: Histórias de 85'

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