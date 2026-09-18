Ator de 'As Visões da Raven' é condenado por posse ilegal de arma nos EUA

Bobb’e J. Thompson, ator conhecido por seus trabalhos durante a infância, como "As Visões de Raven", "Um Maluco na TV" e "Wild ‘N Out", foi condenado a 30 meses de prisão nos Estados Unidos por posse ilegal de arma de fogo, o equivalente a 2 anos e meio. A sentença foi proferida na quarta-feira, 16.

Bobb'e foi condenado em Sioux City, no estado de Iowa, e, após cumprir a pena, passará três anos em liberdade supervisionada. Aos 30 anos, o ex-ator mirim já havia se declarado culpado em abril deste ano.

Ele está sob custódia do Serviço de Delegados dos Estados Unidos (United States Marshals Service) e será encaminhado a uma unidade prisional federal.

O que aconteceu com Bobb’e J. Thompson?

O caso de Thompson começou em 22 de setembro de 2025, quando policiais identificaram o veículo do ator transitando a 167 km/h em uma via cujo limite era 113 km/h, no condado de Cerro Gordo.

Durante a abordagem, um policial afirmou ter visto Thompson e o passageiro trocando de lugar dentro do veículo, além de ter sentido cheiro de maconha.

Durante a busca, uma mochila com vários pacotes de maconha e uma pistola calibre .40 carregada, com carregador para 15 munições e uma bala na câmara, foi encontrada. A arma havia sido registrada como furtada de um veículo em Kansas City, no Missouri.

A posse de arma na situação foi considerada ilegal, devido ao fato de que Thompson já tinha condenações que o impediam de possuir armas de fogo.

De acordo com o Departamento de Justiça americano, o ator foi condenado em 2020 por agressão com lesão corporal grave e por agressão com uso de força. E, em 2022, recebeu outra condenação por posse proibida de arma de fogo.

Relembre a carreira de Bobb’e J. Thompson

Bobb'e J. Thompson começou sua carreira ainda durante a infância e acumulou diversas participações em produções para a televisão e o cinema no currículo.

O jovem interpretou Stanley no sucesso da Disney "As Visões da Raven" e também esteve presente em "House of Payne". Já no cinema, participou do longa-metragem "Faça o Que Eu Digo, Não Faça o Que Eu Faço", no qual interpretou Ronnie Shields, "Espanta Tubarões" e "Eu, Você e a Garota Que Vai Morrer".