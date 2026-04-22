Fora do BBB 26, Juliano Floss aparece dançando sucesso do BTS

Juliano Floss deixou o “BBB 26” já atualizado sobre os principais lançamentos musicais do momento. Ainda nos Estúdios Globo, na madrugada desta quarta-feira, 22/4, o dançarino gravou um vídeo dançando “SWIM”, novo sucesso do grupo de K-pop BTS.

A faixa é o primeiro single do álbum “ARIRANG” e já acumula 300 milhões de reproduções no Spotify. “SWIM” estreou na 1ª posição da Billboard Global e está indicada ao American Music Awards, na categoria Música do Verão.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Big Brother Brasil (@bbb)

Além disso, Juliano também publicou um vídeo dançando “Se Saudade Sentir (Se Prepara 3)”, de MC Livinho, música divulgada durante o período em que o dançarino estava confinado no reality. A faixa conta ainda com MC Pedrinho, Perera DJ e DJ JB Mix e foi lançada no início do mês. Durante o confinamento de Floss, Livinho anunciou sua aposentadoria da música.

Juliano Floss encerrou sua participação no “BBB 26” na terceira colocação, o que lhe garantiu um prêmio de R$ 50 mil. O ex-brother também receberá um imóvel avaliado em R$ 270 mil, oferecido por uma das patrocinadoras da temporada.

Participação no cinema

Além da visibilidade conquistada no reality show, Juliano Floss também integra o elenco do filme “As Dez Vantagens de Morrer Depois de Você”, no qual faz uma participação especial. A produção mistura romance, drama e amizade, abordando temas como luto e recomeços.

A trama acompanha a história de Gabi (Any Gabrielly) e Julia (Giulia Be), amigas inseparáveis desde a infância, mas com visões distintas sobre a vida. Enquanto Gabi é tímida e insegura, Julia se destaca pela intensidade e carisma. Juliano interpreta o monitor do acampamento frequentado por Gabi e seus amigos, papel que conecta o personagem à trajetória da protagonista.

Qual foi o prêmio de Juliano Floss, 3º colocado no BBB 26?

Após uma edição bombástica, o Big Brother Brasil 2026 acabou na terça-feira, 21.

Juliano ficou com o terceiro lugar no BBB 26. O participante foi superado por Ana Paula e Milena na grande final do reality show da Globo, com 6,77% dos votos. Ana Paula conquistou o título, com 75,94%, enquanto Milena ficou na segunda colocação, com 17,29%.

Além dos R$ 5,77 milhões recebidos por Renault, os outros dois finalistas também não saíram da final com as mãos abanando. Confira os prêmios dados a cada lugar do pódio.

Prêmios da final do BBB 26

A seguir confira os prêmios dos finalistas do BBB 26:

Ana Paula Renault (1º lugar, com 75,94% dos votos): R$ 5,7 milhões;

Tia Milena (2º lugar, com 17,29% dos votos): R$ 150 mil;

Juliano Floss (3º lugar, com 6,77% dos votos): R$ 50 mil.

Além dos R$ 50 mil da final, Juliano também faturou prêmios com valor conjunto de R$ 500 mil, de acordo com O Globo. Ou seja, ele faturou 10 vezes mais durante a temporada do que na final.