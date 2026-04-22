Quanto o prêmio de Ana Paula Renault renderia até a aposentadoria dela

Ana Paula Renault foi coroada a campeão da 26ª edição do Big Brother Brasil e levou para casa nada mais do que R$ 5.708.712,17 reais. O prêmio, inicialmente em R$ 2,7 milhões, foi dobrado pelo Mercado Pago, braço financeiro do Mercado Livre e patrocinador do reality, se tornando R$ 5,44 milhões. Ao ser aplicado em investimentos que rendem mais de 100% do CDI, ele ultrapassou os R$ 5,7 milhões.

À EXAME, a Rede Globo confirmou que o valor é líquido, ou seja, já livre dos impostos. “O vencedor não tem desconto. Ele recebe o valor máximo do prêmio anunciado pelo programa”, disse em nota. Sendo assim, o montante total considerando o Imposto de Renda (IR), segundo cálculos da Contabilizei, foi, na verdade, R$ 8.155.303,10, sendo o IR pago de R$ 2.446.590.93.

A ‘sister’ está milionária e, mais uma vez, disse no programa que queria garantir uma aposentadoria confortável com o prêmio. E a verdade é que ela pode ver essa bolada mais do que quintuplicar até lá se deixasse todo o dinheiro aplicado na renda fixa. À EXAME, Carlos Castro, planejador financeiro CFP pela Planejar, simulou quanto Ana Paula teria em alguns cenários se colocasse o montante em ativos pós-fixados, aqueles que acompanham o CDI. Confira os valores.

Com a Selic a 14,75%

Se Ana Paula, hoje, tem 44 anos e vai se aposentar aos 62 anos (idade tomada como base por ser a da aposentadoria pelo INSS), o investimento duraria 18 anos.

Num exemplo hipotético em que a taxa Selic não mudasse dos atuais patamares de 14,75% ao ano, ao longo de todo esse período, os R$ 5,7 milhões em 2026 se tornariam R$ 67.933.914,84 em 2044. Esse, porém, é apenas um valor nominal, já que a inflação corrói o poder de compra. Considerando IPCA de 4,14% constante ao longo de 18 anos, o valor real seria de R$ 32.741.414,79.

Com a Selic a 12%

Em um segundo cenário, com a Selic caindo para 12% e se mantendo constante ao longo dos 18 anos, os R$ 5.708.712,17 em 2026 se tornariam R$ 43.899.801,32 em 2044.

Entretanto, ao descontar o efeito da inflação, assumindo um IPCA de 3,7% ao ano, esse mesmo montante teria um valor real menor. Nesse cenário, os R$ 43.899.801,32 equivaleriam a R$ 22.812.125,15, descontada a inflação.

“Eu considerei que, com a inflação em torno de 3,7%,a Selic tende a ficar em torno de 12%. O juro real [que equivale ao rendimento] é o valor da Selic menos o valor da inflação”, explica o especialista.

Com a Selic a 10%

Agora, se a taxa Selic se mantivesse em 10% ao ano ao longo de todo o período, os R$ 5,7 milhões em 2026 viariam R$ 31.739.967,63 em 2044.

Já no ajuste pela inflação, considerando um IPCA de 3,5% ao ano, o valor acumulado em 18 anos, o valor real seria de R$ 17.087.005,92.

Com a Selic a 9%

Caso a taxa Selic se mantivesse em 9% ao ano ao longo de todo o período, os R$ 5.708.712,17 em 2026 saltariam para R$ 26.928.682,73 em 2044.

Mas, no cenário ajustado pela inflação, considerando um IPCA de 3,0% ao ano, o efeito da perda de poder de compra reduz o valor real acumulado. Nesse caso, o valor real seria de R$ 15.830.567,25.