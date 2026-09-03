Como chegar na Bienal do Livro 2026? Confira as melhores opções de transporte

A 28ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo 2026 começa nesta sexta-feira, 4, e se estende até o próximo domingo, 13. O evento acontece no Distrito Anhembi, na Zona Norte da capital paulista.

Considerada um dos maiores eventos culturais da América Latina, a Bienal do Livro já superou a marca de 700 milhões de visitantes em anos passados e mira em um número ainda maior para 2026: 1 milhão de pessoas.

Como chegar à Bienal do Livro?

Transfer gratuito

Assim como em anos anteriores, a Bienal do Livro de 2026 terá um serviço de transfers gratuitos para os visitantes. Com ônibus e vans circulares disponíveis, saindo do estacionamento na Avenida Voluntários da Pátria, altura do número 498, ao lado da estação Portuguesa-Tietê do Metrô, na Linha 1 - Azul.

O transporte começa a funcionar a partir de 1h antes do evento e encerra até 1h após o evento.

Ônibus, carro ou táxi

Aos que optarem por ir ao evento de táxi ou carro de aplicativo, a melhor opção de endereço é a Rua Professor Milton Rodrigues. Porém, é possível acessar o evento com carro próprio e utilizar o estacionamento interno do Distrito Anhembi.

Em relação ao transporte público, a melhor opção é a linha de ônibus 9717-10 Jardim Almanara - Metrô Santana.