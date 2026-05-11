A série "Stranger Things" se consolidou como uma das franquias mais populares da Netflix entre o público jovem, mas sua presença no setor de games permaneceu limitada nos últimos anos. Agora, a companhia de streaming prepara uma nova investida nos fliperamas com "Stranger Things Arcade", jogo anunciado pela desenvolvedora Raw Thrills para lançamento neste verão.

O novo arcade colocará jogadores contra criaturas da série, como Demogorgons, Demobats, Demodogs e Vecna, em partidas para até quatro pessoas.

Segundo a empresa, o gabinete terá dimensões de 118 x 94 x 104 centímetros e utilizará o sistema Thrill-Scan, tecnologia de detecção de bolas criada pela própria Raw Thrills para registrar arremessos com precisão. Em vez de armas tradicionais, os jogadores precisarão atingir alvos usando bolas de espuma em diferentes cenários inspirados em Hawkins.

O formato chama atenção por se afastar do padrão comum de jogos de tiro em fliperamas. A proposta adapta a dinâmica do universo de Stranger Things para uma experiência baseada em arremessos e pontuação.

Entre os personagens já confirmados estão Max, Mike e Will. As imagens divulgadas também mostram diferentes tipos de confrontos ao longo da campanha.

Em uma das sequências, os jogadores enfrentam Demogorgons em batalhas com múltiplos alvos distribuídos pela tela. Outra fase ocorre na Pizzaria Cianchetti, onde Demodogs atacam o ambiente enquanto mensagens de socorro aparecem durante a partida.

O jogo também terá confrontos contra inimigos maiores, como Vecna e o Devorador de Mentes. Capturas de tela divulgadas pela empresa indicam ainda a presença de cenas cinematográficas, incluindo momentos envolvendo Eleven.

Em comunicado oficial, a Raw Thrills afirmou que o projeto foi desenvolvido para oferecer uma experiência acessível para diferentes públicos dentro dos fliperamas.

Netflix, "Stranger Things Arcade é um novo e eletrizante jogo de arcade para 1 a 4 jogadores da Raw Thrills, inspirado na série de sucesso da Stranger Things ", informou a empresa.

A desenvolvedora também afirmou que o gabinete foi criado para alta durabilidade e máxima disponibilidade operacional em centros de entretenimento e casas de arcade.

Franquia expande presença no mercado de games

'Stranger Things': jogadores terão que enfrentar o vilão Vecna (Divulgação)

Apesar da popularidade global da série, Stranger Things teve participação limitada na indústria de jogos eletrônicos fora de projetos menores e produtos licenciados, como jogos de tabuleiro e experiências mobile.

O lançamento de Stranger Things Arcade representa uma nova tentativa de ampliar a presença da franquia no mercado gamer utilizando espaços físicos de entretenimento, segmento que voltou a ganhar força nos Estados Unidos e em parte da Europa após a retomada pós-pandemia.

O jogo será lançado nos fliperamas durante o verão do hemisfério norte, que ocorre entre os meses de junho e agosto.