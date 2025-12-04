The Boys prepara final sangrento com mortes na estreia da 5ª temporada

A quinta temporada de The Boys será a última — e deve começar com choques imediatos. Durante painel na FAN EXPO, o ator Karl Urban (Billy Butcher) confirmou que a série abre seu arco final com mortes importantes já no primeiro episódio. “Você vai entender que ninguém está seguro”, afirmou Urban. “As apostas estão mais altas do que nunca e qualquer personagem pode morrer.”

A quinta temporada teve as filmagens encerradas em junho de 2025 e será lançada em 2026 no Prime Video. A promessa é de um início sangrento, que mergulha direto no desfecho da saga sem preparação gradual. “A gente joga vocês no fundo do poço — mas de um jeito bom”, disse o ator.

Reforços do universo expandido

A temporada final também vai incluir personagens do derivado Gen V. Após o final da segunda temporada do spin-off, foi revelado que Starlight e A-Train recrutaram estudantes da Godolkin University para integrar a resistência contra a Vought, conectando diretamente os dois enredos.

O universo de The Boys também continuará ativo com o desenvolvimento de Vought Rising, série prequel focada nas origens da corporação e no passado de Soldier Boy (Jensen Ackles) e Stormfront (Aya Cash). Ackles, inclusive, está confirmado na quinta temporada.

Encontro com Supernatural

O criador da série, Eric Kripke, prepara um reencontro com o elenco de Supernatural. Estão confirmadas as participações de Misha Collins e Jared Padalecki, com outros nomes ainda mantidos em segredo. Urban destacou durante o painel que os fãs podem esperar “mais rostos familiares” da antiga série.

A data de estreia dos episódios finais ainda não foi divulgada pela Prime Video.