BBB 26: dinâmica vai mandar alguém ao Paredão nesta sexta; entenda

O BBB 26 recebe uma nova dinâmica nesta sexta-feira, 23. As Caixas-Surpresa, anunciadas por Tadeu Schmidt no programa ao vivo de quinta, 22, vão aplicar consequências diretas a quatro participantes da casa.

Durante o programa de sábado, que também terá a Prova do Anjo — com autoimunidade garantida —, os brothers enfrentarão a nova rodada. Os efeitos das caixas são:

Um participante irá direto ao paredão ;

Um perderá o direito de votar no domingo;

Um terá voto com peso dois ;

Um ganhará o poder de vetar o voto de outro participante.

O resultado da dinâmica altera a formação do paredão triplo, que será definido no domingo, 25. Estarão na berlinda:

O indicado do líder; O emparedado pelas Caixas-Surpresa; O mais votado da casa.

A semana não terá Prova Bate e Volta. A informação foi revelada a Maxiane na dinâmica do Ganha-Ganha, realizada na terça-feira, 20. A sister compartilhou o dado com aliados durante a madrugada desta sexta-feira.