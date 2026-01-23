BBB 26: dinâmica vai mandar alguém ao Paredão nesta sexta; entenda

BBB: entenda a dinâmica da semana (Globo/Beatriz Damy/Divulgação)
Redação Exame
Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 07h50.
O BBB 26 recebe uma nova dinâmica nesta sexta-feira, 23. As Caixas-Surpresa, anunciadas por Tadeu Schmidt no programa ao vivo de quinta, 22, vão aplicar consequências diretas a quatro participantes da casa.
Durante o programa de sábado, que também terá a Prova do Anjo — com autoimunidade garantida —, os brothers enfrentarão a nova rodada. Os efeitos das caixas são:
Um participante irá direto ao paredão;
Um perderá o direito de votar no domingo;
Um terá voto com peso dois;
Um ganhará o poder de vetar o voto de outro participante.
O resultado da dinâmica altera a formação do paredão triplo, que será definido no domingo, 25. Estarão na berlinda:
O indicado do líder;
O emparedado pelas Caixas-Surpresa;
O mais votado da casa.
A semana não terá Prova Bate e Volta. A informação foi revelada a Maxiane na dinâmica do Ganha-Ganha, realizada na terça-feira, 20. A sister compartilhou o dado com aliados durante a madrugada desta sexta-feira.