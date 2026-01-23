Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

BBB 26: Quem é o 'Anjo' da Semana? Veja como foi a prova

Jonas vence a Prova do Anjo pela segunda vez e garante imunidade em semana decisiva no BBB 26

BBB 26: Jonas leva o Anjo da semana pela segunda vez após superar os rivais (Gshow/Reprodução)

BBB 26: Jonas leva o Anjo da semana pela segunda vez após superar os rivais (Gshow/Reprodução)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 18h33.

Última atualização em 23 de janeiro de 2026 às 18h38.

A Prova do Anjo do BBB 26 foi realizada com os participantes divididos em duplas. Essa foi a forma escolhida pela produção para testar a habilidade e a cooperação entre os confinados na disputa pela imunidade desta semana.

Antes do início da dinâmica, o apresentador explicou as regras e avisou que a prova teria duas fases. Na primeira etapa, as duplas precisavam somar pontos corretamente e a melhor colocada avançaria para a fase final.

Etapa inicial

A Prova do Anjo foi em duas fases. Na primeira fase, as duplas vestiram coletes com cores diferentes e cada jogador apertou o botão correspondente à cor do colete para somar pontos.

A dupla vencedora foi Sarah Andrade e Jonas Sulzbach, que foram para a fase final.

Segunda etapa

Sarah e Jonas se enfrentaram num duelo para decidir quem levaria o título de Anjo da semana. No gramado, eles escolheram bags sortidas com mensagens positivas e negativas. Quem escolhesse duas bags com mensagens positivas seria o novo Anjo da Semana, que foi vencido por Jonas Sulzbach

Participaram da prova todos os confinados, exceto o Líder da semana e a sorteada que ficou de fora - no caso, Solange Gomes. A divisão em duplas envolveu nove pares de participantes.

As duplas formadas foram:

  • Samira & Leandro
  • Marcelo e Maxiane
  • Milena e Ana Paula Renault
  • Paulo Augusto e Matheus
  • Edilson e Juliano Floss
  • Jordana e Sol Vega
  • Sarah Andrade e Jonas Sulzbach
  • Brigido e Alberto Cowboy
  • Marciele e Breno
  • Chaiany e Gabriela

Onde assistir o BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

Acompanhe tudo sobre:BBBBig Brother Brasil

Mais de Pop

Fim da 'Mira do Líder' no BBB 26? Fãs comemoram

Aniversário de São Paulo: veja o que abre e fecha na cidade no feriado

Tia Milena, Boneco, Samy: os apelidos dos participantes do BBB 26

BBB 26: Prova do Anjo será em dupla; veja quais são elas

Mais na Exame

Mercados

Ibovespa bate novos recordes e tem melhor semana em quase seis anos

Pop

Fim da 'Mira do Líder' no BBB 26? Fãs comemoram

Carreira

Vai trabalhar no Carnaval? Saiba quais são seus direitos

ESG

NEGÓCIOS SUSTENTÁVEIS: como o Banco da Amazônia quer atrair milhões em capital sustentável