BBB 26: Quem é o 'Anjo' da Semana? Veja como foi a prova

BBB 26: Jonas leva o Anjo da semana pela segunda vez após superar os rivais
Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 18h33.
A Prova do Anjo do BBB 26 foi realizada com os participantes divididos em duplas. Essa foi a forma escolhida pela produção para testar a habilidade e a cooperação entre os confinados na disputa pela imunidade desta semana.
Antes do início da dinâmica, o apresentador explicou as regras e avisou que a prova teria duas fases. Na primeira etapa, as duplas precisavam somar pontos corretamente e a melhor colocada avançaria para a fase final.
A Prova do Anjo foi em duas fases. Na primeira fase, as duplas vestiram coletes com cores diferentes e cada jogador apertou o botão correspondente à cor do colete para somar pontos.
A dupla vencedora foi Sarah Andrade e Jonas Sulzbach, que foram para a fase final.
Sarah e Jonas se enfrentaram num duelo para decidir quem levaria o título de Anjo da semana. No gramado, eles escolheram bags sortidas com mensagens positivas e negativas. Quem escolhesse duas bags com mensagens positivas seria o novo Anjo da Semana, que foi vencido por Jonas Sulzbach.
Participaram da prova todos os confinados, exceto o Líder da semana e a sorteada que ficou de fora - no caso, Solange Gomes. A divisão em duplas envolveu nove pares de participantes.
As duplas formadas foram:
