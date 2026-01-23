BBB 26: os alvos do líder Babu para o Paredão

Após vencer a Prova do Líder no BBB 26, Babu Santana iniciou os cálculos para o próximo paredão. No quarto do líder, o ator avaliou o jogo e listou quatro nomes em sua mira: Jonas Sulzbach, Paulo Augusto Carvalhaes, Samira Sagr e Brigido Neto.

Babu classificou Jonas como um participante que “arrumou intrigas” e disse estar dividido entre jogar com a razão ou com o coração. No cenário estratégico, indicaria Paulo Augusto, por não ter aliados fortes. Pelo critério emocional, o alvo seria Jonas.

Brigido foi analisado como um jogador que pode se comprometer no futuro por envolvimento em conflitos. Já Samira foi mencionada com base no desempenho nos rankings de popularidade da casa.

A análise do líder também incluiu elogios a Breno Corã, tratado como aliado potencial, e a Juliano Floss, em quem confia com ressalvas. Babu descartou indicar Ana Paula Renault, considerando sua força de jogo e retorno recente de um paredão.