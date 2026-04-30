Ela trocou Wall Street pelo sofá dos pais para construir uma marca que hoje gere milhões de dólares

No mundo do empreendedorismo de alto impacto, o fracasso costuma ser o prefácio de um sucesso sem precedentes. Ashley M. Fox, hoje com 36 anos, personifica essa máxima.

Em 2013, ela abandonou uma carreira consolidada em Wall Street — onde atendia clientes de altíssima renda — para fundar a Empify. O que parecia uma transição glamourosa, com viagens pela Europa, rapidamente se transformou em um choque de realidade operacional.

Sem o fluxo de caixa garantido do mercado financeiro e subestimando os custos ocultos de uma startup, Fox viu suas economias de US$ 30.000 evaporarem, culminando em um despejo e no retorno forçado para a casa dos pais.

No entanto, o que muitos veriam como o fim, ela utilizou como laboratório. Ao trocar o apartamento em Manhattan pelo sofá da sala na Filadélfia, Fox não apenas reconstruiu seu negócio, mas refinou a metodologia que hoje permite aos membros da Empify gerir mais de US$ 12 milhões em investimentos através de sua plataforma.

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A psicologia da riqueza aplicada ao varejo financeiro

A grande virada da Empify ocorreu em 2017, quando a empresa deixou de ser uma consultoria individual para se tornar uma provedora de infraestrutura educacional para sistemas escolares.

Fox identificou uma lacuna crítica no mercado: o bem-estar financeiro é uma competência raramente ensinada para quem não nasce em berço de ouro.

Ao aplicar o sistema de crenças dos ultra-ricos — que veem o dinheiro como uma ferramenta de poder e merecimento — à realidade de pessoas comuns, ela criou um modelo de "reaprendizagem de vida". Para Fox, o sucesso financeiro depende menos da planilha e mais da identidade.

Seus treinamentos incentivam os membros a "ensaiar" a riqueza, visitando mansões e testando relógios de luxo, não pelo consumo, mas para quebrar a barreira psicológica do "eu não pertenço a este mundo".

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