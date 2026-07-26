Que horas estreia o 6º episódio da 3ª temporada de 'A Casa do Dragão'?

A terceira temporada de "A Casa do Dragão" ganha um novo capítulo neste domingo, 26. O sexto episódio será exibido a partir das 22h (horário de Brasília), simultaneamente na HBO e na HBO Max.

O capítulo anterior mostrou que a guerra pelo Trono de Ferro está longe de favorecer qualquer um dos lados.

Entre os Verdes, Criston Cole (Fabien Frankel) decidiu conduzir um ataque praticamente suicida contra as forças inimigas. Alicent (Olivia Cooke) e Helaena (Phia Saban), por sua vez, tentaram escapar da Fortaleza Vermelha, mas tiveram o plano descoberto por Mysaria (Sonoya Mizuno).

Enquanto Aegon (Tom Glynn-Carney) encontrou em Tyland Lannister (Jefferson Hall) uma possibilidade de financiar sua fuga para Essos, Aemond (Ewan Mitchell) continuou sendo caçado e se aproximou ainda mais de Alys Rivers (Gayle Rankin).

Em Porto Real, uma insurgência financiada por Ormund (James Norton) assassinou vários membros da Patrulha da Cidade.

Esses assassinatos aprofundaram as divergências entre Rhaenyra Targaryen (Emma D'Arcy), Daemon (Matt Smith) e Mysaria. Diante da escalada da violência, a rainha passou a desconfiar da existência de uma força organizada atuando contra seu governo.

Com esse cenário, a produção entra na reta final de sua terceira temporada. Depois do episódio deste domingo, restarão apenas dois capítulos para o encerramento da temporada.

Quando estreia o episódio 6 de 'A Casa do Dragão'?

O sexto episódio da terceira temporada de "A Casa do Dragão" estreia neste domingo, 26 de julho, às 22h (horário de Brasília).

Calendário dos próximos episódios

A terceira temporada terá oito episódios e seguirá com lançamentos semanais até 9 de agosto. Confira as próximas datas:

Episódio 6: 26 de julho

Episódio 7: 2 de agosto

Episódio 8: 9 de agosto

"A Casa do Dragão" já tem uma quarta e última temporada confirmada, ainda sem previsão de lançamento.