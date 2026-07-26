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Naufrágio de navio vietnamita no Mar da China Meridional deixa 17 desaparecidos

Embarcação com 62 pessoas afundou durante condições climáticas adversas. Equipes de resgate do Vietnã e da China salvaram 45 tripulantes.

André Martins
André Martins

Repórter de Brasil e Economia

Publicado em 26 de julho de 2026 às 09h15.

Equipes de resgate do Vietnã continuam, neste domingo, 26, as buscas por 17 pessoas desaparecidas após o naufrágio do navio cargueiro Khoi Nguyen 18, no Mar da China Meridional.

A embarcação transportava 62 pessoas e afundou durante condições climáticas adversas, segundo o Ministério das Relações Exteriores do Vietnã.

A porta-voz da chancelaria vietnamita, Pham Thu Hang, afirmou que as equipes de resgate do país, com apoio das forças chinesas e de outras embarcações que estavam na região, conseguiram salvar 45 pessoas. As operações seguem para localizar os 17 tripulantes que permanecem desaparecidos.

Segundo a emissora estatal chinesa CCTV, o Khoi Nguyen 18 enfrentou dificuldades nas proximidades do recife Yongshu, também conhecido como Recife da Cruz de Fogo, uma formação rochosa localizada no arquipélago das Ilhas Spratly.

O local do acidente está no centro de uma das principais disputas territoriais da Ásia. O recife é controlado pela China, mas também é reivindicado por Vietnã e Filipinas. Pequim reivindica grande parte do Mar da China Meridional, incluindo ilhas, recifes e áreas marítimas próximas ao litoral de países vizinhos.

Naufrágio ocorreu em área disputada por China, Vietnã e Filipinas

As reivindicações territoriais da China sobre grande parte do Mar da China Meridional foram consideradas sem fundamento legal por um tribunal internacional em 2016, decisão que Pequim rejeita até hoje.

A região permanece como um dos principais focos de tensão geopolítica da Ásia devido às disputas por soberania e ao intenso tráfego marítimo.

O Khoi Nguyen 18 é um navio cargueiro registrado no Vietnã e tem pouco menos de 70 metros de comprimento, segundo a plataforma de rastreamento marítimo MarineTraffic. Até o momento, as autoridades vietnamitas informaram apenas que a embarcação operava sob condições climáticas adversas e não divulgaram outras possíveis causas para o naufrágio.

Com informações da AFP. 

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