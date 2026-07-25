Quem são os artistas que aparecem em 'Equilibrium II', novo álbum de Anitta

Anitta escancarou as portas de casa para uma constelação de artistas em "EQUILIBRIVM II", lançado na noite de quinta-feira (23). O disco, nono trabalho de estúdio da cantora, dá sequência ao projeto iniciado em abril e chega acompanhado de um curta-metragem musical exibido no Multishow, no Globoplay e no YouTube.

A obra reúne 17 faixas e mistura gerações da música brasileira, aproximando medalhões da MPB de vozes da cena contemporânea e de novos nomes. Todas as músicas foram compostas e produzidas dentro do estúdio da mansão da artista no Rio de Janeiro, num formato que ela define como colaborativo. Confira quem são os artistas que aparecem no projeto.

Os medalhões da música brasileira

Maria Bethânia participa da faixa "Ogum Me Rodeia", na qual declama um poema em homenagem ao orixá Ogum. A cantora baiana comentou o convite e saudou o projeto nas redes sociais no dia seguinte ao lançamento.

Alceu Valença divide vocais com Anitta em "Não Me Cutuca". Já Mart'nália aparece em "Feitiço", faixa que faz sample do ponto de Exu "Botaram Feitiço", de J. B. de Carvalho.

A cena contemporânea e as novas vozes

Entre os colaboradores da nova geração e da cena atual estão MC Tha, Alexandre Carlo, vocalista do Natiruts, Mestrinho, King Saints, Katú Mirim, Letícia Fialho, os Brô MC's e Kbrum.

A produção conta ainda com o trio Los Brasileros, responsável pela faixa de abertura "Você Já Sabe", que combina tambores do candomblé com o tamborzão do funk. O Grupo Ofá, coletivo ligado ao Terreiro do Gantois, em Salvador, participa de "Contemplação", música com versos em iorubá.

A participação de Letícia Fialho aconteceu de forma espontânea. A artista, que assina a composição de três faixas do disco, entrou na gravação depois que Anitta se encantou com seu timbre.

Espiritualidade como fio condutor

Assim como o primeiro volume, "EQUILIBRIVM II" tem a espiritualidade e a ancestralidade brasileira como eixos. A faixa "Eu Não Sou Santa", gravada com Mestrinho, faz referência a Nossa Senhora Aparecida. "Deus Mãe", com King Saints, usa sample de "Plantadeira", de Minuska Lima.

O disco traz também "Azul", versão em espanhol da canção de Djavan, aprovada pelo próprio veterano da MPB, segundo a cantora. A direção musical e artística do projeto é assinada por Nídia Aranha.

Sobre o trabalho, Anitta destacou o caráter pessoal do disco. "Me coloquei inteira nesse disco. Quem ouvir vai perceber isso. São músicas que têm muito da minha espiritualidade, da minha visão de mundo, das brasilidades que me encantam e pitadas autobiográficas também", afirmou a artista em comunicado.