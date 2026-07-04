Jogos de hoje da Copa do Mundo: veja onde assistir às partidas deste sábado, 4

Neste sábado, 4, a bola vai rolar para as primeiras partidas das oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. O destaque fica por conta da França, que vai enfrentar o Paraguai.

O primeiro jogo do dia será entre Canadá e Marrocos, às 14h (horário de Brasília), no NRG Stadium, em Houston. Na sequência, franceses e paraguaios se enfrentam às 18h (horário de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia.

Onde assistir aos jogos de hoje

Canadá x Marrocos - CazéTV e Disney+

França x Paraguai - CazéTV

Campanhas de Canadá e Marrocos

O Canadá chegou aos 16 avos após ficar na segunda colocação de seu grupo, depois de golear o Catar, empatar com a Bósnia e Herzegovina e perder para a Suíça. No mata-mata, os canadenses derrotaram a África do Sul por 1 a 0.

O Marrocos também ficou na 2ª posição de seu grupo, depois de vencer Haiti e Escócia e empatar com o Brasil. Já nos 16 avos, os marroquinos superaram os holandeses nos pênaltis, após empate em 1 a 1 no tempo normal.

Campanhas de França e Paraguai

Após passar com 100% de aproveitamento na fase de grupos, derrotando Senegal, Jordânia e Noruega, a França passou pela Suécia nos 16 avos. Os franceses não deram chances aos suecos e venceram com tranquilidade por 3 a 0.

Já o Paraguai avançou como um dos melhores terceiros colocados, após vencer a Turquia, empatar com a Austrália e perder para os Estados Unidos. Porém, surpreendeu na primeira fase eliminatória e eliminou a Alemanha nos pênaltis, após empatar em 1 a 1.

Quartas de final

Os jogos vão definir os dois primeiros classificados para as quartas de final e o primeiro confronto da fase seguinte. Assim, quem passar dos duelos entre França e Paraguai e Canadá e Marrocos vai se enfrentar no dia 9 de julho, uma quinta-feira, às 17h (horário de Brasília), no Gillette Stadium, em Foxborough.