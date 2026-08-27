Fãs enfrentam instabilidade para assistir à live de GTA 6 na Netflix

Fãs aguardam novas cenas de GTA 6 em evento especial após acesso indevido ao jogo revelar trechos de gameplay (Reprodução)
Repórter
Publicado em 27 de agosto de 2026 às 16h53.
Última atualização em 27 de agosto de 2026 às 16h56.
Os fãs de GTA 6 encontraram dificuldades para acompanhar o evento GTA 6 - Um Olhar Estendido, exibido com exclusividade pela Netflix nesta quinta-feira, 27. A transmissão ocorre após uma semana marcada por vazamentos de trechos de gameplay do novo jogo da Rockstar Games, depois que um hacker obteve acesso a informações do título.O evento foi disponibilizado na Netflix às 16h desta quinta-feira, 27, mas alguns usuários relataram problemas para acessar o serviço de streaming durante a transmissão.
As falhas de conexão impediram parte do público de acompanhar a apresentação no horário previsto. Para assistir ao conteúdo pela plataforma, é necessário ter uma conta ativa da Netflix com uma assinatura válida. O vídeo aparece no catálogo do serviço como um filme ou série e pode ser acessado pela busca por “GTA 6” caso não esteja disponível na página inicial.
A apresentação reúne novas informações sobre o jogo, incluindo a exibição de materiais de gameplay. O conteúdo permanece disponível inicialmente de forma exclusiva na Netflix antes de chegar a outras plataformas.
Quem pretende acompanhar a apresentação pelo YouTube precisará aguardar a publicação oficial no canal da Rockstar Games. O gameplay ficará disponível exclusivamente na Netflix durante seis horas e será liberado no YouTube às 22h, no horário de Brasília, pelo canal oficial da desenvolvedora.
A Rockstar também autorizou transmissões simultâneas a partir do conteúdo exibido na Netflix.A publicação oficial do material no YouTube está prevista para as 22h desta quinta-feira, 27, quando o público poderá acessar o vídeo diretamente no canal da Rockstar Games.
Até a liberação oficial, usuários também podem tentar acompanhar o conteúdo por transmissões autorizadas. A disponibilidade de cópias não oficiais em outras plataformas dependerá de ações de terceiros após a estreia do material.