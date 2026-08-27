Fãs enfrentam instabilidade para assistir à live de GTA 6 na Netflix

Os fãs de GTA 6 encontraram dificuldades para acompanhar o evento GTA 6 - Um Olhar Estendido, exibido com exclusividade pela Netflix nesta quinta-feira, 27. A transmissão ocorre após uma semana marcada por vazamentos de trechos de gameplay do novo jogo da Rockstar Games, depois que um hacker obteve acesso a informações do título.

O evento foi disponibilizado na Netflix às 16h desta quinta-feira, 27, mas alguns usuários relataram problemas para acessar o serviço de streaming durante a transmissão.

As falhas de conexão impediram parte do público de acompanhar a apresentação no horário previsto. Para assistir ao conteúdo pela plataforma, é necessário ter uma conta ativa da Netflix com uma assinatura válida. O vídeo aparece no catálogo do serviço como um filme ou série e pode ser acessado pela busca por “GTA 6” caso não esteja disponível na página inicial.

A apresentação reúne novas informações sobre o jogo, incluindo a exibição de materiais de gameplay. O conteúdo permanece disponível inicialmente de forma exclusiva na Netflix antes de chegar a outras plataformas.

Como assistir à revelação de GTA 6 no YouTube?

Quem pretende acompanhar a apresentação pelo YouTube precisará aguardar a publicação oficial no canal da Rockstar Games. O gameplay ficará disponível exclusivamente na Netflix durante seis horas e será liberado no YouTube às 22h, no horário de Brasília, pelo canal oficial da desenvolvedora.

A Rockstar também autorizou transmissões simultâneas a partir do conteúdo exibido na Netflix.

A publicação oficial do material no YouTube está prevista para as 22h desta quinta-feira, 27, quando o público poderá acessar o vídeo diretamente no canal da Rockstar Games

Até a liberação oficial, usuários também podem tentar acompanhar o conteúdo por transmissões autorizadas. A disponibilidade de cópias não oficiais em outras plataformas dependerá de ações de terceiros após a estreia do material.