GTA 6: Rockstar revela duração de gameplay que será exibido hoje na Netflix

A Rockstar Games confirmou que o gameplay de GTA 6, que será exibido na Netflix nesta quinta-feira, 27, terá 26 minutos. A duração da apresentação foi revelada pela própria plataforma.

O conteúdo será disponibilizado a partir das 16h, no horário de Brasília, e mostrará oficialmente a jogabilidade do sexto volume da famosa franquia.

A apresentação chega após uma sequência de vazamentos que colocou trechos de gameplay do jogo em circulação nas últimas semanas. A Rockstar confirmou, por meio de um comunicado em seu Instagram, que a equipe ficou abalada com o episódio e classificou o vazamento como "devastador".

Como assistir ao gameplay de GTA 6?

Para assistir a partir das 16h, será necessário ter uma assinatura válida da Netflix. O conteúdo poderá ser encontrado pesquisando por "GTA 6" no serviço de streaming.

A exclusividade da Netflix terá duração de seis horas. Depois desse período, a apresentação será liberada no canal oficial da Rockstar Games no YouTube. Ou seja, a partir das 22h, no horário de Brasília.

O que esperar da apresentação?

A Rockstar chamou o material de "Um Olhar Estendido", indicando uma apresentação mais longa do que os trailers convencionais divulgados anteriormente.

O jogo terá Lucia e Jason como protagonistas e será ambientado em uma versão fictícia da Flórida, com Vice City como principal cenário. A expectativa é de que o vídeo ofereça uma visão mais detalhada do mundo aberto de GTA 6, além de apresentar elementos da jogabilidade e do universo de Vice City.

Quando GTA 6 será lançado?

O lançamento está marcado para 19 de novembro de 2026, no PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

A pré-venda de GTA 6 já está disponível no Brasil, com duas versões. A Standard Edition custa R$ 449,90, enquanto a Ultimate Edition sai por R$ 549,90, tanto no PlayStation 5 quanto no Xbox Series X|S. A edição mais completa inclui conteúdos digitais extras, e quem comprar o jogo na pré-venda também recebe o Pacote Vintage Vice City e um mês de GTA+ na oferta da versão digital.