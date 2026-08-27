Pinterest lança alerta em horário escolar para ajudar adolescentes a reduzirem tempo de tela

Os adolescentes brasileiros afirmam que precisam de apoio no ambiente escolar. A necessidade não está apenas relacionada ao aprendizado das disciplinas, mas também ao uso dos celulares, dispositivos que recebem notificações constantes e que muitos jovens têm dificuldade em deixar de lado mesmo em momentos de estudo.

Uma pesquisa encomendada pelo Pinterest à Ipsos-Ipec aponta que 54% dos adolescentes de 13 a 16 anos da Região Metropolitana de São Paulo concordam totalmente que gostariam de administrar melhor o tempo dedicado aos dispositivos móveis, como o celular.

Em meio ao aumento do debate sobre os impactos do uso excessivo de celulares na saúde mental e no desempenho escolar dos jovens, o Pinterest anunciou uma nova funcionalidade no aplicativo. O recurso exibe um alerta para incentivar adolescentes a fechar a plataforma durante o período escolar e a desativar notificações do aparelho.

Segundo dados do Pinterest, adolescentes da Região Metropolitana de São Paulo passam, em média, seis horas por dia utilizando o celular. O levantamento também mostra que 70% dos jovens afirmam que sempre, frequentemente ou às vezes percebem que o uso do dispositivo interfere no tempo dedicado a atividades presenciais durante o dia. Ao mesmo tempo, a maior parte dos entrevistados considera que experiências como viajar para novos lugares (93%) e desenvolver hobbies criativos (86%) serão alternativas mais positivas do que passar oito horas diárias no celular no futuro.

De acordo com Marcos Westphalen, vice-presidente do Pinterest para a América Latina, "As salas de aula brasileiras estão mudando — o país deu um passo ousado ao restringir o uso de celulares nas escolas, e os dados mostram que os próprios adolescentes estão pedindo ajuda para se desconectar". "Mas a legislação é só o começo. As empresas de tecnologia não podem ficar de fora. O Pinterest está comprometido em fazer parte da solução — oferecendo aos estudantes, pais e professores as ferramentas de que precisam para que não enfrentem esse desafio sozinhos."

O Pinterest iniciou os testes do recurso no ano passado nos Estados Unidos e no Canadá, antes de ampliar a avaliação para Reino Unido, França e Alemanha. A empresa afirma que foi a primeira plataforma a adotar uma iniciativa desse tipo. Desde o lançamento inicial, milhões de estudantes tiveram contato com o alerta, que apresentou uma taxa de cliques três vezes maior do que a média registrada pelo mercado.

O recurso funciona a partir de um aviso exibido quando um adolescente acessa o Pinterest durante o horário escolar, com uma recomendação para fechar o aplicativo e desativar as notificações do celular. Usuários do Canadá e dos Estados Unidos avaliaram a iniciativa, mas apontaram que a comunicação inicial tinha um tom semelhante ao de orientações dadas por pais ou professores. Com base nesse retorno, o Pinterest ajustou a linguagem para uma abordagem mais próxima dos adolescentes, com mensagens como "tem muitas coisas ocupando sua mente?" e "sai um pouco do aplicativo do Pinterest".

Uso excessivo de celular entre adolescentes

Os principais obstáculos relatados pelos adolescentes da Região Metropolitana de São Paulo para reduzir o tempo no celular são o tédio e a preocupação em perder informações importantes. Segundo o Pinterest, seis em cada dez jovens (60%) afirmam não saber o que fazer quando estão longe do dispositivo, enquanto 44% dizem sentir medo de perder algo relevante.

O levantamento indica que 63% dos adolescentes acreditam que recursos como alertas no aplicativo e configurações de notificações para incentivar pausas podem ajudar no controle do tempo de tela. A pesquisa também aponta que essas ferramentas são vistas pelos jovens como uma forma de apoio para administrar melhor a relação com os dispositivos móveis.