Pinterest lança alerta em horário escolar para ajudar adolescentes a reduzirem tempo de tela

Repórter
Publicado em 27 de agosto de 2026 às 16h20.
Última atualização em 27 de agosto de 2026 às 16h22.
Os adolescentes brasileiros afirmam que precisam de apoio no ambiente escolar. A necessidade não está apenas relacionada ao aprendizado das disciplinas, mas também ao uso dos celulares, dispositivos que recebem notificações constantes e que muitos jovens têm dificuldade em deixar de lado mesmo em momentos de estudo.
Uma pesquisa encomendada pelo Pinterest à Ipsos-Ipec aponta que 54% dos adolescentes de 13 a 16 anos da Região Metropolitana de São Paulo concordam totalmente que gostariam de administrar melhor o tempo dedicado aos dispositivos móveis, como o celular.
Em meio ao aumento do debate sobre os impactos do uso excessivo de celulares na saúde mental e no desempenho escolar dos jovens, o Pinterest anunciou uma nova funcionalidade no aplicativo. O recurso exibe um alerta para incentivar adolescentes a fechar a plataforma durante o período escolar e a desativar notificações do aparelho.
Segundo dados do Pinterest, adolescentes da Região Metropolitana de São Paulo passam, em média, seis horas por dia utilizando o celular. O levantamento também mostra que 70% dos jovens afirmam que sempre, frequentemente ou às vezes percebem que o uso do dispositivo interfere no tempo dedicado a atividades presenciais durante o dia. Ao mesmo tempo, a maior parte dos entrevistados considera que experiências como viajar para novos lugares (93%) e desenvolver hobbies criativos (86%) serão alternativas mais positivas do que passar oito horas diárias no celular no futuro.
De acordo com Marcos Westphalen, vice-presidente do Pinterest para a América Latina, "As salas de aula brasileiras estão mudando — o país deu um passo ousado ao restringir o uso de celulares nas escolas, e os dados mostram que os próprios adolescentes estão pedindo ajuda para se desconectar". "Mas a legislação é só o começo. As empresas de tecnologia não podem ficar de fora. O Pinterest está comprometido em fazer parte da solução — oferecendo aos estudantes, pais e professores as ferramentas de que precisam para que não enfrentem esse desafio sozinhos."
O Pinterest iniciou os testes do recurso no ano passado nos Estados Unidos e no Canadá, antes de ampliar a avaliação para Reino Unido, França e Alemanha. A empresa afirma que foi a primeira plataforma a adotar uma iniciativa desse tipo. Desde o lançamento inicial, milhões de estudantes tiveram contato com o alerta, que apresentou uma taxa de cliques três vezes maior do que a média registrada pelo mercado.
O recurso funciona a partir de um aviso exibido quando um adolescente acessa o Pinterest durante o horário escolar, com uma recomendação para fechar o aplicativo e desativar as notificações do celular. Usuários do Canadá e dos Estados Unidos avaliaram a iniciativa, mas apontaram que a comunicação inicial tinha um tom semelhante ao de orientações dadas por pais ou professores. Com base nesse retorno, o Pinterest ajustou a linguagem para uma abordagem mais próxima dos adolescentes, com mensagens como "tem muitas coisas ocupando sua mente?" e "sai um pouco do aplicativo do Pinterest".
Os principais obstáculos relatados pelos adolescentes da Região Metropolitana de São Paulo para reduzir o tempo no celular são o tédio e a preocupação em perder informações importantes. Segundo o Pinterest, seis em cada dez jovens (60%) afirmam não saber o que fazer quando estão longe do dispositivo, enquanto 44% dizem sentir medo de perder algo relevante.
O levantamento indica que 63% dos adolescentes acreditam que recursos como alertas no aplicativo e configurações de notificações para incentivar pausas podem ajudar no controle do tempo de tela. A pesquisa também aponta que essas ferramentas são vistas pelos jovens como uma forma de apoio para administrar melhor a relação com os dispositivos móveis.