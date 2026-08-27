BTS vai receber a Chave de São Paulo? Pedido de fãs já tem milhares de assinaturas

O BTS chega ao Brasil em outubro, e o ARMY , o grupo de fãs da banda, está em busca de uma surpresa especial para esse mimento. Eles criaram uma petição que pede à Prefeitura de São Paulo a entrega da Chave da Cidade ao grupo sul-coreano.

Criado no dia 22 de junho, o documento é endereçado à Prefeitura de São Paulo, à Secretaria Municipal de Cultura, à Secretaria Municipal de Turismo, à SPTuris e à Secretaria Municipal de Relações Internacionais. Até o momento, são mais de 115 mil assinaturas verificadas.

Entenda a homenagem

A entrega da Chave da Cidade é uma homenagem concedida pela capital paulista. Nesta cerimônia, ela é entregue diretamente pelo prefeito, sem necessidade de votação na Câmara. O gesto é reservado para ocasiões raras.

Nos últimos anos, a honraria foi entregue à Corte do Carnaval. Em 6 de fevereiro de 2026, o prefeito Ricardo Nunes entregou a Chave da Cidade à Corte de 2026, na Fábrica do Samba, seguindo as cerimônias de 2025, 2023, 2019 e 2009.

Caso a petição do ARMY dê certo, o BTS entraria em uma lista curta e histórica da cidade de São Paulo.

Qual o argumento do ARMY?

O texto direcionado aos órgãos de São Paulo argumenta que a cidade reúne uma das maiores comunidades de fãs do BTS fora da Ásia e que a Chave da Cidade reconheceria o vínculo cultural entre Brasil e Coreia do Sul.

O BTS volta a se apresentar no Brasil após 12 anos. As apresentações estão marcadas para os dias 28, 30 e 31 de outubro, e os ingressos se esgotaram em 23 minutos.