Fallout 2ª temporada: veja data e horário da estreia no Prime Video

O primeiro episódio da segunda temporada de Fallout estreia nesta terça-feira, 16, no Prime Video, às 23h (horário de Brasília). O lançamento foi antecipado em um dia após anúncio do streaming feito durante um evento na Sphere, em Las Vegas, que foi transformada em um cenário inspirado no Wasteland da série.

A história é retomada a partir dos acontecimentos que encerraram a temporada inicial e dá continuidade direta aos principais arcos narrativos. Os novos capítulos ampliam o universo pós-apocalíptico inspirado na franquia de jogos da Bethesda, avança para novos territórios e aprofunda os conflitos entre personagens e facções.

O Prime Video manterá o modelo de lançamento semanal dos episódios. Ao todo, a segunda temporada terá oito capítulos, com o último previsto para 4 de fevereiro de 2026. A produção será disponibilizada exclusivamente no streaming em mais de 240 países.

O que esperar da 2ª temporada de Fallout

A história continua após as revelações envolvendo a Vault-Tec e o passado de Hank MacLean. A jornada de Lucy avança por áreas mais hostis do Wasteland. Maximus enfrenta dilemas internos na Irmandade de Aço.

Nesse contexto, The Ghoul passa a ocupar papel estratégico nas disputas de poder. A trama explora novas regiões, incluindo referências ao deserto de Mojave. Elementos do universo de Fallout: New Vegas ganham espaço na narrativa.

A temporada promete aprofundar disputas entre facções, decisões morais e consequências das alianças formadas anteriormente. Os acontecimentos conectam diferentes núcleos da história apresentados na primeira fase.

No elenco, Ella Purnell retorna no papel de Lucy. Walton Goggins segue como Cooper Howard, o Ghoul. Aaron Moten reprisa o papel de Maximus.

Também estão de volta Moisés Arias, como Norm MacLean, e Kyle MacLachlan, como Hank. A segunda temporada inclui novos personagens, ampliando a conexão com elementos clássicos dos jogos.