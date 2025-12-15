Que horas estreia a 2ª temporada de 'Fallout' no Prime Video?

A segunda temporada de "Fallout" estreia dia 17 de dezembro na Prime Video. A adaptação do videogame pós-apocalíptico reúne Ella Purnell, Aaron Moten, Walton Goggins e outros nomes no elenco.

Quando posso assistir a todos os episódios de 'Fallout'?

A segunda temporada de "Fallout" terá seus episódios disponibilizados semanalmente na Prime Video a partir do dia 17 de dezembro, às 5h.

Segundo o streaming, a nova temporada terá oito episódios, com final previsto para 4 de fevereiro de 2026.

A estratégia, segundo o Deadline, também define o cronograma de elegibilidade para premiações. Como apenas três episódios estarão disponíveis antes dos prazos de submissão, o estúdio optou por não concorrer ao Globo de Ouro e concentrar a campanha no Emmy de 2026.

A série estará disponível exclusivamente para assinantes em mais de 240 países e territórios. A primeira temporada, que já ultrapassou 100 milhões de espectadores globalmente, segue disponível no catálogo.

Sobre o que é a segunda temporada de 'Fallout'?

Os novos episódios continuam imediatamente após o desfecho épico da primeira temporada. A trama leva os personagens para a região devastada do Mojave e para a cidade pós-apocalíptica de New Vegas.

A trama ainda envolverá a busca de Lucy por seu pai, Hank MacLean (Kyle MacLachlan), revelado no fim da primeira temporada como um antigo funcionário da Vault-Tec mantido em criogenia por séculos.

Permanecendo fiel ao jogo, o universo é um mundo de contrastes entre privilegiados e desamparados, 200 anos depois do apocalipse nuclear.

Moradores de abrigos luxuosos são obrigados a enfrentar a realidade brutal da superfície, repleta de criaturas mutantes e perigos imprevisíveis.

Qual é o elenco da segunda temporada de 'Fallout'?

O elenco principal retorna com:

Ella Purnell (Yellowjackets)

(Yellowjackets) Aaron Moten (Emancipation)

(Emancipation) Walton Goggins (The White Lotus)

(The White Lotus) Kyle MacLachlan (Twin Peaks)

(Twin Peaks) Moisés Arias (The King of Staten Island)

(The King of Staten Island) Frances Turner (The Boys)

A nova temporada ainda inclui adições reveladas no trailer oficial, como Kumail Nanjiani e Macaulay Culkin.

Já o Deadline confirmou Justin Theroux no papel de Mr. House, figura central do passado do Ghoul, com cenas descritas como “intensos duelos intelectuais”.

Incentivos do governo da Califórnia

O Deadline revelou que Fallout está entre as produções beneficiadas pelo programa de incentivos fiscais da Califórnia.

A segunda temporada recebeu US$ 25 milhões em créditos no ano anterior, quando a série mudou sua produção para Los Angeles, e a terceira temporada já garantiu US$ 42 milhões adicionais. Jonathan Nolan, produtor executivo, afirmou que a equipe está “orgulhosa de filmar na Califórnia e investir na indústria local”.

O programa estadual, ampliado para US$ 750 milhões anuais, busca manter grandes produções em território californiano. A política, segundo autoridades, fortalece empregos, impulsiona a economia e reforça a posição do estado como centro global do audiovisual.

Veja o trailer da 2ª temporada de Fallout: