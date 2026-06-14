16 franquias baratas a partir de R$ 6.999 para abrir antes da Copa do Mundo acabar

A Copa do Mundo costuma movimentar diversos setores da economia, especialmente alimentação, turismo, entretenimento, varejo e serviços. Para quem pretende empreender, o evento também pode representar uma oportunidade para acelerar a abertura de um negócio e começar a faturar ainda durante o campeonato.

Nesse cenário, as microfranquias e os modelos de operação enxuta ganham espaço. Muitas redes conseguem ser implantadas em poucas semanas, dispensam estruturas complexas e exigem investimentos menores quando comparadas aos formatos tradicionais, permitindo que novos empreendedores iniciem suas atividades rapidamente.

Além da velocidade de implementação, essas franquias atuam em segmentos que tendem a ganhar visibilidade em períodos de maior movimentação econômica, como delivery, alimentação, turismo, publicidade, conveniência e serviços. Há ainda modelos automatizados e operações home office que permitem trabalhar sem ponto comercial.

A seguir, reunimos 16 franquias que podem ser abertas durante a Copa do Mundo, com investimento inicial a partir de R$ 6.999, listadas em ordem crescente de aporte. Confira:

Mr. Fit

Rede pioneira no conceito de fast-food saudável no Brasil, a Mr. Fit opera com refeições, sanduíches e produtos voltados ao público que busca alimentação prática. O modelo home office permite ao franqueado gerenciar as entregas sem necessidade de loja física. A implantação pode ser concluída em cerca de 20 dias.

Investimento inicial: a partir de R$ 6.999

a partir de R$ 6.999 Faturamento médio mensal: R$ 4 mil a R$ 30 mil

R$ 4 mil a R$ 30 mil Prazo de retorno: 4 a 8 meses

Marketing Bag

A Marketing Bag trabalha com publicidade em saquinhos de pão distribuídos gratuitamente em padarias parceiras. O modelo home based permite atuar sem ponto comercial, comercializando espaços publicitários para empresas locais. A operação enxuta favorece uma entrada rápida no mercado.

Investimento inicial: R$ 9.990

R$ 9.990 Faturamento médio mensal: R$ 8 mil

R$ 8 mil Prazo de retorno: 6 meses

3,2,1 GO!

Especializada em turismo nacional e internacional, a 3,2,1 GO! atua em modelo home office e oferece suporte na venda de viagens, hospedagens, seguros e roteiros personalizados. A implantação ocorre em até 30 dias.

Investimento inicial: R$ 12 mil

R$ 12 mil Faturamento médio mensal: R$ 15 mil a R$ 50 mil

R$ 15 mil a R$ 50 mil Prazo de retorno: 3 a 6 meses

Publicarga

A Publicarga atua no segmento de mídia por meio de totens de carregamento de celulares com espaços publicitários. O franqueado trabalha na comercialização dos anúncios e na gestão dos equipamentos instalados em locais de circulação.

Investimento inicial: a partir de R$ 18.900

a partir de R$ 18.900 Faturamento médio mensal: R$ 8 mil

R$ 8 mil Prazo de retorno: 6 a 9 meses

PitCap

A PitCap é uma franquia de vending machines para higienização de capacetes. O equipamento opera em sistema de autoatendimento e pode ser instalado em cerca de 15 dias. O modelo exige baixa dedicação operacional.

Investimento inicial: R$ 23.500

R$ 23.500 Faturamento médio mensal: R$ 2.500 a R$ 3 mil

R$ 2.500 a R$ 3 mil Prazo de retorno: 13 meses

aiqfome

Primeiro aplicativo de delivery do Brasil e integrante do Grupo Magalu, o aiqfome atua principalmente em cidades do interior. O franqueado é responsável pela expansão da plataforma junto a restaurantes, mercados, farmácias e outros estabelecimentos locais.

Investimento inicial: a partir de R$ 26 mil

a partir de R$ 26 mil Faturamento médio mensal: R$ 56 mil

R$ 56 mil Prazo de retorno: 18 meses

Wotë

A Wotë é uma franquia home based voltada ao mercado de cannabis medicinal. O franqueado atua no relacionamento com clientes, profissionais da saúde, associações e parceiros do setor, sem necessidade de estrutura física própria.

Investimento inicial: a partir de R$ 35 mil

a partir de R$ 35 mil Faturamento médio mensal: R$ 15 mil a R$ 20 mil

R$ 15 mil a R$ 20 mil Prazo de retorno: 15 meses

Le Petit Macarons

Especializada em macarons franceses, a rede oferece um modelo home office em que os produtos são recebidos em casa e distribuídos por aplicativos de delivery. A implantação é imediata e dispensa ponto comercial.

Investimento inicial: a partir de R$ 40 mil

a partir de R$ 40 mil Faturamento médio mensal: a partir de R$ 10 mil

a partir de R$ 10 mil Prazo de retorno: a partir de 12 meses

Izu Master Roll

Criado a partir do Grupo IZU, o Izu Master Roll combina gastronomia japonesa, entretenimento e franchising. O conceito nasceu de um reality show culinário e utiliza os pratos vencedores das competições como parte do cardápio oficial das unidades.

Investimento inicial: a partir de R$ 50 mil

a partir de R$ 50 mil Faturamento médio mensal: a partir de R$ 178 mil

a partir de R$ 178 mil Prazo de retorno: 18 meses

Minha Quitandinha

A Minha Quitandinha opera minimercados autônomos instalados em condomínios residenciais e comerciais. A implantação leva entre 20 e 30 dias e a operação funciona 24 horas por dia por meio de tecnologia de autoatendimento.

Investimento inicial: a partir de R$ 50 mil

a partir de R$ 50 mil Faturamento médio mensal: R$ 20 mil

R$ 20 mil Prazo de retorno: 10 a 18 meses

Prospecta Obras

A Prospecta Obras conecta fornecedores da construção civil a obras em andamento ou previstas por meio de inteligência de mercado e análise de dados. O modelo home based permite atuar comercialmente sem necessidade de estrutura física.

Investimento inicial: a partir de R$ 50 mil

a partir de R$ 50 mil Faturamento médio mensal: R$ 16 mil a R$ 28 mil

R$ 16 mil a R$ 28 mil Prazo de retorno: 6 meses

CleanNew

Especializada em higienização e conservação de estofados, a CleanNew opera em formato home based. O franqueado realiza atendimentos externos utilizando equipamentos fornecidos pela rede, que podem ser implantados em aproximadamente uma semana.

Investimento inicial: a partir de R$ 63.799

a partir de R$ 63.799 Faturamento médio mensal: a partir de R$ 30 mil

a partir de R$ 30 mil Prazo de retorno: 6 a 12 meses

Peggô Market

Fundada em 2021, a Peggô Market atua com mercados autônomos instalados em condomínios, empresas e universidades. A operação utiliza tecnologia de autoatendimento e funciona sem necessidade de funcionários no ponto de venda.

Investimento inicial: a partir de R$ 70 mil

a partir de R$ 70 mil Faturamento médio mensal: R$ 30 mil

R$ 30 mil Prazo de retorno: 8 a 12 meses

Capipoint Coffee Business

Primeira rede brasileira de franquias de cafés de autosserviço, a Capipoint opera por meio de máquinas instaladas em locais de grande circulação. O formato dispensa funcionários e permite uma gestão simplificada, com acompanhamento remoto do desempenho da operação.

Investimento inicial: R$ 95 mil

R$ 95 mil Faturamento médio mensal: R$ 12 mil

R$ 12 mil Prazo de retorno: 10 a 18 meses

Baurucas

Especializada em pipocas gourmet, a Baurucas nasceu no Rio de Janeiro e expandiu sua atuação por meio de quiosques e pontos de venda. O modelo aposta em um produto de consumo impulsivo e operação simplificada dentro do segmento de alimentação.

Investimento inicial: a partir de R$ 144 mil

a partir de R$ 144 mil Faturamento médio mensal: R$ 50 mil

R$ 50 mil Prazo de retorno: 14 a 24 meses

Oliver's Pizza

Marca do Grupo Rob Food, a Oliver's Pizza trabalha com um cardápio de mais de 50 sabores entre opções salgadas, doces e sazonais. A rede opera com lojas físicas e dark kitchens, apostando no crescimento do delivery e do consumo de refeições rápidas.

Investimento inicial: a partir de R$ 350 mil

a partir de R$ 350 mil Faturamento médio mensal: R$ 200 mil

R$ 200 mil Prazo de retorno: 24 meses

Hub Rão

Criado pelo Grupo Rão, o Hub Rão reúne em uma única operação as marcas Sushi Rão, Pizza do Rão, Najah Rão, China Rão e Rão Burger. O formato multimarcas permite atuar em diferentes categorias do food service com foco em delivery e compartilhamento de estrutura operacional.