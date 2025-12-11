'Ruptura', 'The Bear', 'Wandinha' e 'Fallout': as séries renovadas para 2026

2026 será um ano movimentado na televisão. Com uma nova geração de séries pós-pandemia já bem estabelecida, a lista de renovações para o próximo ano está recheada de títulos queridinhos do público, como Wandinha, The Bear, Abbott Elementary, Ruptura, Hacks, The White Lotus e Fallout.
Também será a despedida de grandes franquias, como The Boys e Round 6.
Confira abaixo a lista completa de renovações, confirmadas pela Deadline.
Disney+ / STAR+ (inclui ABC, Hulu, Fox, FX, Disney Channel/Jr.)
ABC / Hulu (via Star+/Disney+)
- Abbott Elementary — Temporada 5
- Grey’s Anatomy — Temporada 22
- 9-1-1 — Temporada 9
- Will Trent — Temporada 4
- The Rookie — Temporada 8
- American Idol — Temporada 24 (Prime Video no Brasil, mas origem ABC)
Disney Channel / Disney Jr.
- Wizards Beyond Waverly Place — Temporada 2
- Mickey Mouse Clubhouse+ — Temporada 2–3
- Superkitties — Temporada 2
Disney+ Originais
- Demolidor: Renascido — Temporada 3
- Percy Jackson e os Olimpianos — Temporada 3
- A Família Radical: Maior e Melhor — Temporada 4
- A Shop for Killers — Temporada 2
- X-Men ’97 — Temporada 3
- Seu Amigável Homem-Aranha do Bairro — Temporada 2
Fox / FX (via Star+)
- American Dad! — Temporada 20–23
- Animal Control — Temporada 4
- Bob’s Burgers — Temporada 16–19
- Family Guy — Temporada 24–27
- The Simpsons — Temporada 37–40
- The Bear — Temporada 5
- Welcome to Wrexham — Temporada 5
Apple TV+
- Berlin ER — Temporada 2
- The Buccaneers — Temporada 3
- Teerã (Tehran) — Temporada 4
- Fundação (Foundation) — Temporada 4
- The Morning Show — Temporada 5
- Platonic — Temporada 3
- Ruptura — Temporada 3
- Shape Island — Temporada 2
- Stick — Temporada 2
- The Studio — Temporada 2
- Ted Lasso — Temporada 4
- Trying — Temporada 5
- Women in Blue — Temporada 2
- Yo Gabba Gabbaland! — Temporada 2
HBO Max
- The Gilded Age — Temporada 4
- A Casa do Dragão — Temporada 4
- A Knight of the Seven Kingdoms — Temporada 2
- The White Lotus — Temporada 4
- Hacks — Temporada 5
- Conan O’Brien Must Go — Temporada 3
Paramount+
- Colin from Accounts — Temporada 3
- Criminal Minds: Evolution — Temporada 4
- SkyMed — Temporada 4
- Tulsa King — Temporada 4
- Star Trek: Strange New Worlds — Temporada 5 (final)
- Tales of the Teenage Mutant Ninja Turtles — Temporada 2
- The Ultimate Fighter — Temporada 34
- RuPaul’s Drag Race All Stars — T11
- Untucked — T8
(CBS disponíveis no Brasil via Paramount+ / Globoplay)
- Elsbeth — T3 — Paramount+
- Fire Country — T4 — Paramount+
- Ghosts (US) — T5–6 — Paramount+
- NCIS: Sydney — T3 — Globoplay / Paramount+
- The Neighborhood — T8 (final) — Paramount+
- Tracker — T2 — Paramount+
- NCIS — T23 — Globoplay / Star+
- NCIS: Origins — T2 — a confirmar no Brasil
Netflix
Lista completa:
- Alpha Males — T5
- America’s Sweethearts — T3
- Baby Bandito — T2
- Bad Thoughts — T2
- Bet — T2
- Beauty in Black — T2
- Bridgerton — T5–6
- Dept. Q — T2
- Devil May Cry — T2
- The Diplomat — T4
- Forever — T2
- The Four — T2
- Geek Girl — T2
- Haunted Hotel — T2
- King of Collectibles — T3
- Leanne — T2
- O Poder e a Lei — T4
- Long Story Short — T2
- Love Is Blind — T9–10
- Love on the Spectrum — T4
- Million Dollar Secret — T2
- Minha Vida com os Meninos Walter — T3
- My Next Guest… — T6–7
- Nobody Wants This — T3
- North of North — T2
- One Piece (live-action) — T3
- Outlast — T3
- Quarterback — T2
- Queer Eye — T10 (final)
- Ransom Canyon — T2
- Running Point — T2
- Round 6: O Desafio — T3
- Stranded with the Mother-in-Law — T3
- Survival of the Thickest — T3 (final)
- Sweet Magnolias — T5
- Tires — T3
- Splinter Cell: Deathwatch — T2
- Trainwreck — T2
- The Ultimatum — T4
- Untamed — T2
- Wandinha — T3
- Wolf King — T2 (final)
- XO, Kitty — T3
Prime Video
- America’s Test Kitchen: The Next Generation — T2
- Ballard — T2
- Beast Games — T2–3
- Fallout — T3
- The Family Man — T3
- Helluva Boss — T3–4
- House of David — T2
- Invencível (Invincible!) — T5
- Jury Duty: O Jurado — T2
- A Lenda de Vox Machina — T5 (final)
- O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder — T3
- Maxton Hall – O Mundo Entre Nós — T3
- Molly-Mae: Behind It All — T2
- Overcompensating — T2
- Panchayat — T4
- Shiny Happy People: Segredos da Família Duggar — T2
- We Were Liars — T2
Disponibilidade Prime Video de conteúdo ABC:
- Shark Tank — T17
- American Idol — T24
Globoplay
(somente títulos confirmados via CBS)
- NCIS — T23
- NCIS: Sydney — T3