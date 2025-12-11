Pop

'Ruptura', 'The Bear', 'Wandinha' e 'Fallout': as séries renovadas para 2026

Confira a lista completa de séries renovadas para o próximo ano

Wandinha: fenômeno da Netflix volta para a terceira temporada (Netflix/Divulgação)

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 19h01.

2026 será um ano movimentado na televisão. Com uma nova geração de séries pós-pandemia já bem estabelecida, a lista de renovações para o próximo ano está recheada de títulos queridinhos do público, como Wandinha, The Bear, Abbott Elementary, Ruptura, Hacks, The White LotusFallout.

Também será a despedida de grandes franquias, como The BoysRound 6.

Confira abaixo a lista completa de renovações, confirmadas pela Deadline.

Disney+ / STAR+ (inclui ABC, Hulu, Fox, FX, Disney Channel/Jr.)

ABC / Hulu (via Star+/Disney+)

  • Abbott Elementary — Temporada 5
  • Grey’s Anatomy — Temporada 22
  • 9-1-1 — Temporada 9
  • Will Trent — Temporada 4
  • The Rookie — Temporada 8
  • American Idol — Temporada 24 (Prime Video no Brasil, mas origem ABC)

Disney Channel / Disney Jr.

  • Wizards Beyond Waverly Place — Temporada 2
  • Mickey Mouse Clubhouse+ — Temporada 2–3
  • Superkitties — Temporada 2

Disney+ Originais

  • Demolidor: Renascido — Temporada 3
  • Percy Jackson e os Olimpianos — Temporada 3
  • A Família Radical: Maior e Melhor — Temporada 4
  • A Shop for Killers — Temporada 2
  • X-Men ’97 — Temporada 3
  • Seu Amigável Homem-Aranha do Bairro — Temporada 2

Fox / FX (via Star+)

  • American Dad! — Temporada 20–23
  • Animal Control — Temporada 4
  • Bob’s Burgers — Temporada 16–19
  • Family Guy — Temporada 24–27
  • The Simpsons — Temporada 37–40
  • The Bear — Temporada 5
  • Welcome to Wrexham — Temporada 5

Apple TV+

  • Berlin ER — Temporada 2
  • The Buccaneers — Temporada 3
  • Teerã (Tehran) — Temporada 4
  • Fundação (Foundation) — Temporada 4
  • The Morning Show — Temporada 5
  • Platonic — Temporada 3
  • Ruptura — Temporada 3
  • Shape Island — Temporada 2
  • Stick — Temporada 2
  • The Studio — Temporada 2
  • Ted Lasso — Temporada 4
  • Trying — Temporada 5
  • Women in Blue — Temporada 2
  • Yo Gabba Gabbaland! — Temporada 2

HBO Max

  • The Gilded Age — Temporada 4
  • A Casa do Dragão — Temporada 4
  • A Knight of the Seven Kingdoms — Temporada 2
  • The White Lotus — Temporada 4
  • Hacks — Temporada 5
  • Conan O’Brien Must Go — Temporada 3

Paramount+

  • Colin from Accounts — Temporada 3
  • Criminal Minds: Evolution — Temporada 4
  • SkyMed — Temporada 4
  • Tulsa King — Temporada 4
  • Star Trek: Strange New Worlds — Temporada 5 (final)
  • Tales of the Teenage Mutant Ninja Turtles — Temporada 2
  • The Ultimate Fighter — Temporada 34
  • RuPaul’s Drag Race All Stars — T11
  • Untucked — T8

(CBS disponíveis no Brasil via Paramount+ / Globoplay)

  • Elsbeth — T3 — Paramount+
  • Fire Country — T4 — Paramount+
  • Ghosts (US) — T5–6 — Paramount+
  • NCIS: Sydney — T3 — Globoplay / Paramount+
  • The Neighborhood — T8 (final) — Paramount+
  • Tracker — T2 — Paramount+
  • NCIS — T23 — Globoplay / Star+
  • NCIS: Origins — T2 — a confirmar no Brasil

Netflix

Lista completa:

  • Alpha Males — T5
  • America’s Sweethearts — T3
  • Baby Bandito — T2
  • Bad Thoughts — T2
  • Bet — T2
  • Beauty in Black — T2
  • Bridgerton — T5–6
  • Dept. Q — T2
  • Devil May Cry — T2
  • The Diplomat — T4
  • Forever — T2
  • The Four — T2
  • Geek Girl — T2
  • Haunted Hotel — T2
  • King of Collectibles — T3
  • Leanne — T2
  • O Poder e a Lei — T4
  • Long Story Short — T2
  • Love Is Blind — T9–10
  • Love on the Spectrum — T4
  • Million Dollar Secret — T2
  • Minha Vida com os Meninos Walter — T3
  • My Next Guest… — T6–7
  • Nobody Wants This — T3
  • North of North — T2
  • One Piece (live-action) — T3
  • Outlast — T3
  • Quarterback — T2
  • Queer Eye — T10 (final)
  • Ransom Canyon — T2
  • Running Point — T2
  • Round 6: O Desafio — T3
  • Stranded with the Mother-in-Law — T3
  • Survival of the Thickest — T3 (final)
  • Sweet Magnolias — T5
  • Tires — T3
  • Splinter Cell: Deathwatch — T2
  • Trainwreck — T2
  • The Ultimatum — T4
  • Untamed — T2
  • Wandinha — T3
  • Wolf King — T2 (final)
  • XO, Kitty — T3

Prime Video

  • America’s Test Kitchen: The Next Generation — T2
  • Ballard — T2
  • Beast Games — T2–3
  • Fallout — T3
  • The Family Man — T3
  • Helluva Boss — T3–4
  • House of David — T2
  • Invencível (Invincible!) — T5
  • Jury Duty: O Jurado — T2
  • A Lenda de Vox Machina — T5 (final)
  • O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder — T3
  • Maxton Hall – O Mundo Entre Nós — T3
  • Molly-Mae: Behind It All — T2
  • Overcompensating — T2
  • Panchayat — T4
  • Shiny Happy People: Segredos da Família Duggar — T2
  • We Were Liars — T2

Disponibilidade Prime Video de conteúdo ABC:

  • Shark Tank — T17
  • American Idol — T24

Globoplay

(somente títulos confirmados via CBS)

  • NCIS — T23
  • NCIS: Sydney — T3
