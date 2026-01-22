Pop

'Eu tenho a força': veja trailer de 'Mestres do Universo', de He-Man

Com Nicholas Galitzine e Jered Leto, confira quando o live-action chega aos cinemas

'Mestres do Universo': tudo que sabemos sobre live-action de He-Man (Divulgação/Amazon MGM Studios)

Maria Eduarda Lameza
Maria Eduarda Lameza

Estagiária de jornalismo

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 13h42.

Tudo sobreFilmes
Um dos personagens favoritos de toda uma geração, He-Man vai voltar às telonas em 2026. Nesta quinta-feira, 22, a Sony Pictures divulgou o primeiro trailer do filme live-action de "Mestres do Universo".

Após o sucesso de "Barbie", em 2023, a Mattel Studios resolveu apostar mais uma vez na fórmula que já deu certo: transformar seus icônicos bonecos em filmes hollywoodianos.

Nicholas Galitzine dará vida ao Príncipe Adam que, ao empunhar sua espada e invocar os poderes de Grayskull, se transfora no herói He-Man.

Além de He-Man, os "Mestres do Universo" contam com Camila Mendes como Teela, Idris Elba como Mentor, Allison Brie como Maligna, Morena Baccarin como Fetiticeira e Jared Leto como o vilão Esqueleto.

Veja o trailer:

yt thumbnail

Quando estreia os "Mestres do Universo"?

Essa não é a primeira vez que He-Man e sua equipe aparecem nas telonas. Em 1997, o herói de brinquedo que virou desenho animado foi interpretado por Dolph Lundgren. Na nova versão, o ator terá um papel surpresa.

"Mestres do Universo" é uma produção da Mattel Studios e da Amazon MGM Studios, com distribuição da Sony Pictures. O filme chega aos cinemas em 4 de junho de 2026.

