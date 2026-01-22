'Eu tenho a força': veja trailer de 'Mestres do Universo', de He-Man

Um dos personagens favoritos de toda uma geração, He-Man vai voltar às telonas em 2026. Nesta quinta-feira, 22, a Sony Pictures divulgou o primeiro trailer do filme live-action de "Mestres do Universo".

Após o sucesso de "Barbie", em 2023, a Mattel Studios resolveu apostar mais uma vez na fórmula que já deu certo: transformar seus icônicos bonecos em filmes hollywoodianos.

Nicholas Galitzine dará vida ao Príncipe Adam que, ao empunhar sua espada e invocar os poderes de Grayskull, se transfora no herói He-Man.

Além de He-Man, os "Mestres do Universo" contam com Camila Mendes como Teela, Idris Elba como Mentor, Allison Brie como Maligna, Morena Baccarin como Fetiticeira e Jared Leto como o vilão Esqueleto.

Veja o trailer:

Quando estreia os "Mestres do Universo"?

Essa não é a primeira vez que He-Man e sua equipe aparecem nas telonas. Em 1997, o herói de brinquedo que virou desenho animado foi interpretado por Dolph Lundgren. Na nova versão, o ator terá um papel surpresa.

"Mestres do Universo" é uma produção da Mattel Studios e da Amazon MGM Studios, com distribuição da Sony Pictures. O filme chega aos cinemas em 4 de junho de 2026.